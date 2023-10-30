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Спецоперация на УкраинеОбзор

Над Крымом сбили 36 беспилотников, в Ростове прогремел взрыв: новости СВО за 29 октября

Главное, что случилось за последние сутки

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В небе над Ростовом-на-Дону прогремел взрыв

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 29 октября.

Атаки ВСУ

В ночь с 28 на 29 октября средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над Черным морем и северо-западной частью Крыма, сообщили в Минобороны. Данных о пострадавших и разрушениях на земле нет.

Также зафиксировали попытки удара по Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел попало село Щетиновка — по нему было выпущено 16 снарядов. Обошлось без последствий.

Над Ростовом-на-Дону сбили беспилотный летательный аппарат

Над Ростовом-на-Дону сбили беспилотный летательный аппарат

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Мощный взрыв прогремел в небе Ростова-на-Дону. Силы ПВО сбили беспилотник, его осколки повредили кровли домов и автомобиль, сообщил глава администрации Ростова. Пострадавших нет.

Бойцы «Вагнера» перешил в «Ахмат»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» перешли на службу в состав спецназа «Ахмат». Он отметил, что вагнеровцы и ранее заключали контракты со спецназом, но сейчас «речь идет о массовом пополнении личного состава».

— Уверен, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру и вступят в ряды спецназа «Ахмат». Со своей стороны мы только рады этому, — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

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