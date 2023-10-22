Над Ростовской областью прогремели взрывы, квартиру Зеленской выставили на продажу: новости СВО за 21 октября

— Частью наших усилий по поддержке Украины в краткосрочной перспективе станет изучение возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов, если эта прибыль не должна быть использована на покрытие обязательств перед Россией в рамках существующего законодательства, — говорится в документе.

