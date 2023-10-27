«Типа мы болтаем лишнего». Как травля Дани Милохина переросла в издевательство над его приемной семьей

Данила Милохин так вспоминал жизнь с приемной семьей под Анапой.



— Я не мог лазить в холодильник. Открывать холодильник и выбирать, что я хочу есть, — говорил Милохин. — Это не было под запретом, нам не говорили «нельзя», но я понимал, что дорога туда закрыта. Но мне не хочется на них, [родителей], жаловаться, никакой обиды нет. <…> Родные дети могли покушать хлопья с утра, сами себе молоко налить. А я ел то, что мне приготовили. Я не мог спокойно, как у себя сейчас дома, <…> сам себе приготовить всё, чего хочу, и поесть. <…> Я сидел рядом, ел кашу, смотрел на эти хлопья и думал: «Блин, прикольно было бы похавать хлопья еще». Я тогда просто очень много ел.



Дмитрий Тюленев подтверждает, что после детдома дети не могут наесться, даже если съели уже несколько блюд — как будто хотели с запасом. Дмитрий объясняет это так: если в детдоме ребенок не успевает поесть за столом, то в следующий раз его покормят по расписанию, а не когда тот проголодается.

