«На площади казнили 80 человек». Турист рассказал об отдыхе в Саудовской Аравии — прогрессе, суровых нравах и скандалах с Роналду

Чем ближе к Новому году, тем энергичнее россияне планируют зимний отпуск. Провести полгода среди сумрака и снега — испытание то еще, но облегчить его вполне помогает поездка в тепло. Варианты с Таиландом, Вьетнамом, Египтом или Шри-Ланкой мы уже разбирали, но есть и по-настоящему экзотичное направление. Туристов сейчас активно приглашает в гости Саудовская Аравия. И да, предложить там могут не только хадж для мусульман. Любителей моря и дайвинга ждут в Джидде, желающих погрузиться в культуру и пройтись по моллам — в столице Эр-Рияде. Последний вариант выбрал для себя Дмитрий из Челябинска. Как приняли туриста местные жители, что можно успеть увидеть за три дня в столице и правдой ли оказались рассказы о публичных казнях — в материале 74.RU.
К
ак добраться и нужна ли виза
— Мой старший брат работает в Рияде, они строят огромный микрорайон рядом с историческим центром, — рассказал Дмитрий. — Район называется Дирия, стоимость проекта — 20 миллиардов долларов. Брат собирался ехать туда на работу, и я не мог упустить возможность. Мы были в Дубае и решили вместе на три дня слетать в Рияд.
Спланировать такую поездку оказалось нетрудно, уточнил путешественник, хотя прямых рейсов между Саудовской Аравией и Россией нет.
— Все, кто летят в Саудовскую Аравию, обычно делают это через Дубай, Стамбул или Катар. Мы выбрали первый вариант, — рассказал Дмитрий. — Рейсы Дубай — Рияд летают несколько раз в день, билеты сейчас обходятся в 12,5 тысячи на человека.
И Эмираты, и Саудовская Аравия находятся на Аравийском полуострове, поэтому перелет между Эр-Риядом и Дубаем занимает полтора часа. Если в город Мекка попасть могут только мусульмане, то в остальных регионах таких ограничений нет. Вопрос о религии не ставится даже при заполнении документов на визу.
— На сайте консульства и посольства я ничего не нашел, но есть сайт Visitsaudi.com. Там можно оформить электронную визу, — рассказал Дмитрий. — Всё очень просто, нужно заполнить только анкету. Я даже копию паспорта не прилагал, просто указал его номер, дату рождения и другие базовые данные, загрузил фото. После этого на почту присылают визу. Моя пришла минут через 15–20. Стоит она около восьми тысяч рублей, действует 90 дней.
Передвигаться уже в самом Рияде можно на арендованной машине (этот сервис в Рияде хорошо развит) либо на такси.
— Есть программа Careem, которая работает на всем Ближнем Востоке, кроме Израиля. Это что-то типа нашего «Яндекса», — уточнил Дмитрий. — Ты регистрируешься, вызываешь такси, можешь заказать доставку, посмотреть карту. Приложение работает в Эмиратах, в Катаре, в Сауди.
Sky Bridge и дипломатический квартал
— Первое впечатление — мощнейшее, — признался Дмитрий. — 20 лет назад тебя могли похитить за выкуп в Саудовской Аравии. Когда едешь из аэропорта, там вдоль дороги есть район, по периметру огороженный стеной. На въезде стоит броневичок, есть КПП. Сейчас заехать туда можно свободно, а раньше посольства практически всех стран были за этой каменной стеной и колючей проволокой.
Внутри этого квартала находится посольство США и Ирана. Территория до сих пор охраняется, пусть и не так тщательно, как раньше.
— Внутри там есть кафешки, дороги, медицинский центр, инфраструктура, — перечислил Дмитрий. — Называется это место Дипломатический квартал.
В целом в Рияде живут около семи с половиной миллионов человек. Туристам предлагают посмотреть на город сверху с высоты 99-го этажа. Застекленный переход Sky Bridge находится в небоскребе Kingdom Center Tower, местные в шутку называют его «открывашкой».
— Внизу там расположены магазины, а выше офисы, квартиры — такой микс. Сверху, насколько глаз хватает, видны одноэтажные и двухэтажные домики. Но есть очень много мест, которые освобождают под строительство. Видимо, там будут возводить новые небоскребы, — предположил Дмитрий. — Застройка в Рияде преимущественно одно- или двухэтажная, хотя есть и дома в четыре этажа с лифтом. Архитектура есть самая разная, даже греческая.
Местные таксисты рассказывают, что именно в «открывашке» живет сейчас футболист Криштиану Роналду, подписавший контракт с клубом «Аль-Наср».
— Когда наследный принц Мухаммед бин Салман пришел к власти, а это было примерно лет 5–6 назад, они создали «Видение-2030». Нефтяные деньги, которые они накопили, сейчас вкладываются в инфраструктуру: в дороги, метро, спортивные комплексы. Они пытаются диверсифицировать экономику, грубо говоря. Стройка нового микрорайона, которой занимается мой брат, — тоже часть этого «Видения», — уточнил Дмитрий. — Сейчас Саудовская Аравия подала заявку на ЭКСПО, как это было в Дубае, они хотят принять Кубок мира по футболу, как в Катаре. Они подписали Роналду, подписали Неймара.
Работа и шопинг в Рияде
Иностранцы есть не только в футбольной команде Саудовской Аравии, но и в других сферах — они помогают добывать нефть, строить дороги, метро и жилые кварталы.
— В Саудовской Аравии много экспатов, — подтвердил Дмитрий. — Местные не компетентны во многих вопросах и платят иностранцам, чтобы они приезжали и работали здесь. Когда американцы помогли с нефтью, они же делали всю инфраструктуру, дороги. На многих должностях работают британцы, американцы, австралийцы. Благодаря этому многие местные сейчас активно учат английский, неплохо на нем говорят.
