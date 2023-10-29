О лирах — без лирики. Сколько сегодня стоит стремительно дорожающая жизнь в Турции

Коммунальные услуги

Цены на них заставляют добрым словом вспомнить российских коммунальщиков. Кубометр воды, в зависимости от потребления, обойдется от 16,5 до 26,96 лиры (60 и 97 рублей ). Стоимость возрастает вместе с потреблением, изменяется после каждых 15 потребленных кубов.

