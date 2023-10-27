«Типа мы болтаем лишнего». Как травля Дани Милохина переросла в издевательство над его приемной семьей

«Приемный отец Дани Милохина спас мужчину из горящего дома». Это заголовок заметки, вышедшей в первый день 2022 года в «любимой газете Владимира Путина».
«Комсомольская правда» так писала о работе пожарной бригады Дмитрия Тюленева: огонь охватил почти всё здание и перекинулся на соседний сарай, когда командир бригады зашел в задымленное помещение и увидел лежащего на полу хозяина дома. Мужчину Тюленев вытащил к медикам — и тот пришел в себя. Дозвонившимся до него газетчикам Дмитрий сказал: «Это же моя работа, мой долг». Вскоре Тюленеву предложили повышение.
Сейчас про пожарного и приемного отца Дани Милохина публикуют другие новости. Тюленеву пришлось уволиться. У семьи оставался единственный источник дохода — магазин текстиля, которым занималась жена Дмитрия, Елена Тюленева. Но и его закрыли. Вдобавок администрация Анапы требует снести дом, где приемные родители Милохина живут вместе с другими детьми.
Беды посыпались на Тюленевых после ухода Дани Милохина с шоу Первого канала, его эмиграции, исполнения отрывка украинского гимна, возвращения и повторного отъезда после угроз вездесущей Екатерины Мизулиной добиться зачисления блогера в ряды Вооруженных сил. Специальный корреспондент Городских порталов Ирина Бабичева рассказывает, как, не успев дотянуться до «изменника» Милохина, мучают многочисленных членов его приемной семьи.
Тюленевы + Милохины
Дмитрий Тюленев взял приемных детей по примеру мамы. Когда Дмитрий вырос, съехал и завел семью, Нина Тюленева с мужем решили, что их двухэтажный дом слишком велик для двоих.
Нина и Виктор с подарками приехали в оренбургский детский дом
Нине Тюленевой 62 года. О приемных детях она говорит с гордостью: одна дочь отучилась на айтишницу, другая вышла замуж и учится в пединституте. Нина признаётся, что приемные дети стали отдушиной.
Семья Тюленевых продала жилье в Оренбурге и переехала в деревню в 120 километрах от города. Пока строили дом, проложили и дорогу. Для этого Тюленевы купили трактор. На участке вырыли пруд, а на деревьях дети строили дома для игр.
Вскоре Тюленевым позвонили из опеки — подыскивали опекунов четверым детям, в том числе грудному ребенку. Их мать боролась с алкогольной зависимостью. Взять детей решили Дмитрий и его жена Елена. Но всего через полгода подопечные вернулись к матери, и в доме «как-то опустело», вспоминает Дмитрий. Тогда и решили, что нужно поехать в детдом.
Приемные дочери Нины предложили им познакомиться с их подругой Настей и одноклассником Данилом Милохиным. Они встретились в кабинете директора детского дома. Оказалось, у
Тюленевы рассказывали Илье и Данилу про свою семью и детей. Данила слушал с улыбкой и сразу сказал, что готов переехать к Тюленевым. Илья сидел угрюмый.
— Их не раз хотели брать и не брали, — рассказывает бабушка Нина. — Уже и дядя, брат отца, из Крыма приезжал, документы оформлял и бросил. А они ждали, что он приедет, заберет. И так никто не приехал. Еще у матери есть брат. Никто не взял.
В детдоме Илья занимался футболом и покидать секцию не хотел. Уговорить брата помог Данила, а приемные родители пообещали, что мальчик продолжит играть.
«Ничто во мне не дрогнуло»
Тюленевы сдержали слово: в селе, где они жили, стадиона не было, поэтому Илью и Данилу возили в райцентр. Вскоре нашлась бабушка по отцовской линии. Она работала в Счетной палате Оренбургской области и жила в нескольких остановках от детдома, где почти десять лет росли внуки. На опекунов женщина вышла сама.
— Повезли к бабушке. Еще зима, метель страшная была, а дом такой элитный, закрытый, везде шлагбаумы, — вспоминает Нина.