Вместе с иностранцами в Рияд пришли мировые бренды.
— Дубайские компании сейчас строят шопинг-моллы в Рияде. Emaar, один из крупнейших девелоперов Дубая, построил Riyadh Park Mall. Есть Abaya Mall — огромный торговый центр, где продают абайи — традиционные арабские женские платья с рукавами. В Рияде есть все мировые бренды — Prada, Burberry, Balenciaga, Saint Laurent, Chanel, — перечислил Дмитрий. — У таких брендов есть и отдельные бутики, и отделы в моллах. Там есть все мировые отельные сети — Ramada, Le Royal Meridien, Hilton, Ritz-Carlton, даже Holiday Inn где-то мелькал.
Но даже в больших моллах не обходится без местного колорита. Когда звучит призыв к молитве, привычную в торговых центрах музыку выключают.
В Эр-Рияде работают кинотеатры, где можно посмотреть любые мировые премьеры. Откровенные сцены, правда, цензурируются.
В Саудовской Аравии довольно легко можно пообщаться с местными — они работают и в такси, и в отелях, и в магазинах.
— Разница с Эмиратами в чем? Там местные не работают на таких должностях. Они работают в правительстве, в ГАИ, мэрии, в государственных структурах. На остальных должностях в Эмиратах работают филиппинцы, индусы, арабы из Египта, Иордании, — объяснил Дмитрий. — А в Саудовской Аравии ситуация другая. Я, честно говоря, не привык, что могу подойти к женщине в никабе и попросить показать ее какую-то одежду. В Дубае это практически невозможно, ты нигде не увидишь обслуживающего персонала в таком виде. А тут ты с местными общаешься постоянно. К русским у них очень дружелюбное отношение. Русских там мало, поэтому местным самим интересно.
Дресс-код, традиции и смертная казнь
— Там за последние пять лет произошли значительные послабления, — рассказал Дмитрий. — Раньше женщинам не выдавали права, они не работали, не могли появляться без сопровождения, не было кинотеатров. А теперь всё это разрешили.
Все послабления последних лет в Саудовской Аравии связывают с именем наследного принца Мухаммеда бин Салмана, который проявляет невиданную смелость, внедряя западные ценности в арабское государство.
— Ему 38 лет, у него несколько детей. Говорят, что он работает по 18 часов в сутки, — поделился Дмитрий. — Я смотрел его интервью Fox News, он там говорил, что любит играть в приставку — надо же как-то расслабляться. У них там выпадает снег в горах, и он любит кататься на горных лыжах.
Далеко не все нововведения при этом проходят мягко.
— У них есть целый государственный институт, который занимается согласованиями. Есть же традиционная часть общества, которая, например, не хочет, чтобы женщина работала, потому что это влияет на демографию. А сейчас женщины там работают, и не только в магазинах, но и в министерствах, на высоких должностях. И в Саудовской Аравии создан институт, который помогает найти точки соприкосновения между тем, что предлагает наследный принц бин Салман, прогрессивная молодежь, и тем, чего хочет консервативная часть общества. Потому что королю Салману за 80, и за ним куча людей, которые не поддерживают модернизацию, кинотеатры и нижнее белье на баннерах магазинов, — объяснил Дмитрий. — Что такое Сауди? Это флагман. Туда приезжает больше трех миллионов человек на хадж в Мекку ежегодно. Сауди никогда не будет вторыми Эмиратами, потому что должна показывать пример с религиозной точки зрения.
В итоге для местных жителей действует довольно суровый дресс-код, для туристов — значительно мягче. Но короткие юбки, шорты и декольте лучше оставить дома.
— Местные женщины преимущественно носят традиционные платья абайи и никаб — это головной убор, с которым закрыто всё лицо, есть только полоска для глаз, — объяснил Дмитрий. — Мужчины носят традиционные арафатки красно-белые. Даже наследный принц так ходит. Туристам это необязательно, но перебарщивать не надо. Нужно вести себя аккуратно и правильно, смотреть, чтобы плечи были закрыты. У меня шорты были три четверти, но я видел мужчин и с более коротким вариантом. В Дубае, конечно, с этим гораздо проще. Наши туристы там ходят вообще во всём.
Аккуратным в Рияде стоит быть не только с одеждой. Попасть в лучшем случае в скандал можно за демонстрацию христианских символов или жестов — так было, например, с Роналду, перекрестившимся после гола. Футболисту грозили тюремный срок и депортация, но дело пока, кажется, спустили на тормозах. Масла в огонь регулярно подливает подруга Роналду — Джорджине Родригес. Ей недавно пришлось покинуть стадион из-за чересчур обтягивающих джинсов.
— У меня был диссонанс. Все доброжелательные, вежливые. И я говорю брату: «Скорее всего, разговоры о смертной казни — это неправда», — признался Дмитрий. — Мы залезли в интернет и выяснили: в Рияде есть площадь, которая называется Chop-Chop — это что-то типа Лобного места в Москве. В прошлом году на этой площади казнили 80 человек прилюдно. Там были тяжелые преступления — терроризм и прочие вещи, но факт в том, что публичные казни продолжаются. Поэтому не нужно расслабляться.
Пока не готовы к дресс-коду и ограничениям, а экзотики хочется? Присмотритесь к Стамбулу — до него несложно добраться и есть что посмотреть. Правда, не обо всех интересных местах пишут в путеводителях, а есть такие локации, которые просто грех не посетить. Одна из них — район Килиос, или Кумкёй.
Запускают с ноября и прямые рейсы из Челябинска в Тбилиси.