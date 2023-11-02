«На площади казнили 80 человек». Турист рассказал об отдыхе в Саудовской Аравии — прогрессе, суровых нравах и скандалах с Роналду

Передвигаться уже в самом Рияде можно на арендованной машине (этот сервис в Рияде хорошо развит) либо на такси.



— Есть программа Careem, которая работает на всем Ближнем Востоке, кроме Израиля. Это что-то типа нашего «Яндекса», — уточнил Дмитрий. — Ты регистрируешься, вызываешь такси, можешь заказать доставку, посмотреть карту. Приложение работает в Эмиратах, в Катаре, в Сауди.

