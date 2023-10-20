«Мы честные нормальные менты»: история пенсионеров МВД, которых выкинули на улицу как «отработанный материал»

Честно отпахали на государство 20 лет, а теперь их выкидывают на улицу как «отработанный материал». Именно так, не скрывая эмоций, говорят теперь уже экс-сотрудники казанской полиции. Все они сейчас на пенсии и у разбитого корыта: пока были в строю, им выдали какое-никакое служебное жилье и довольствие, которого не хватало на покупку собственной квартиры. А когда они ушли на пенсию после 20 лет службы — получают копейки и их выгоняют вместе с детьми из служебных квартир без какой-либо альтернативы. Помогать тем, кто помогал городу 20 лет наводить порядок после разгула ОПГ в лихих
Главред 116.RU Карина Миллер встретилась с 13 семьями экс-сотрудников казанской полиции, чтобы услышать их истории и разобраться, как так вышло, что люди в погонах оказались не нужны собственной стране. У их коллег из других регионов ситуация не лучше.
Холодный ветер пытается сорвать небрежно приклеенный к обшарпанной двери старой двухэтажки лист бумаги. На ней черным по белому вполне буднично: мол, дом сносят, собственники с документами — к администрации. Тут же обращаю внимание — подъездная дверь открыта. Нет ни домофонов, ни камер. Вокруг абсолютная тишина.
Хватаюсь за ручку массивной двери, которая поддается со скрипом. За ней — вторая дверь. Тоже открытая. Попадаю в обычный подъезд типичного старого дома: с потолка валится штукатурка, лестничные пролеты в паутине, свисает сверху, покачиваясь, мигающая лампочка. Через пару секунд дом оживает: за одной из железных дверей, коих на площадке четыре, слышу звонкий женский смех. Окидываю взглядом второй этаж — то же самое.
Возвращаюсь к выходу, прямо в дверях сталкиваюсь с мужчиной. Гладко выбрит, голубая рубашка идеально выглажена, его карие глаза впиваются в мои:
— Заблудились? — вежливо спрашивает мужчина, изучая мой внешний вид, и останавливает пронзительный взгляд на моем лице.
— Нет, — говорю, — пришла целенаправленно.
— А, ну ладно, — улыбается мой собеседник и, оставляя за собой шлейф древесного парфюма, поднимается на второй этаж.
Выхожу во двор и будто попадаю в
Буквально в 350–400 метрах к югу от меня находится прогремевший на весь СССР завод «Теплоконтроль». Именно здесь в
Ну как завершилось? Главари получили свои сроки и поехали на зону, но в банде было несколько сотен человек. Все они куда-то разбрелись да залегли на дно. На дно района у озера Средний Кабан. А это место, на котором стою я, стало синоним преступности и маргинальщины.
Здесь время будто бы застыло: некоторые окна на первых этажах всё тех же домов на Авангардной выбиты, во дворе — старый магазинчик советского образца, где можно еще и стрижку сделать за 150 рублей. Об этом гласит нарисованная обычной ручкой на тетрадном листе рекламка, косо прикрепленная на стеклянной двери.
И именно в этот максимально криминальный район, в те самые три дома на Авангардной, в начале
Имена наших героев мы называть не будем для их же безопасности. Будем обращаться по званию, раз пошла такая пляска.
«У участкового новую "пятнашку" угнали. Кредитную!»
Лет 20 назад в эти края обычные казанцы боялись соваться. Местные бандиты не сразу поняли, кто поселился прямо под боком.
— В 56-м доме жил участковый — во втором подъезде. У него была убитая «шестерка». В первую же ночь у него украли магнитолу местные наркоманы, — рассказывает подполковник полиции, показывая на крайний из интересующих нас домов.
— У нас во дворе, кстати, в те же времена колесо открутили с «Газели». Я дело и расследовала, — говорит другой пенсионер казанского МВД.
И тех, и других хулиганов нашли. Но местным пришлось объяснять, что теперь здесь главные не бандиты. Случилось это, когда кто-то сильно наглый угнал машину участкового.
— Он ее только-только купил, кредитная была! «Пятнашку»-то нашли. Проводили рейд, приезжал ОМОН. Хватали всех, кто на улице был, и объясняли, кто тут живет, — делятся со мной своими воспоминаниями экс-милиционеры.
Тогда и расползлась информация, что теперь это «ментовской» район. Как говорят экс-сотрудники, вот уже 20 лет тут тишина и покой. Детей пускают одних гулять во двор, здесь же меж двух железных столбов натянули веревку и сушат белье, летом устраивают пикники.
