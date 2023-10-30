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Конфликт Израиля и ПалестиныБеспорядки в аэропорту Махачкалы

Протестующие ворвались в аэропорт Махачкалы и пытаются найти евреев. Недавно туда прилетели беженцы из Тель-Авива

Толпа перекрыла дороги

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Протестующие ворвались в аэропорт Махачкалы и пытаются найти евреев

Видео: Москва 24 / T.me

Толпа ворвалась в аэропорт Уйташ Республики Дагестан. Люди врываются в помещения в поисках граждан Израиля, работники аэропорта пытаются запереться. Дороги в Дагестане перекрыли, сотни машин стоят в пробке. Об этом передают телеграм-каналы республики.

Момент взлома дверей в аэропорт попал на видео.

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Видео: Известия / T.me

Пилот самолета, прилетевшего якобы из Тель-Авива, просит пассажиров не паниковать. Людей с трапов вернули обратно на борт.

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Видео: Askrasul / T.me

Ранее эксперт рассказывала корреспонденту MSK1.RU о негативных настроениях по отношению к евреям и правительству России на Кавказе. Его подогревают в регионах радикальные телеграм-каналы.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

ДагестанИзраильПалестинаЕвреиТель-АвивАэропорт
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