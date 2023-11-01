Чичериной грозит пожизненное заключение на Украине: новости СВО за 31 октября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 31 октября.
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на экс-депутата Царева
ФСБ задержала жителя Ялты, подозреваемого в покушении на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева. Как сообщили в пресс-службе ФСБ, задержанный организовал слежку за Царевым и оборудовал тайник со «средствами поражения».
— Задержан, дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях, — заявили в ведомстве.
На мужчину возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь. Напомним, что в ночь на 27 октября в Ялте произошло покушение на Олега Царева — в него дважды выстрелили. По данным SHOT, угрозы жизни Цареву нет, его состояние удовлетворительное. В отношении него и его семьи приняты необходимые меры безопасности.
Юлии Чичериной грозит пожизненное заключение на Украине
Служба безопасности Украины заочно предъявила Юлии Чичериной обвинения по трем статьям уголовного кодекса. Как сообщили в пресс-службе СБУ, ей грозит пожизненное заключение свободы.
Чичерину обвиняют в выступлениях в ДНР и ЛНР, записи патриотичных видеороликов и призывах к украинцам сложить оружие. Исполнительнице предъявлены обвинения за оправдание действий России, о посягательстве на территориальную целостность Украины и незаконном пересечении границы.
В марте 2022 года Чичериной уже предъявляли обвинение после поездки исполнительницы в Энергодар Запорожской области.
Деньги, полученные с продажи квартиры Зеленского, пойдут на нужды участников СВО
Власти Крыма намерены направить деньги, вырученные с продажи квартиры жены Зеленского, на поддержку участников специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя государственного совета республики Владимир Константинов.
Квартиру Зеленского в Крыму национализировали в марте 2023 года. Имущество было записано на жену президента Украины Елену Зеленскую. Квартира площадью 119,5 квадратного метра расположена в поселке Ливадия. 20 октября она ушла с торгов за 44,3 миллиона рублей.
ФСБ задержала жителей Кемеровской и Томской областей за госизмену
Сотрудники ФСБ задержали мужчину из Кемеровской области, обвиняемого в госизмене. Задержанный вступил в украинские «кибервойска» и совершал атаки на критическую инфраструктуру России, сообщили в пресс-службе ведомства.
Силовики проверили места проживания задержанного и нашли доказательства антироссийской деятельности на компьютерах мужчины. Жителю Кемеровской области предъявлено обвинение в госизмене. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Также ФСБ задержала хакера из Томской области. Его обвиняют в «совершении атак на объекты российской информационной инфраструктуры в интересах силовых структур Украины». Мужчину отправили в СИЗО по обвинению в госизмене.