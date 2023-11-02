Идите, мамочка, служить! Приставы предложили матери двоих детей идти служить по контракту, чтобы погасить долг перед банком

Красноярке с двумя детьми предложили уйти служить по контракту, потому что она задолжала банку. Об этом женщина сама рассказала корреспонденту NGS24.RU. У Ольги долг перед банком в 800 тысяч рублей. Деньги она ранее брала на ремонт квартиры, в которой сейчас живет вместе с двумя детьми 9 и 13 лет. Но после развода Ольга не смогла своевременно вносить платежи, из-за чего в отношении нее возбудили исполнительное производство.
27 октября Ольга вышла с работы и увидела под ветровиком машины письмо. Там была повестка о вызове на прием к судебному приставу, а также направление, в котором было написано, что Ольге «необходимо обратиться в военный комиссариат вашего района с заявлением о поступлении на военную службу по контракту <...>, что позволит вам принять меры к погашению задолженности по исполнительному производству».
— Они предлагают мне прийти в военкомат и уйти по контракту на СВО, чтобы закрыть долг. Вот первая бумажка, где они мне предлагают явиться в военкомат, а во второй бумажке написано, что я должна банку. И вот этот ход мне поможет закрыть долг. А детей куда — непонятно, — рассказала NGS24.RU Ольга.
При этом у Ольги нет ни военного билета, ни медицинского образования, чтобы работать там, к примеру, медсестрой.
Ольга сказала, что не собирается идти в военкомат, поскольку такая работа ей не подходит, ведь у нее двое детей, и она единственная, кто их содержит и опекает.
За комментариями журналисты NGS24.RU обратились в службу судебных приставов Красноярска. Там ответили, что это не повестка, а всего лишь брошюра.
— Такие рекомендации не персонализированы и носят информирующий характер для должников, так как взыскание задолженности приостанавливается в случае участия должника в боевых действиях в составе ВС Российской Федерации, — заявили NGS24.RU в ведомстве.
Тем не менее в письме написано, что адресату не «предлагается», а «необходимо» обратиться в военкомат. Позже после проверки в службе приставов уточнили, что все документы, в том числе повестки, вручаются должникам лично в руки либо в виде электронного уведомления на портале «Госуслуги», ведомство сообщило также:
— Проверка установила, что данные документы отношения к деятельности ведомства не имеют. В настоящее время отделом ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц ГУФССП России по Красноярскому краю принимаются меры по установлению неправомерных действий банковской организации в отношении гражданки в части взыскания с нее просроченной задолженности, — сообщили в службе судебных приставов, а пришедший документ может быть делом рук коллекторов или банка-кредитора.
Если вы нашли документы от приставов под дворником своей машины или в двери, стоит отправить жалобу на официальном сайте ГУФССП России по региону.
Ранее мы писали, как красноярская прокуратура раскручивает дело судебных приставов из-за продажи жилья пенсионеров-инвалидов. По заниженной цене могли уйти 20 квартир.