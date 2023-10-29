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Проблема

О лирах — без лирики. Сколько сегодня стоит стремительно дорожающая жизнь в Турции

О ценах на всё самое необходимое рассказывает переехавшая туда россиянка

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В южных провинциях Турции на деревьях на улице растут апельсины (и никто их не рвет)

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Турция постепенно, а по некоторым параметрам стремительно, перестает быть страной, доступной для россиян. Цены на всё растут почти с космической скоростью, получить ВНЖ становится всё труднее и труднее. Россиянка, переехавшая в Турцию из Челябинска, рассказала нашим коллегам из 74.RU, к чему готовиться, если вы всё же хотите осуществить мечту перебраться к морю.

Покупка или аренда жилья

Предложения на турецком сайте Sahibinden — аналоге российских платформ онлайн-объявлений и покупок — начинаются от 1 миллиона 350 тысяч лир, на наши деньги — 4 миллиона 883 тысячи рублей. Это квартира-студия площадью 25 «квадратов» в Манавгате на первом этаже, в ЖК.

Но сейчас для того, чтобы получить ВНЖ по владению недвижимостью, нужно приобрести жилье оценочной стоимостью не меньше 200 тысяч долларов — порядка 5,6 миллиона лир. За эти деньги есть немало вариантов как в популярных районах Коньяалты и Лара, так и в центре Антальи. В зависимости от расположения, можно найти жилье от двух до четырех комнат, с бассейном на территории ЖК или без.

Стоимость аренды в Анталье, по сравнению с прошлогодним ажиотажем, снизилась. Этому способствовало решение властей Турции отказывать в выдаче туристического ВНЖ. В охраняемом ЖК одну- или двухкомнатную квартиру без мебели можно снять за сумму от 7000–8000 лир (25,3–29 тысяч рублей) в месяц, меблированные студии начинаются от 8500 лир (31 тысяча рублей). Обычно комиссия агентству составляет одну месячную оплату, еще собственник просит депозит в таком же размере.

В Турции немало уютных аутентичных поселков, где жизнь размеренна и нетороплива

В Турции немало уютных аутентичных поселков, где жизнь размеренна и нетороплива

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Коммунальные услуги

Цены на них заставляют добрым словом вспомнить российских коммунальщиков. Кубометр воды, в зависимости от потребления, обойдется от 16,5 до 26,96 лиры (60 и 97 рублей). Стоимость возрастает вместе с потреблением, изменяется после каждых 15 потребленных кубов.

Электроэнергия стоит 1,48 лиры (5,35 рубля) за киловатт при потреблении до 240 кВт в месяц. После цена возрастает до 2,28 лиры (8 рублей). Куб газа, который используют для отопления, обходится в 4,63 лиры (16,75 рубля). Радует, что отопительный сезон в Турции куда короче, чем в России

Есть еще среди обязательных платежей айдат — ежемесячный взнос за обслуживание здания. Это могут быть минимальные 30 лир (109 рублей), когда раз в месяц проводят только влажную уборку лестницы, или же две-четыре тысячи лир (7234–14 468 рублей) — в ЖК с парковкой, зеленой территорией, бассейном и охраной. Таких в Турции немало.

И если вы владелец недвижимости, теперь ее содержание лежит на ваших (и остальных собственников квартир) плечах: поддержание работоспособности лифтов, косметический и капитальный ремонт здания, починка лопнувших труб в доме, протекшей крыши и т. д.

Питание

Средний чек в кафе сейчас составляет 500–600 лир (1808–2170 рублей) на обед или ужин для двоих без алкоголя. Посидеть за чашечкой кофе с вкусняшкой стоит минимум 250 лир (904 рубля).

В маркете хлеб продают по 24–36 лир — в переводе на рубли это порядка 87–130 рублей, молоко за 21,5 лиры — около 80 рублей, упаковка яиц по 30 штук 113 лир410 рублей. Мясо обойдется минимум в 330 лир за килограмм — 1198 рублей, подсолнечное масло — 41,5 лиры, что составляет 150 рублей.

В Турции начался сезон цитрусовых и гранатов

В Турции начался сезон цитрусовых и гранатов

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Овощи и фрукты ожидаемо дешевле и лучше по качеству. Помидоры продают от 19,75 лиры за килограмм (72 рубля). Огурцы — 13,9 лиры (50,8 рубля). Картофель — 17,75 лиры (64,5 рубля), морковь — от 35 лир (127 рублей). Яблоки — от 34,9 лиры (125 рублей). Это цены в магазинах, на базаре будет процентов на 40 дешевле.

