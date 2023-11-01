«Говорят, что посоветовались с нами». Как село Верхние Караси восстало против реабилитационного центра для наркоманов

— Понимаете, у нас тут все друг друга знают, преступности нет, когда кто-то чужой идет, мы сразу видим: «О! Не наш», — рассказывает Татьяна. — Что мы будем делать, когда они привезут сюда двадцать бывших наркоманов и алкоголиков?

Отдельная боль — дети: почти у самых ворот будущего рехаба расположена остановка, на которую приезжает школьный автобус.

— Дети у нас идут вот по этой улице, мимо центра, у нас тут девочки-подростки есть, постояльцы будут всё прекрасно видеть, — опасается одна из жительниц. — Кто за них поручится?