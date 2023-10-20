Детей назвали в честь зверей. История отшельников из Сибири, которые 20 лет провели в лесу

В начале 2000-х из тайги в Иркутской области вышла молодая женщина с четырьмя детьми. Она 20 лет прожила в изоляции от людей в лесу, уйдя туда еще подростком вместе с отчимом, от которого была на тот момент беременна. Подробности этой удивительной истории смотрите в коротком видео чуть выше.