— Второй раз съездили, третий, а больше не ездили, — добавляет Елена Тюленева, приемная мама Милохиных. — Вроде сначала под таким впечатлением были: «Ба-абушка…» А потом она начала искать причины: то она в Крым уехала, то она тут не живет. Никогда в жизни [не пыталась поговорить с детьми по видео].
Через пару лет у супруга Нины случился инфаркт. Тюленевы решили перебраться на юг, подальше от сибирских морозов. Перед отъездом решили узнать про всех возможных родственников приемных детей. Нашли бабушку по материнской линии. Она жила в деревне в 30 километрах от дома Тюленевых.
— Посигналили. Она вышла и, наверно, сразу поняла, что мы опекуны. Я начала фотографии показывать, как они в пруду купаются, бесятся, — улыбается Нина. — А она говорит: «Кстати, мать Ильи и Данила в городе». Я говорю: «Вы позвоните, может, она приедет. А мы пацанов привезем. Потому что мы уедем, не знаю, когда они приедут в Оренбург». И она позвонила при нас. Она, [мать], сказала: «Я их видеть не хочу». Мы телефон оставили. Она не звонила.
Биологическую маму Ильи и Данила Милохиных спустя много лет нашли журналисты. Любовь Бережная приходила на ток-шоу, давала интервью, обнимала старшего сына Илью в эфире «Пусть говорят».
— Проснулась и поняла: ничего сыновьям дать не могу. Угла своего нет, кормить их нечем. Возвращаться к родителям своим я не хотела тогда, — говорила Любовь Бережная. — <…> Меня с головой накрыла мысль, что Илюшке и Данилке без меня будет лучше. Я одела их, вызвала такси и поехала в социальную службу. Они плакали. Илья, он же старшенький, смотрел в глаза с какой-то вселенской грустью. Но я в тот момент словно уже была мертва: ничто во мне не дрогнуло.
Любовь Бережная утверждала, что планировала оставить детей в приюте временно. Но вскоре встретила другого мужчину, вышла замуж и родила двоих детей. Сына спустя много лет она увидела в «Одноклассниках», когда Милохин стал знаменитым. Бережная смотрела ролики в ютьюбе и не верила, что это Данила. Она неоднократно говорила в эфирах, что Данила не хочет с ней общаться, и просила прощения.
Но с обнявшим ее Ильей Бережная тоже не общается. Приемной бабушке Илья сказал, что Бережная его заблокировала, дозвониться до нее Милохин не мог. Елена Тюленева считает, что биологические родители общались с Ильей только перед камерами — ради денег, заплаченных им за участие в шоу.
Отца братьев Тюленевы тоже увидели в одной из передач. Нина узнала в нем школьного приятеля своего сына Дмитрия. Нашла мужчину в «Одноклассниках», написала, что ее сын взял к себе детей. В ответ отец Милохиных сказал спасибо и стал жаловаться на судьбу: сказал, что несколько раз сидел за кражи и жил тяжелую жизнь.
В Анапе
В Краснодарский край семья переехала в 2016 году. Купили еще довоенный дом в станице Гостагаевской. Первое время ютились на кухне, вспоминает Дмитрий. Стелили постели по разным частям комнаты. Потом стали строить летнюю кухню с жилыми комнатами; Данила помогал родителям заливать бетон в основание дома.
Данила Милохин так вспоминал жизнь с приемной семьей под Анапой.
— Я не мог лазить в холодильник. Открывать холодильник и выбирать, что я хочу есть, — говорил Милохин. — Это не было под запретом, нам не говорили «нельзя», но я понимал, что дорога туда закрыта. Но мне не хочется на них, [родителей], жаловаться, никакой обиды нет. <…> Родные дети могли покушать хлопья с утра, сами себе молоко налить. А я ел то, что мне приготовили. Я не мог спокойно, как у себя сейчас дома, <…> сам себе приготовить всё, чего хочу, и поесть. <…> Я сидел рядом, ел кашу, смотрел на эти хлопья и думал: «Блин, прикольно было бы похавать хлопья еще». Я тогда просто очень много ел.