«Дыра в потолке вот такая была! С соседями сверху здоровались»
В эти дома, которые были построены в 1957, 58 и 59 годах, молоденьких сотрудников милиции стали селить не просто так. Больше было некуда. А они приезжие, без связей, без денег, но с желанием служить Родине. В начале нулевых сами нашли дома на Авангардной и попросили руководство МВД выдать им здесь служебные квартиры. Да, не хоромы, но хоть что-то.
— Мы заселяемся, делаем за свой счет полностью ремонт. Трубы меняли, внутри всё поменяли, снаружи поменяли, всё покрасили. Внутри плесень, сырость, мыши. Так и жили, потому что идти было некуда, — вспоминают мои собеседники события вот уже
Другие рассказывают: когда заезжали, не было ни окон, ни дверей. Да что уж там, не было пола (у кого-то, соответственно, потолка).
— У меня входная дверь была как в сарай — вот с такими (показывает двумя руками. — Прим. ред.) щелями, — говорит одна моя собеседница.
— У нас вообще дверей не было! И лампочек! — добавляет другая.
— У нас на кухне дыра в потолке вот такая была! Общались с соседями сверху через эту дыру, махали друг другу каждое утро, — вспоминает еще одна.
Все дыры (в прямом смысле) между бесконечными рабочими сменами сотрудники казанской милиции залатали за свой счет. Дома когда-то топили печами, их все убрали — и теперь на их месте у каждого ванная комната. А во дворе отголосок прошлого — поленница. Ныне — просто небольшой склад.
С тех пор так и жили да работали здесь сотрудники казанской милиции всех званий — от сержантов до подполковников.
«Нас выставили на улицу молча»
И пока наши собеседники год за годом, как говорят сами, «пахали на государство», их никто не трогал. Да, жалованье было не сказать, что большим. Никто и не задумывался о покупке собственного жилья — денег на то никогда не хватало: 10–15 лет назад казанским милиционерам платили 12 тысяч рублей. У рядовых и сейчас зарплаты 22–25 тысяч рублей. В
Несмотря на это, служили. Тогда же, 15–20 лет назад, все переженились, родили детей. И зарплаты хватало просто на жизнь.
— Мы все работали на земле, мы не сидели в кабинетах. Мы обслуживали вот этот район бандитский. Когда мы сюда приехали, это был темный, страшный район, сюда никто не ездил. Здесь жили все наши местные наркоманы, бандюги. На улице в людей стреляли. Вот тогда мы и работали. И раскрывали преступления, — вспоминают лихие нулевые пенсионеры казанской полиции.
Но время наших полицейских прошло. Все они уже вышли на пенсию. И как только это произошло, исполком Казани молча прислал им письма, что дома на Авангардной признаны аварийными и их будут сносить. Произошло это еще в 2020 году. Без предупреждения.
— Мы были в курсе, что рано или поздно дома признают аварийными: они и 20 лет назад были в ужасном состоянии. Но надеялись, что МВД так или иначе нам поможет. Обеспечит жильем. Хоть что-то дадут: хоть служебное жилье, хоть ЕСВ (единовременная выплата льготникам для приобретения жилья. — Прим. ред.) дождемся, — честно говорят наши собеседники.
Постановления опубликованы на сайте исполкома Казани. На каждый дом — свой документ. Всё подписывал лично руководитель казанского исполкома Рустем Гафаров. Но следующие три года — с
Исполнительный комитет города Казани — исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления города Казани, наделенный Уставом города Казани полномочиями по решению вопросов местного значения.
А летом 2023 года все жители трех домов на Авангардной так же молча получили повестки в суд.
— Все документы приходят молча. Мы просто живем, и нам приходят письма. МВД и исполком были в курсе и принимали решение вместе. А нас просто поставили перед фактом, прислав бумаги.
Суд должен решить, в течение какого времени теперь уже никому не нужные экс-сотрудники полиции должны будут освободить свои дома.
— С нами разговаривают так, будто мы недостойны даже уважительного отношения. В суде так пренебрежительно говорят: «Вас вообще в декабре выселят». Зимой, с двумя несовершеннолетними детьми нас хочет исполком выставить на улицу.
Но то ли по своей наивности, то ли из безоговорочной веры в альма-матер после получения повесток в суд наши герои пошли в МВД. Говорят, надеялись хоть на какую-то помощь и поддержку. А их даже словом добрым не успокоили.
— Нам сказали, что вы никаких отношений с МВД на сегодня не имеете, ни один суд не обязует нас вам что-либо предоставить, вы все стоите на очереди на ЕСВ, можете идти. Других вариантов у вас нет. Ни с какой стороны никакой помощи. Они даже на словах не успокоили. Мы — отработанный материал. Мы так поняли. «Мы вам ничего не должны». Служебное жилье было, когда служили, теперь вы не служите — на выход.
