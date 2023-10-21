Google попросили сделать Крым украинским: новости СВО за 20 октября

Следователи заинтересовались отсрочкой от мобилизации у сотрудника Большого театра

Следователи проверят сотрудника Большого театра, который получил незаконную отсрочку от призыва по мобилизации. Проверку начали по факту превышения должностных полномочий, сообщает РБК со ссылкой на территориальный МВД.



Справку сотруднику театра выдали в январе от имени военкома Тверского района Москвы. При этом Большой театр не входит в число организаций оборонно-промышленного комплекса, который утверждает Минпромторг. Следователи считают, что отсрочку выдали с нарушениями регламентированного законом порядка предоставления отсрочек.