Дмитрий Тюленев подтверждает, что после детдома дети не могут наесться, даже если съели уже несколько блюд — как будто хотели с запасом. Дмитрий объясняет это так: если в детдоме ребенок не успевает поесть за столом, то в следующий раз его покормят по расписанию, а не когда тот проголодается.
— Мюсли мелким дали, ему — не дали. Я ему говорил: «Ты не наешься этим молоком с мюслями, бесполезно. Сначала съешь кашу с мясом, потом будем про мюсли разговаривать», — вспоминает Тюленев. — А мелкие вообще у нас ничего не едят: что-то поклевала и пошла. Заставляли: хотя бы это поешь, хотя бы шарики. А он: «И мне шарики».
До просмотра интервью сына Дмитрий не думал, что мог задеть Даню. Опыт решили учесть. В этом сентябре Тюленевы взяли под опеку трех девочек; теперь всех детей просят предлагать еду и делиться.
— Говорим: «В семье еды много, не надо ничего прятать. Вот смотрите, лежат два банана. Что бы вы сделали?» Диана подошла, взяла, ушла. Говорю: «Я бы так сделал: кто еще банан будет? Никто? Оторвал. Если кто-то будет, нарезаешь, потом подходишь ко мне и говоришь: «Так, у нас бананы кончились, надо купить»».
Окончив школу, Данила вслед за братом поступил в сельскохозяйственный техникум. Оба его позже бросили. Но в годы учебы Данила стал снимать первые ролики. У него было около двухсот подписчиков.
— Снимал ролики, за которые нас вызывали в органы опеки, — смеется Дмитрий Тюленев. — Стояли с ним, краснели. Взяли, например, торт в «Магните», положили на пол, начал есть с пола. Кто-то его снимает. Я говорил: «Ты че творишь?» — «Мы всё оплатили. Это такой контент». — «Удаляй, такое нельзя». — «Не могу удалить, люди смотрят». — «Давай до восемнадцати спокойно доживем?» — «Ну как же, у меня группа, подписчики!» Мне постоянно прилетало, ему от меня прилетало, мы старались искать компромисс. Я понимал, что [опека] должна следить за детьми, они мне скриншоты скидывали его ВК. Что-нибудь увидят — стоит в компании кто-то с сигаретой, даже незажженной: «Убирайте».
После совершеннолетия Данила получил выплаты, положенные детям-сиротам. Тут же забрал документы из сельхозтехникума, купил телефон с хорошей камерой и билет в Москву. Тогда родители не могли предположить, что это было его вложением в будущее.
Проблемы
Первое время всё было хорошо: приемные родители не могли нарадоваться успехам сына. Даня снимал тиктоки, записывал песни с Тимати и Николаем Басковым, а в 2020 году журнал GQ назвал Милохина «Открытием года».
Даню Милохина звали на юмористические шоу; там часто шутили про его биологическую маму. Данила разрешал, но Дмитрий считает, что это «защитная реакция».
— Твоя мамаша настолько тебя бросила, что ты не сирота, а сосирота, — говорил Милохину в телепрограмме «Что было дальше» комик Эмир Кашоков. Ведущие смеялись. Данила смотрел на них непонимающим взглядом.
— Надо объяснить, — заметил другой. — Игра слов.
— Типа ты отсосал у жизни, — объяснил комик Алексей Щербаков. Данила раздосадованно скользил по воздуху кулаком.
Тюленевы всей семьей смотрели «Ледниковый период», где Данила занял третье место с Евгенией Медведевой — двукратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером Олимпийских игр.
Потом всё изменилось. Милохин согласился участвовать в следующем сезоне «Ледникового периода», но договорился с тренером и продюсером шоу Ильей Авербухом, что уйдет из программы, если устанет. В октябре 2022 года, перед съемками пятого выпуска, Данила Милохин пропал. Тренер и партнерша Евгения Медведева не знали, где он. Милохин объявился в соцсетях — сообщил, что улетел в Дубай, не видит смысла кататься, потому что «если любви к делу нет, то делать его нет смысла».