«Кругом тупик»
А, собственно, какие у людей в погонах варианты? По большому счету никаких. Мои собеседники признаются: сейчас они находятся в тупике.
В 2013 году все жители домов на Авангардной встали в очередь на получение выплаты на жилье. Это федеральная очередь. Прошло 10 лет. Мои собеседники в ней «26 тысяч какие-то там», говорят сами. Причина простая: каждый раз появляются те, кому выплата нужнее. То многодетные, то теперь вот те, кто участвует в СВО.
— Мы уже практически не рассчитываем на эти выплаты. За 10 лет откатились назад, — говорят экс-полицейские.
Еще одна очередь, в которой они все стоят, — на получение соцжилья. Это уже республиканская очередь. Но и тут не всё слава богу: жилье для льготников не строят, квартир просто нет. Но зато Министерство строительства каждую неделю на совещаниях с Рустамом Миннихановым рапортует о темпах строительства жилья. Вот, например, в конце сентября в министерстве заявили: в республике с начала года введено 2 миллиона 884 тысячи квадратных метров. Но 13 семей экс-сотрудников полиции, которые всю жизнь отдали службе в органах, ни одного квадратного метра получить не могут.
— Утром уходили, ночью приходили. Наши дети выросли, и мы их не видели. Жены мужей не видели. Я дознавателем работала, мне могли ночью позвонить, разбудить: «Твоего жулика поймали, который в розыске был, приезжай». Я же не могла сказать — подождите, жуликов по расписанию не ловят. Собираешься и едешь. Мы служили. Мы пахали.
Еще вариант: отстоять три дома на Авангардной и продолжать в них жить. Но и тут наши собеседники признаются: они понимают, что здания в плохом состоянии и могут рухнуть на голову в любой момент. Но вариантов нет, и они тут живут.
— Страшно. А что делать? Оставят нас здесь — плохо, выгонят — плохо. На любое решение мы не знаем, как реагировать. Кругом тупик. Тупик. То ли выселиться, то ли жить в аварийном жилье и ждать, когда упадет на голову. Что нам могут предложить? Такую же гнилушку, но не признанную аварийной? Мы здесь уже сделали ремонт. Приехать в другую гнилушку и делать там тоже ремонт? Нет, мы так не хотим.
Обидно отпахать чуть ли не бесплатно на государство, а потом из одного ветхого жилья перебираться в другое, говорят мои собеседники. Но и ни в одной из льготных очередей они вперед не продвигаются. Вот и выходит, что денег на квартиру нет, государство ничего не дает, а исполком выселяет.
Особенно патовая ситуация у семьи с 6 детьми. Пока отец семейства на работе, мама рассказывает: старшие дети пошли по стопам папы. Один сын работает в МВД, другой сейчас в армии. Дочка тоже хочет пойти работать в МВД. Точнее, хотела. Сейчас дети видят, как родителей выкидывают из их домов, и служить службу у них желания всё меньше.
— К возвращению сына из армии его хотят сделать бомжом. И вариантов у нас нет, нам некуда съезжать. Один мой ребенок служит в полиции. И что он видит сейчас? Как папу выгоняют на улицу? Дети хотят служить, но сейчас они видят, как поступают с семьей. Сын хочет уволиться, говорит: «Не могу», — рассказывает мать семейства.
И даже несмотря на то, что семья многодетная, их очередь ни в одном из списков не продвигается. Всё, как и у других.
«Проживают, не имея на то законных оснований»
Позиция исполкома в этом вопросе довольно интересная. Редакция 116.RU изучила документы и направила властям запрос. На все интересующие нас вопросы в принципе чиновники ответили. Теперь разбираемся, что тут не так.
В постановлениях о признании домов на Авангардной аварийными сказано, что здания нужно снести в течение полугода с момента подписания документов. Срок вышел чуть больше двух лет назад. Но дома стоят на месте. Почему? По сути, три года пенсионеры казанского МВД с риском для своих жизней жили в аварийных домах.
На это у властей нашелся ответ: собственники дома сами должны были свой дом снести после того, как Гафаров подписал документы. Ну а раз они этого не сделали, то чиновники забирают земли под «муниципальные нужды», а снос обеспечит исполком города.
