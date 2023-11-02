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«На площади казнили 80 человек». Турист рассказал об отдыхе в Саудовской Аравии — прогрессе, суровых нравах и скандалах с Роналду

Дмитрий побывал в стране, которую мало кто вносит в свой план путешествий, а зря

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Такой вид открывался из отеля: в этой части города много высоких зданий, но основная застройка — в один-два этажа

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Чем ближе к Новому году, тем энергичнее россияне планируют зимний отпуск. Провести полгода среди сумрака и снега — испытание то еще, но облегчить его вполне помогает поездка в тепло. Варианты с Таиландом, Вьетнамом, Египтом или Шри-Ланкой мы уже разбирали, но есть и по-настоящему экзотичное направление. Туристов сейчас активно приглашает в гости Саудовская Аравия. И да, предложить там могут не только хадж для мусульман. Любителей моря и дайвинга ждут в Джидде, желающих погрузиться в культуру и пройтись по моллам — в столице Эр-Рияде. Последний вариант выбрал для себя Дмитрий из Челябинска. Как приняли туриста местные жители, что можно успеть увидеть за три дня в столице и правдой ли оказались рассказы о публичных казнях — в материале 74.RU.

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В Рияде множество небоскребов и нетипичной для традиционного арабского мира архитектуры

Видео: читатель 74.RU

К

ак добраться и нужна ли виза

— Мой старший брат работает в Рияде, они строят огромный микрорайон рядом с историческим центром, — рассказал Дмитрий. — Район называется Дирия, стоимость проекта — 20 миллиардов долларов. Брат собирался ехать туда на работу, и я не мог упустить возможность. Мы были в Дубае и решили вместе на три дня слетать в Рияд.

Спланировать такую поездку оказалось нетрудно, уточнил путешественник, хотя прямых рейсов между Саудовской Аравией и Россией нет.

— Все, кто летят в Саудовскую Аравию, обычно делают это через Дубай, Стамбул или Катар. Мы выбрали первый вариант, — рассказал Дмитрий. — Рейсы Дубай — Рияд летают несколько раз в день, билеты сейчас обходятся в 12,5 тысячи на человека.

Дом для всех — так позиционируют сейчас местные власти Рияд

Дом для всех — так позиционируют сейчас местные власти Рияд

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И Эмираты, и Саудовская Аравия находятся на Аравийском полуострове, поэтому перелет между Эр-Риядом и Дубаем занимает полтора часа. Если в город Мекка попасть могут только мусульмане, то в остальных регионах таких ограничений нет. Вопрос о религии не ставится даже при заполнении документов на визу.

— На сайте консульства и посольства я ничего не нашел, но есть сайт Visitsaudi.com. Там можно оформить электронную визу, — рассказал Дмитрий. — Всё очень просто, нужно заполнить только анкету. Я даже копию паспорта не прилагал, просто указал его номер, дату рождения и другие базовые данные, загрузил фото. После этого на почту присылают визу. Моя пришла минут через 15–20. Стоит она около восьми тысяч рублей, действует 90 дней.

В Саудовской Аравии есть международные отельные сети, поэтому с сервисом проблем не будет

В Саудовской Аравии есть международные отельные сети, поэтому с сервисом проблем не будет

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Передвигаться уже в самом Рияде можно на арендованной машине (этот сервис в Рияде хорошо развит) либо на такси.

— Есть программа Careem, которая работает на всем Ближнем Востоке, кроме Израиля. Это что-то типа нашего «Яндекса», — уточнил Дмитрий. — Ты регистрируешься, вызываешь такси, можешь заказать доставку, посмотреть карту. Приложение работает в Эмиратах, в Катаре, в Сауди.

Sky Bridge и дипломатический квартал


— Первое впечатление — мощнейшее, — признался Дмитрий. — 20 лет назад тебя могли похитить за выкуп в Саудовской Аравии. Когда едешь из аэропорта, там вдоль дороги есть район, по периметру огороженный стеной. На въезде стоит броневичок, есть КПП. Сейчас заехать туда можно свободно, а раньше посольства практически всех стран были за этой каменной стеной и колючей проволокой.

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Видео: читатель 74.RU

Внутри этого квартала находится посольство США и Ирана. Территория до сих пор охраняется, пусть и не так тщательно, как раньше.

— Внутри там есть кафешки, дороги, медицинский центр, инфраструктура, — перечислил Дмитрий. — Называется это место Дипломатический квартал.