А в ноябре Милохин вместе с другом и тиктокером Артуром Бабичем спел на стриме гимн Украины. Дмитрий Тюленев настаивает, что это была дружеская, а не политическая акция. Сначала тиктокеры спели российский гимн, затем — украинский.
— Я начал петь гимн Украины после гимна России. Я сначала такой: «Росси-и-я!» Но со мной сидел друг Бабич, он — украинец. Я говорю: «Ой, прости, брат. Давайте вместе с тобой споем гимн Украины». И мы две строчки пропели. Люди, конечно, вырезали только гимн Украины и пустили в интернет», — рассказал Милохин в интервью.
Вскоре после спетого гимна тиктокер заявил, что его добавили в черный список звезд и на российское телевидение больше не пустят.
В октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на
Проблемы начались и у его приемного отца. Дмитрий Тюленев проработал в пожарной охране 21 год. Летом 2022 года ему предлагали стать начальником части.
— Потом, когда я прошел всю комиссию, мне ясно дали понять… Ну вызвали в кабинет, сказали: «Из-за того, что он всякие выходки может вытворять, забудь про это». Я говорю: «Вы же сами мне предложили, сбаламутили, я потратил время, деньги, проходил эти комиссии». — «Ну вот так вот у нас», — рассказывает Тюленев.
В начале этого сентября Данила Милохин вернулся в Россию. Как объяснил сам, чтобы попытаться вернуть бывшую девушку. Милохин выложил видео, снятое на Красной площади. После этого глава «Лиги безопасного интернета» и дочь экс-сенатора Екатерина Мизулина опубликовала обращение к Минобороны России.
Мизулина заявила, что Милохин расстроил «многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины». Она предложила призвать его в армию, предположив, что оснований для отсрочки у блогера нет. Таким образом Мизулина решила воспитывать в Милохине патриотизм: «Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине», — написала она.
На следующий день к Тюленевым пришли трое полицейских. Сообщили, что ищут Данила Милохина, чтобы вручить повестку. Это было еще до того, как осенний призыв официально стартовал.
При этом оба Милохиных страдают от проблем со зрением. У Данила — минус шесть на оба глаза, говорят Тюленевы. И он, и Илья носят линзы. Илья Милохин даже медкомиссию проходил в них — надеялся, что его возьмут в армию. Поставили категорию «годен». Тюленев потом звонил врачам и возмущался: неужели окулист не заметил, что парень в линзах? Его успокоили: не переживайте, будет еще комиссия перед армией. Но в военкомат Милохиных до обращения Мизулиной не вызывали. Сейчас Данила увлекается боксом, рассказывает отцу о тренировках; Тюленев просит его быть аккуратнее из-за проблем со зрением.
— Не понимаю, почему повестку не принесли на «Ледниковый период», когда он катался, почему не принесли повестку на экономический форум (Милохин в 2021 году выступал на ПМЭФ. — Прим. авт.)? Ну то есть ему-то 18 уже тогда исполнилось, человек публичный, все ему хлопали, — сетует Дмитрий Тюленев. — Некоторые журналисты кричат по федеральным каналам, что кровью он должен искупить. Я почему и возмутился: а почему? Перед кем? Он провел десять лет в казенном доме по вине взрослых. То есть мы, взрослые, косячим, а сейчас он что-то должен искупать кровью? Возмущаются: воспитание такое.
Когда Мизулина написала, что Милохин уехал из России, то не скрывала радости и назвала изгнание
Тюленев не понимает, почему отъезд россиянина радует других сограждан. Он защищал сына и считает, что раздражал начальство на работе этими высказываниями. Сначала получил один выговор за незаполненный журнал, затем второй. При третьем его пообещали уволить по статье. Но в итоге Тюленев ушел сам.
Единственным источником дохода для семьи оставался магазин домашнего текстиля, который в прошлом году открыла Елена Тюленева. Она сама стояла за прилавком. Выручка у магазина — от 30 до 70 тысяч в месяц.
Но и приемная мать Дани Милохина столкнулась с проблемами. Еще прошлой осенью на магазин начали писать анонимные жалобы — в полицию, Роспотребнадзор, санэпидемстанцию.
