Китайцы за ней охотятся, а российским чиновникам не нравится: как у берегов Владивостока солят в бочках гигантских голубых медуз

— В 90-е годы во Владивостоке появились китайцы, и мы обнаружили, что медузу можно есть. У нас народ брезгливый, сложно даже представить, что наши люди будут такое употреблять. А в Китае медуза — большой деликатес. Китайцы очень предприимчивы, они сразу проявили интерес к медузе. Они нам и руку жали, и подарки дарили, умоляли просто, чтобы только мы им дали эту медузу, — рассказывает Янис Самартдидис.



Так Янис Самартдидис начал заниматься выловом медузы ропилемы. На берегу бухты Угловой поставили первые деревянные чаны, в них медузу солили по девять дней, а потом отправляли в Китай.

