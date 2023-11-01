Чичериной грозит пожизненное заключение на Украине: новости СВО за 31 октября

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на экс-депутата Царева

ФСБ задержала жителя Ялты, подозреваемого в покушении на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева. Как сообщили в пресс-службе ФСБ, задержанный организовал слежку за Царевым и оборудовал тайник со «средствами поражения».



— Задержан, дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях, — заявили в ведомстве.



На мужчину возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь. Напомним, что в ночь на 27 октября в Ялте произошло покушение на Олега Царева — в него дважды выстрелили. По данным SHOT, угрозы жизни Цареву нет, его состояние удовлетворительное. В отношении него и его семьи приняты необходимые меры безопасности.

