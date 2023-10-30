Некоммерческие организации прорекламируют бесплатно: заявки принимаются до 5 декабря

Для участия в конкурсе каждой команде НКО нужно изучить Положение о конкурсе и другие документы, а подать заявку можно на сайте соцреклама.ири.рф. Принимать заявки будут до 5 декабря 2023 года, а в марте 2024 года будут объявлены победители.