Транспорт

Приятно удивляет, что в крупных городах Турции полностью новый подвижной состав, в автобусах и трамваях есть кондиционеры, указатели остановок бегущей строкой, развиты мобильные приложения для построения маршрутов и времени ожидания транспорта.

Но за все удовольствия приходится платить — 13 лир (47 рублей) за поездку в автобусе, в трамвае и метро — 15 (54,2 рубля). Школьникам, учителям, пенсионерам и некоторым другим категориям — скидки.

Стоимость 92-го бензина — 38 лир (137,5 рубля), 95-го40,5 лиры (146,5 рубля). Цена газа — 17,25 лиры (62,5 рубля) за литр.

Поездка на отдаленный пляж может оказаться небюджетной

Поездка на отдаленный пляж может оказаться небюджетной

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Одежда

Турция постепенно теряет позиции текстильного рая. Многие производства переносят в Бангладеш, Пакистан для удешевления себестоимости. Так, сезонные женские свитера, джинсы или брюки в бюджетном масс-маркете стоят от 500 лир (1808 рублей), худи — от 350 лир (1266 рублей), базовые футболки без принта — от 150 лир (542 рубля).

Бюджетные сезонные вещи в масс-маркете для мужчин можно купить: джинсы — от 500 лир (1808 рублей), рубашки — от 400 лир (1447 рублей), свитера — от 300 лир (1085 рублей).

Детские вещи и игрушки

Ассортимент и качество детской одежды радует. Футболки с длинным или коротким рукавом хорошего качества в магазине можно найти от 99–129 лир (358–466 рублей), брюки — от 229 лир (828 рублей), повседневные платья — 269 лир (972 рубля), куртки — от 899 лир (3251 рубль). Если попасть в сезон распродаж или целенаправленно отправиться в аутлет-центр, одеть ребенка обойдется намного бюджетнее.

Мягкие игрушки начинаются от 200 лир (723,5 рубля), настольные игры — от 159 (575 рублей), мячи — от 60 лир (217 рублей), альбомы для раскрашивания — от 25 лир (90,5 рубля), цветные карандаши — 35 лир (126,6 рубля) и выше, акварельные краски — 50 лир (181 рубль).

Можно сводить детей и в кафе с медведями — у взрослых будет возможность спокойно посидеть за чашкой чая

Можно сводить детей и в кафе с медведями — у взрослых будет возможность спокойно посидеть за чашкой чая

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Садик и школа

Школы и садики в Турции делятся на частные и государственные. Система дошкольной подготовки, особенно муниципальная, развита очень слабо, частных детсадов куда больше. Это связано с укладом жизни — как правило, женщины не работают и сидят дома с детьми до того момента, пока не придет время отдать их в школу.

В государственные садики принимают детей с трехлетнего возраста, ежемесячно нужно платить 400–500 лир (1446–1808 рублей). Ребенок может находиться там неполный день — существуют либо утренние, либо дневные группы. В частных садиках малыш может по желанию родителей находиться с утра до вечера. Придется раскошелиться — от 3,5 тысячи до 15 тысяч лир в месяц (12 660–54 255 рублей).

В каждом районе есть государственная школа, куда ребенок может попасть бесплатно по прописке. В турецких школах тоже есть свои поборы — неофициально в некоторых существует взнос при поступлении, который платится, если вы подаетесь не по прописке или система распределила в другую школу по прописке. Сумма может варьироваться от 10 тысяч до 50 тысяч лир (36 710–180 852 рубля).

Учебники выдают бесплатно, школа может закупить и дополнительный комплект — 350–400 лир (1266–1446 рублей), на форму потребуется 700–800 лир (2532–2894 рубля). В среднем на канцелярию на одного школьника нужно закладывать 500 лир, рюкзаки приемлемого качества обойдутся от 1000 лир (3617 рублей).

В частных школах стоимость обучения начинается от 40 тысяч лир (144 681 рубля) за полгода — при условии, если вы сильно заранее подали заявку на поступление. Учебники платные, стоимость комплекта начинается от 2500 лир (9042,5 рубля). Помимо этого, время от времени придется тратиться на кружки, факультативы, внешкольные мероприятия.

А что с доходами

Между тем, по последним данным Стамбульского бюро планирования, средняя стоимость жизни в самом большом городе Турции сейчас равняется 42 593 лиры (145 279,51 рубля) в месяц. Для сравнения: минимальный размер оплаты труда в стране сейчас — 13 414,5 лиры (45 755 рублей).

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