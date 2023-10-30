freedom
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 2/10
usd 93.22
eur 98.35
Тема дняПрепарат от шизофрении и неврозов пропал из аптек
Все новости
Все новости

Некоммерческие организации прорекламируют бесплатно: заявки принимаются до 5 декабря

Право на размещение получат победители конкурса

4

Размещать рекламу будут в том числе в соцсетях

Поделиться

Институт развития интернета начал принимать заявки на бесплатную рекламу для некоммерческих организаций. Они должны соответствовать одному из двенадцати тематических направлений конкурса. Среди направлений есть такие, как оказание поддержки людям в трудной жизненной ситуации», развитие внимания к пожилым людям, профилактика социального сиротства, развитие волонтерства и другие: весь список можно посмотреть на сайте сайте конкурса. НКО, которые пройдут его, смогут бесплатно размещаться на интернет-платформах с посещаемостью более 100 тысяч российских пользователей в сутки.

Конкурс ИРИ проходит уже два года - после принятия летом 2021 года поправок в закон «О рекламе». Согласно этим поправкам, интернет-площадки с посещаемостью более 100 тысяч российских пользователей в сутки должны предоставлять рекламный инвентарь для бесплатного размещения социальной рекламы - это уже сделали «Яндекс», VK, Rambler&Co, 2ГИС, Авито, Ozon, Кино-Театр.ру, «МирТесен» и другие.

- Радует, что за два года работы мы видели проекты на разные, социально значимые темы. Мы уверены, что наш конкурс помогает НКО более эффективно доносить информацию о своих инициативах до общества - отметил заместитель генерального директора ИРИ по социальной рекламе Андрей Воронков.

Для участия в конкурсе каждой команде НКО нужно изучить Положение о конкурсе и другие документы, а подать заявку можно на сайте соцреклама.ири.рф. Принимать заявки будут до 5 декабря 2023 года, а в марте 2024 года будут объявлены победители.

РекламаСоцсетиИнститут развития интернета
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter