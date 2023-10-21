«Есть приказ в плену говорить всё, что знаешь»: уехавшая в Израиль россиянка рассказала, как ее муж воюет с ХАМАС

В Израиле с периодичностью один раз в два-три года случаются «обострения», этим уже никого не удивить. «Хамасники» за пару лет копят ракеты и выпускают их одним разом, чтобы напугать нас. Наши войска им дают ответный удар. Но у них [ХАМАС] всё быстро заканчивается, и они снова переходят к накоплению вооружения.



Сейчас то, что произошло — это очень неожиданно в плане масштаба. ХАМАС же не любой день выбирают для нападения, они выбирают праздники, они выбирают важные для евреев даты. Это нападение произошло в праздник Суккот, в Шаббат. В такие дни люди более расслаблены, они не ожидают нападения.