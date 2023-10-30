«Южное побережье России под угрозой»: сейсмолог — о природных катаклизмах и прогнозировании ЧП

Есть исследования, есть прогнозы с точностью до 40–45 процентов, где говорится о том, что землетрясение будет. Но нельзя сказать точную широту и долготу, точное местоположение и время.



Мы проводили исследования с газом радоном в Турции некоторое время назад, чтобы предсказать землетрясение: выход радона, уровень подземных вод, температуру, давление, химические реакции. Для этого поставили несколько станций наблюдения и под морем, и на суше. В ходе этих исследований мы знали, что, например, в районе Мраморного моря, или в Восточной Анатолии (восточная часть Турции. — Прим. ред.), или вокруг Анкары может произойти землетрясение, но мы не знаем его магнитуды. Может быть, оно будет больше четырех по шкале Рихтера, но мы не знаем, в какой день и в какое время оно может произойти.

