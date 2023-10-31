Квартиру Зеленского в Крыму продали на аукционе: новости СВО за 30 октября

Квартиру Зеленского в Крыму продали на аукционе

На аукционе ушла с молотка крымская квартира президента Украины Владимира Зеленского. Национализированное имущество в поселке Ливадия продали за 44,3 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства имущественных и земельных отношений Крыма. В ведомстве подчеркнули, что в аукционе были всего два участника.

Квартиру площадью 119,5 квадратных метров выставили на продажу на прошлой неделе — тогда ее стоимость была 24,6 миллиона рублей. Недвижимость была оформлена на жену президента Украины Елену Зеленскую.