— Все пришли. Причем в одно время, — вспоминает Дмитрий Тюленев. — У полицейских спросили: «Что мы такого сделали?» — «Говорят, у нас тут распитие спиртных напитков на улице, возле магазина. И музыка громкая». — «Тут же проезжая часть, даже тротуара нет». — «Мы видим», — смеются. Я спрашиваю: «А кто хоть жалуется?» — «Анонимно, кто-то из Москвы». Как мы помешали в станице Гостагаевской кому-то из Москвы?
В полиции тогда сказали, что претензий к Тюленевым не имеют. По словам Дмитрия, представители Роспотребнадзора и санэпидемстанции проверили документы и даже нюхали вывешенный товар — не китайский ли? Текстиль заказывали из Иваново.
Но анонимки всё же сработали. Администрация Анапы велела приостановить работу магазина, поскольку участок под ним оформлен как земля под индивидуальное жилищное строительство, а не как коммерческое. Но Тюленев говорит, что у них была негласная договоренность «попробовать» вести бизнес. Та же администрация согласовывала им магазинную вывеску и предлагала открыть пункт приема гуманитарной помощи для детей Донбасса. Тюленевы согласились и стали собирать школьные рюкзаки детям. Дмитрий напоминает, что Владимир Путин на три года освобождал малых предпринимателей от проверок.
— Я говорил: «Вы же сами сказали: поторгуете, попробуйте, вдруг не пойдет», — вспоминает Тюленев. — Сейчас оформление в коммерцию займет полгода. Мы будем платить коммерческий тариф за свет, газ, за всё. [Договорились] попробовать. Пойдет — будем оформлять. На этом сошлись. Но это негласно же делается. Знаете, как: вы приходите в администрацию, договариваетесь. А вот тут вы прямо конкретно уже: убирайте магазин.
«Члены приемной семьи изменника Родины»
Еще одна жалоба неизвестного автора стала причиной судов с администрацией Анапы. Власти требуют признать дом Тюленевых самостроем и снести. На участке сейчас стоят два дома. Над старым Тюленевы подняли второй этаж; в нём живут Дмитрий, его жена Елена, их пятеро родных детей и трое приемных. У всех детей есть свои комнаты. Дмитрий и Елена спят на диване в кухне.
Во втором доме живут родители Дмитрия и четверо приемных мальчишек. Всего на участке проживают десять несовершеннолетних. Для семьи это единственное жилье.
В 2019 году к Тюленеву с проверкой приходили из анапской администрации. Проверяли, соблюдено ли земельное законодательство. Главный специалист отдела муниципального земельного контроля Иван Качьян подписал акт проверки, в котором сообщил, что нарушений у Тюленевых нет. В сентябре 2023 года Качьян снова приехал к Тюленевым — и на этот раз составил другой акт.
Оказалось, что простоявший более 80 лет дом возведен без соблюдения норм отступов со стороны двух улиц. А второй дом, где живет Нина Тюленева с четырьмя приемными детьми, построен без отступа от соседнего участка. Качьян подтвердил Городским порталам, что приезжал к Тюленевым, но разницу в актах объяснять отказался.
Власти Анапы в исковом требовании написали, что двухэтажный дом возведен с отступлением от документов, родительский дом и магазин построены без нужных отступов от соседних участков, а поскольку земля не оформлена под коммерцию, то торговать там — административное правонарушение.
Кроме того, в иске сообщается, что дома, согласно градостроительному плану, принятому в 2018 году, построены в охранной зоне сетей водоотведения. Чиновников не смутило, что один из домов стоит на этом месте с 1940 года. Оба дома и магазин поставлены на кадастровый учет, их проверяли специалисты краевого Бюро технической инвентаризации.
Власти Анапы требуют снести летнюю кухню, где живут родители Дмитрия и их четверо приемных детей; снести купленный дом, над которым Тюленев поднял второй этаж из каркасных материалов. А если он не снесет дома через 30 дней после решения суда, то обязать Дмитрия платить по 30 тысяч рублей ежедневно. Эти дома — единственное жилье Тюленевых. Где будут жить они и дети, если суд примет решение сносить постройки, Дмитрий не знает.
