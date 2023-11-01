Многодетная мать, чудом выжившая после столкновения сапборда с катером: «Я забыла, как ходить и писать буквы»

— Тот день я вообще не помню, — говорит Ирина. — Раз была черепно-мозговая травма, были такие лекарства, которые заставляли голову отключаться, так сказать. Чтобы расслабить, чтобы не волноваться ни о чем постороннем. Можно сказать, месяц-полтора жизни просто стерлись из памяти.

Компания вышла на сапах вечером, когда стемнело. Доска Ирины была подсвечена, но водитель ее не заметил. Основной удар пришелся по голове. Женщина потеряла сознание и упала в воду.