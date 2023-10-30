Протестующие ворвались в аэропорт Махачкалы и пытаются найти евреев. Недавно туда прилетели беженцы из Тель-Авива

Толпа ворвалась в аэропорт Уйташ Республики Дагестан. Люди врываются в помещения в поисках граждан Израиля, работники аэропорта пытаются запереться. Дороги в Дагестане перекрыли, сотни машин стоят в пробке. Об этом передают телеграм-каналы республики.
Момент взлома дверей в аэропорт попал на видео.
Пилот самолета, прилетевшего якобы из Тель-Авива, просит пассажиров не паниковать. Людей с трапов вернули обратно на борт.
Ранее эксперт рассказывала корреспонденту MSK1.RU о негативных настроениях по отношению к евреям и правительству России на Кавказе. Его подогревают в регионах радикальные телеграм-каналы.