При этом соседи не возражают, что второй дом Тюленевы построили вплотную к их участку. В 2019 году семья заручилась распиской соседки Ольги Федотовой. «Даю согласие Тюленеву Дмитрию Викторовичу <…> на строительство на своем земельном участке с кадастровым номером <…> надворной постройки без отступа по границе с моим участком», — написала она.
Муж Федотовой подтвердил Городским порталам, что они с супругой по-прежнему не имеют претензий к Тюленевым и не они жаловались в администрацию.
В администрации Анапы вопросы журналиста Городских порталов оставили без ответа. Глава Гостагаевского сельского поселения Олег Салтановский сообщил, что не в курсе, кто автор жалоб на семью Тюленевых.
— Я не могу вам ничего объяснять и рассказывать. Не имею морального права, поверьте мне, — сказал Салтановский. — Это во-первых. Во-вторых, [чтобы] оценку давать — я их мало знаю. Ни с плохой, ни с хорошей стороны ничего пояснить не могу. [Этой семье администрация не помогала]. У меня нет штатных юристов, мы занимаемся другой деятельностью.
Анапские адвокаты защищать семью в суде отказывались, говорит Дмитрий Тюленев. Он предполагает, что они боятся выступать в суде против администрации города. Тогда сторис с просьбой о юридической помощи разместил Данила Милохин. Первыми откликнулись защитники Петербургского центра права. Они и будут представлять интересы Тюленевых в суде.
Последнее заседание по делу Тюленева было 25 октября. На ней судья Анапского районного суда назначил экспертизу, чтобы установить размеры охранной зоны сетей водоотведения.
— Представитель администрации сказал: «Уважаемый суд, так как у них многодетная семья, считаем, что экспертизу провести нужно, эти дома могут угрожать жизни и здоровью детей». И судья доводы принял во внимание. <…> Комиссия [из опеки] проверяет жилищные условия. Получается, что мы поселили детей в сарай, который может развалиться и рухнуть им на головы? Что теперь, надо детей обратно в детский дом отдать? Считаю, что это предвзятое отношение. Надо теперь либо к главе СК Александру Бастрыкину, либо в прокуратуру обращаться, — говорит Дмитрий.
Адвокаты Тюленева подготовили встречный иск, чтобы признать новые границы участка — по забору, отделяющему территорию. Если это произойдет, то дома будут стоять с нужным отступом, поясняет Дмитрий. Забор на участке стоит с 1988 года, его и просили считать межой. Судья этот иск отклонил.
И защищать, и беспокоиться
— Я Даней горжусь, — говорит Дмитрий Тюленев. — Кто бы ни говорил, что он глупый, или не так ведет себя, или образ у него не такой. Большинство взрослых до его уровня еще не доросли. Живут на пенсию с мамами. А [он] нас самостоятельно свозил на отдых. На Мальдивы. Всю семью вывез. Не каждый ребенок такое сделает.
В Оренбурге для семейных поездок у Тюленевых был старенький автобус. После переезда в Гостагаевскую у них «домашний» отпуск: вывезти всех на отдых сложно и дорого.
— Мы никуда не ездили. Только на Мальдивы в 2021 году, — говорит Елена Тюленева.
Милохин сделал семье сюрприз: попросил всем оформить загранпаспорта, а куда именно их отвезет, не говорил до последнего. Он купил билеты всем, даже маленьким детям. Тюленевы говорят, Данила потратил на их отдых 6,5 миллиона рублей. Снял семье двухэтажную виллу, продумал занятия, водил по ресторанам, снимал яхту, вез рыбачить.
— Адвокаты мне сказали, что анонимные жалобы были запущены, чтобы создать проблему, чтобы мы поменьше защищали Даню, — признаётся Дмитрий Тюленев. — Кто-то, видимо, на него сильно обиделся. Типа, мы болтаем лишнего в интернете много. Ну а что не так? Это мой ребенок. Да, взрослый. Но конечно, я буду за него заступаться. И защищать буду. И беспокоиться за него. Это же абсолютно нормальные вещи.