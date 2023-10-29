О лирах — без лирики. Сколько сегодня стоит стремительно дорожающая жизнь в Турции

Турция постепенно, а по некоторым параметрам стремительно, перестает быть страной, доступной для россиян. Цены на всё растут почти с космической скоростью, получить ВНЖ становится всё труднее и труднее. Россиянка, переехавшая в Турцию из Челябинска, рассказала нашим коллегам из 74.RU, к чему готовиться, если вы всё же хотите осуществить мечту перебраться к морю.
Покупка или аренда жилья
Предложения на турецком сайте Sahibinden — аналоге российских платформ онлайн-объявлений и покупок — начинаются от
Но сейчас для того, чтобы получить ВНЖ по владению недвижимостью, нужно приобрести жилье оценочной стоимостью не меньше
Стоимость аренды в Анталье, по сравнению с прошлогодним ажиотажем, снизилась. Этому способствовало решение властей Турции отказывать в выдаче туристического ВНЖ. В охраняемом ЖК одну- или двухкомнатную квартиру без мебели можно снять за сумму от
Коммунальные услуги
Цены на них заставляют добрым словом вспомнить российских коммунальщиков. Кубометр воды, в зависимости от потребления, обойдется от 16,5 до
Электроэнергия стоит
Есть еще среди обязательных платежей айдат — ежемесячный взнос за обслуживание здания. Это могут быть минимальные
И если вы владелец недвижимости, теперь ее содержание лежит на ваших (и остальных собственников квартир) плечах: поддержание работоспособности лифтов, косметический и капитальный ремонт здания, починка лопнувших труб в доме, протекшей крыши
Питание
Средний чек в кафе сейчас составляет
В маркете хлеб продают по
Овощи и фрукты ожидаемо дешевле и лучше по качеству. Помидоры продают от
Транспорт
Приятно удивляет, что в крупных городах Турции полностью новый подвижной состав, в автобусах и трамваях есть кондиционеры, указатели остановок бегущей строкой, развиты мобильные приложения для построения маршрутов и времени ожидания транспорта.
Но за все удовольствия приходится платить —
Стоимость
Одежда
Турция постепенно теряет позиции текстильного рая. Многие производства переносят в Бангладеш, Пакистан для удешевления себестоимости. Так, сезонные женские свитера, джинсы или брюки в бюджетном масс-маркете стоят от
Бюджетные сезонные вещи в масс-маркете для мужчин можно купить: джинсы — от
Детские вещи и игрушки
Ассортимент и качество детской одежды радует. Футболки с длинным или коротким рукавом хорошего качества в магазине можно найти от
Мягкие игрушки начинаются от
Садик и школа
Школы и садики в Турции делятся на частные и государственные. Система дошкольной подготовки, особенно муниципальная, развита очень слабо, частных детсадов куда больше. Это связано с укладом жизни — как правило, женщины не работают и сидят дома с детьми до того момента, пока не придет время отдать их в школу.
В государственные садики принимают детей с трехлетнего возраста, ежемесячно нужно платить
В каждом районе есть государственная школа, куда ребенок может попасть бесплатно по прописке. В турецких школах тоже есть свои поборы — неофициально в некоторых существует взнос при поступлении, который платится, если вы подаетесь не по прописке или система распределила в другую школу по прописке. Сумма может варьироваться от
Учебники выдают бесплатно, школа может закупить и дополнительный комплект —
В частных школах стоимость обучения начинается от
А что с доходами
Между тем, по последним данным Стамбульского бюро планирования, средняя стоимость жизни в самом большом городе Турции сейчас равняется
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