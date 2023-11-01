Многодетная мать, чудом выжившая после столкновения сапборда с катером: «Я забыла, как ходить и писать буквы»

В 42 года Ирине Подмазовой пришлось заново учиться ходить. И каждый шаг пока дается с трудом. Всё из-за серьезной черепно-мозговой травмы, которую она получила в июле 2023 года. Многодетную маму из Сверрдловской области сбил катер, когда она каталась с друзьями на сапбордах.
Ирина две недели провела в коме, а теперь проходит курсы реабилитации. О жизни после трагедии она рассказала нашим коллегам из Е1.RU.
— Тот день я вообще не помню, — говорит Ирина. — Раз была черепно-мозговая травма, были такие лекарства, которые заставляли голову отключаться, так сказать. Чтобы расслабить, чтобы не волноваться ни о чем постороннем. Можно сказать, месяц-полтора жизни просто стерлись из памяти.
Компания вышла на сапах вечером, когда стемнело. Доска Ирины была подсвечена, но водитель ее не заметил. Основной удар пришелся по голове. Женщина потеряла сознание и упала в воду.
— Сейчас говорить преждевременно, что и как восстановилось. Радует уже то, что могу разговаривать, есть моторика в руках. Но одеться с утра — это просто из разряда невозможного. Руки болят, плечи...
Вместе с Ириной на сапе был ее девятилетний сын. Он не получил травм, по крайней мере физических. Но женщина переживает за его психическое здоровье.
Водитель катера ни разу не связался с пострадавшей. На записи с камер видно, что он мчался без ходовых огней. При этом, по словам очевидцев, он был пьян — как и спасатель, который приехал на место ЧП. В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются полицейские. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Полностью историю Ирины можно почитать здесь.