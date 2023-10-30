Некоммерческие организации прорекламируют бесплатно: заявки принимаются до 5 декабря

Институт развития интернета начал принимать заявки на бесплатную рекламу для некоммерческих организаций. Они должны соответствовать одному из двенадцати тематических направлений конкурса. Среди направлений есть такие, как оказание поддержки людям в трудной жизненной ситуации», развитие внимания к пожилым людям, профилактика социального сиротства, развитие волонтерства и другие: весь список можно посмотреть на сайте сайте конкурса. НКО, которые пройдут его, смогут бесплатно размещаться на интернет-платформах с посещаемостью более 100 тысяч российских пользователей в сутки.
Конкурс ИРИ проходит уже два года - после принятия летом 2021 года поправок в закон «О рекламе». Согласно этим поправкам, интернет-площадки с посещаемостью более 100 тысяч российских пользователей в сутки должны предоставлять рекламный инвентарь для бесплатного размещения социальной рекламы - это уже сделали «Яндекс», VK, Rambler&Co, 2ГИС, Авито, Ozon, Кино-Театр.ру, «МирТесен» и другие.
- Радует, что за два года работы мы видели проекты на разные, социально значимые темы. Мы уверены, что наш конкурс помогает НКО более эффективно доносить информацию о своих инициативах до общества - отметил заместитель генерального директора ИРИ по социальной рекламе Андрей Воронков.
Для участия в конкурсе каждой команде НКО нужно изучить Положение о конкурсе и другие документы, а подать заявку можно на сайте соцреклама.ири.рф. Принимать заявки будут до 5 декабря 2023 года, а в марте 2024 года будут объявлены победители.