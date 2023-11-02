Идите, мамочка, служить! Приставы предложили матери двоих детей идти служить по контракту, чтобы погасить долг перед банком

27 октября Ольга вышла с работы и увидела под ветровиком машины письмо. Там была повестка о вызове на прием к судебному приставу, а также направление, в котором было написано, что Ольге «необходимо обратиться в военный комиссариат вашего района с заявлением о поступлении на военную службу по контракту <...>, что позволит вам принять меры к погашению задолженности по исполнительному производству».

— Они предлагают мне прийти в военкомат и уйти по контракту на СВО, чтобы закрыть долг. Вот первая бумажка, где они мне предлагают явиться в военкомат, а во второй бумажке написано, что я должна банку. И вот этот ход мне поможет закрыть долг. А детей куда — непонятно, — рассказала NGS24.RU Ольга.

