Детей назвали в честь зверей. История отшельников из Сибири, которые 20 лет провели в лесу

В начале 2000-х из тайги в Иркутской области вышла молодая женщина с четырьмя детьми. Она 20 лет прожила в изоляции от людей в лесу, уйдя туда еще подростком вместе с отчимом, от которого была на тот момент беременна. Подробности этой удивительной истории смотрите в коротком видео чуть выше.
В 2002 году про Анну Антипину писала вся российская пресса. Ее супруг — а изначально отчим — Виктор Антипин грезил о вымышленной стране Фактории, где люди живут в гармонии с природой вдали от болезней, преступности и пороков общества. Идеи мужчины нашли отклик в сердце его падчерицы. Анне было всего 16, когда она отправилась в тайгу с отчимом. Мать Анны уехала из деревни, опасаясь пересудов.
Первого ребенка пара похоронила младенцем. А потом родилась дочь, которую назвали Оленьей в честь животного, мясо которого помогло пережить семье зиму. Затем в маленькой избушке площадью всего 8 квадратных метров родились еще четверо детей, и все без помощи врачей: трое сыновей — Ваня, Витя и Миша (тоже названный в честь зверя) и дочка Алеся. Один из детей — Ваня — умер в возрасте шести лет, вероятно, от укуса клеща.
Семья питалась не только лесными дарами — Виктор выходил в поселки, приносил еду, одежду, газеты, книги. Дети были грамотными. Но со временем Анна начала понимать, что в тайге довольно тяжело и нужно позаботиться о будущем детей. В итоге вместе с ними она вышла в ближайшую деревню, а Виктор так и остался в лесу. Дети его навещали, а через пару лет после возвращения в общество старшая дочь Антипиных нашла тело отца в его избушке.
Анна вышла во второй раз замуж и родила еще двух дочерей. У ее старших детей уже есть семьи. Но все они признаются: лес до сих пор их не отпустил.