Так выглядит Starbucks в Дипломатическом квартале

Так выглядит Starbucks в Дипломатическом квартале

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В целом в Рияде живут около семи с половиной миллионов человек. Туристам предлагают посмотреть на город сверху с высоты 99-го этажа. Застекленный переход Sky Bridge находится в небоскребе Kingdom Center Tower, местные в шутку называют его «открывашкой».

Прозвище «открывашка» появилось из-за специфичной формы — на самом верху находится мост со смотровой площадкой

Прозвище «открывашка» появилось из-за специфичной формы — на самом верху находится мост со смотровой площадкой

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— Внизу там расположены магазины, а выше офисы, квартиры — такой микс. Сверху, насколько глаз хватает, видны одноэтажные и двухэтажные домики. Но есть очень много мест, которые освобождают под строительство. Видимо, там будут возводить новые небоскребы, — предположил Дмитрий. — Застройка в Рияде преимущественно одно- или двухэтажная, хотя есть и дома в четыре этажа с лифтом. Архитектура есть самая разная, даже греческая.

Так выглядит сама смотровая площадка

Так выглядит сама смотровая площадка

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А это вид на город

А это вид на город

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Местные таксисты рассказывают, что именно в «открывашке» живет сейчас футболист Криштиану Роналду, подписавший контракт с клубом «Аль-Наср».

— Когда наследный принц Мухаммед бин Салман пришел к власти, а это было примерно лет 5–6 назад, они создали «Видение-2030». Нефтяные деньги, которые они накопили, сейчас вкладываются в инфраструктуру: в дороги, метро, спортивные комплексы. Они пытаются диверсифицировать экономику, грубо говоря. Стройка нового микрорайона, которой занимается мой брат, — тоже часть этого «Видения», — уточнил Дмитрий. — Сейчас Саудовская Аравия подала заявку на ЭКСПО, как это было в Дубае, они хотят принять Кубок мира по футболу, как в Катаре. Они подписали Роналду, подписали Неймара.

Портреты королевской семьи можно встретить в госучреждениях и отелях

Портреты королевской семьи можно встретить в госучреждениях и отелях

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Работа и шопинг в Рияде

Иностранцы есть не только в футбольной команде Саудовской Аравии, но и в других сферах — они помогают добывать нефть, строить дороги, метро и жилые кварталы.

— В Саудовской Аравии много экспатов, — подтвердил Дмитрий. — Местные не компетентны во многих вопросах и платят иностранцам, чтобы они приезжали и работали здесь. Когда американцы помогли с нефтью, они же делали всю инфраструктуру, дороги. На многих должностях работают британцы, американцы, австралийцы. Благодаря этому многие местные сейчас активно учат английский, неплохо на нем говорят.

Торговые центры там огромные

Торговые центры там огромные

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Вместе с иностранцами в Рияд пришли мировые бренды.

— Дубайские компании сейчас строят шопинг-моллы в Рияде. Emaar, один из крупнейших девелоперов Дубая, построил Riyadh Park Mall. Есть Abaya Mall — огромный торговый центр, где продают абайи — традиционные арабские женские платья с рукавами. В Рияде есть все мировые бренды — Prada, Burberry, Balenciaga, Saint Laurent, Chanel, — перечислил Дмитрий. — У таких брендов есть и отдельные бутики, и отделы в моллах. Там есть все мировые отельные сети — Ramada, Le Royal Meridien, Hilton, Ritz-Carlton, даже Holiday Inn где-то мелькал.

Но даже в больших моллах не обходится без местного колорита. Когда звучит призыв к молитве, привычную в торговых центрах музыку выключают.

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Видео: читатель 74.RU

В Эр-Рияде работают кинотеатры, где можно посмотреть любые мировые премьеры. Откровенные сцены, правда, цензурируются.

И «Оппенгеймер», и «Барби» в прокате были

И «Оппенгеймер», и «Барби» в прокате были

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Среди персонала преимущественно женщины (да-да, они тут работают)

Среди персонала преимущественно женщины (да-да, они тут работают)

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В Саудовской Аравии довольно легко можно пообщаться с местными — они работают и в такси, и в отелях, и в магазинах.

— Разница с Эмиратами в чем? Там местные не работают на таких должностях. Они работают в правительстве, в ГАИ, мэрии, в государственных структурах. На остальных должностях в Эмиратах работают филиппинцы, индусы, арабы из Египта, Иордании, — объяснил Дмитрий. — А в Саудовской Аравии ситуация другая. Я, честно говоря, не привык, что могу подойти к женщине в никабе и попросить показать ее какую-то одежду. В Дубае это практически невозможно, ты нигде не увидишь обслуживающего персонала в таком виде. А тут ты с местными общаешься постоянно. К русским у них очень дружелюбное отношение. Русских там мало, поэтому местным самим интересно.

Дресс-код, традиции и смертная казнь

— Там за последние пять лет произошли значительные послабления, — рассказал Дмитрий. — Раньше женщинам не выдавали права, они не работали, не могли появляться без сопровождения, не было кинотеатров. А теперь всё это разрешили.

Все послабления последних лет в Саудовской Аравии связывают с именем наследного принца Мухаммеда бин Салмана, который проявляет невиданную смелость, внедряя западные ценности в арабское государство.

— Ему 38 лет, у него несколько детей. Говорят, что он работает по 18 часов в сутки, — поделился Дмитрий. — Я смотрел его интервью Fox News, он там говорил, что любит играть в приставку — надо же как-то расслабляться. У них там выпадает снег в горах, и он любит кататься на горных лыжах.

Вот типичный образ местного жителя — арафатка и белый наряд

Вот типичный образ местного жителя — арафатка и белый наряд

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Далеко не все нововведения при этом проходят мягко.

— У них есть целый государственный институт, который занимается согласованиями. Есть же традиционная часть общества, которая, например, не хочет, чтобы женщина работала, потому что это влияет на демографию. А сейчас женщины там работают, и не только в магазинах, но и в министерствах, на высоких должностях. И в Саудовской Аравии создан институт, который помогает найти точки соприкосновения между тем, что предлагает наследный принц бин Салман, прогрессивная молодежь, и тем, чего хочет консервативная часть общества. Потому что королю Салману за 80, и за ним куча людей, которые не поддерживают модернизацию, кинотеатры и нижнее белье на баннерах магазинов, — объяснил Дмитрий. — Что такое Сауди? Это флагман. Туда приезжает больше трех миллионов человек на хадж в Мекку ежегодно. Сауди никогда не будет вторыми Эмиратами, потому что должна показывать пример с религиозной точки зрения.

Даже указатели стилизованы под местные реалии

Даже указатели стилизованы под местные реалии

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В итоге для местных жителей действует довольно суровый дресс-код, для туристов — значительно мягче. Но короткие юбки, шорты и декольте лучше оставить дома.

— Местные женщины преимущественно носят традиционные платья абайи и никаб — это головной убор, с которым закрыто всё лицо, есть только полоска для глаз, — объяснил Дмитрий. — Мужчины носят традиционные арафатки красно-белые. Даже наследный принц так ходит. Туристам это необязательно, но перебарщивать не надо. Нужно вести себя аккуратно и правильно, смотреть, чтобы плечи были закрыты. У меня шорты были три четверти, но я видел мужчин и с более коротким вариантом. В Дубае, конечно, с этим гораздо проще. Наши туристы там ходят вообще во всём.

Саудовская Аравия старается привлечь туристов, поэтому везде приветствия и QR-код, ведущий на главный туристический сайт

Саудовская Аравия старается привлечь туристов, поэтому везде приветствия и QR-код, ведущий на главный туристический сайт

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Аккуратным в Рияде стоит быть не только с одеждой. Попасть в лучшем случае в скандал можно за демонстрацию христианских символов или жестов — так было, например, с Роналду, перекрестившимся после гола. Футболисту грозили тюремный срок и депортация, но дело пока, кажется, спустили на тормозах. Масла в огонь регулярно подливает подруга Роналду — Джорджине Родригес. Ей недавно пришлось покинуть стадион из-за чересчур обтягивающих джинсов.

Джорджина охотно демонстрирует фигуру, а в Саудовской Аравии это, мягко говоря, не приветствуется

Джорджина охотно демонстрирует фигуру, а в Саудовской Аравии это, мягко говоря, не приветствуется

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— У меня был диссонанс. Все доброжелательные, вежливые. И я говорю брату: «Скорее всего, разговоры о смертной казни — это неправда», — признался Дмитрий. — Мы залезли в интернет и выяснили: в Рияде есть площадь, которая называется Chop-Chop — это что-то типа Лобного места в Москве. В прошлом году на этой площади казнили 80 человек прилюдно. Там были тяжелые преступления — терроризм и прочие вещи, но факт в том, что публичные казни продолжаются. Поэтому не нужно расслабляться.

Так Рияд выглядит после наступления темноты

Так Рияд выглядит после наступления темноты

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Пока не готовы к дресс-коду и ограничениям, а экзотики хочется? Присмотритесь к Стамбулу — до него несложно добраться и есть что посмотреть. Правда, не обо всех интересных местах пишут в путеводителях, а есть такие локации, которые просто грех не посетить. Одна из них — район Килиос, или Кумкёй.

Запускают с ноября и прямые рейсы из Челябинска в Тбилиси.

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