Далее чиновники дают еще одно объяснение: расселять некуда. Пока город занимается поиском жилья для тех, чьи дома признали аварийными до 2017 года. Закончить переселение должны как раз в 2023 году. И со следующего года нужно браться за тех, чьи дома были признаны аварийными после 2017 года. Сюда входят и дома на Авангардной. Переселение продлится по меньшей мере до 2026 года. Всем дадут жилье по закону, говорится в официальном ответе исполкома. Всем собственникам. А их в трех домах на Авангардной — 11 семей. А вот наши пенсионеры МВД остаются на улице.
— Отселение из аварийного жилья, занимаемого по договору служебного найма, законодательством не предусмотрено, и выселение граждан производится в судебном порядке. Исполнительным комитетом Казани были поданы соответствующие исковые заявления. К тому же действие договора служебного найма жилого помещения прекращается с истечением срока трудовых отношений, значит, 14 семей проживают в квартирах, не имея на то законных оснований, — говорится в официальном ответе исполкома на запрос 116.RU.
Выходит, кто-то позволил 14 семьям незаконно жить в муниципальных квартирах? Тогда у нас возникает еще больше вопросов к системе, которая допустила такое беззаконие.
«Так планировалось сразу»
К слову, о системе. В МВД на запрос 116.RU тоже дали ответ.
Разбираемся. Во-первых, в МВД в курсе, что их бывших сотрудников оставляют без крыши над головой. Только вот кинули камень в исполком: мол, расселять должны были в 2026 году, когда будут выселять собственников и сносить аварийные здания. К тому времени, говорят в МВД, они надеялись, что экс-сотрудники получат или федеральную выплату (ЕСВ), или социальную квартиру.
— Так планировалось сразу после издания постановлений (речь про документы, которые подписал руководитель исполкома Казани в 2020 году. — Прим. ред.). Люди к тому времени надеялись уже получить ECB. Но почему-то решили выселять уже сейчас, — говорится в официальном ответе республиканского МВД.
Несмотря на это, полиция будто бы своих бросать не планирует. Пока исполком твердо стоит на том, что никому ничего не должен, в МВД нас заверили: некие варианты прорабатываются. С исполкомом. В курсе ли те или нет — непонятно.
Но такой ответ был дан редакции 116.RU. Самим жителям домов на Авангардной в МВД отрезали: квартир на время нет, льгот нет, денег нет и не будет.
«Этих домов нет на карте давным-давно. Здесь стоят две высотки»
Впрочем, такая неожиданная активность исполкома объяснима, говорят мои собеседники. По их словам, домов этих на карте Казани давно нет. А что? Место неплохое — центр города, рядом озеро Кабан. Ту сторону берега уже застраивают новыми ЖК.
— Этих домов нет на карте давным-давно. Здесь стоят две высотки. Мы здесь живем уже почти 10 лет, и с тех пор я слышу, что здесь хорошая земля и ее отдадут под многоэтажную застройку. Мы дома-призраки, — уверены мои собеседники.
Этот вопрос исполкому мы тоже задали. Мол, есть ли планы, какие и когда. Ответ:
— Говорить о каких-либо планах преждевременно, там пока люди живут.
Опять же, самим жителям менее вежливо говорят: квартиры — собственность Российской Федерации. Что с ними будут делать, дескать, не ваше дело.
Причем, если судить по выпискам из Росреестра, земля здесь относительно недорогая: 23, 27 и 28 миллионов стоят участки, на которых стоят каждые из трех домов. Пока никому землю, судя по документам, не передали.
«Да, по закону они правы. А по совести?»
Но если отбросить все бюрократические промашки МВД и казанского исполкома, закон всё равно не на стороне экс-полицейских. И они это понимают. Говорят, сами работали в этой системе и прекрасно знают, что им надеяться не на то. Но есть одно весомое «но» — обида.
— Мы бы пошли и судились. Но мы понимаем, что по закону мы ничего не добьемся. Только как же так вышло, что отслужившие сотрудники стали не нужны? Да, по закону они правы. А по совести? Обидно. Взяточников показывают, которые наворовали себе на золотые унитазы. А про честных ментов никто не говорит. А мы нормальные честные менты! Мы служили, оставив всё. Когда служили — о нас заботились. Когда еще милиция была. У нас в сознании осталось, что руководство о нас позаботится. А теперь нам говорят: «Кто вы? Кому вы нужны?» Знаете, как обидно, что тебя просто выбросили на помойку? Мы в погонах люди. У нас у всех звания. Мы служили государству. И это государство нас выкидывает на помойку.
За время службы, говорят наши герои, перехоронили немало коллег. Кто-то не дожил и до 40 лет. Кого-то убивали на службе, у кого-то подкосилось здоровье и сердце не выдержало — инсульт в 29 лет. Мои собеседники начинают загибать пальцы и вспоминают за пару минут с десяток историй, как хоронили коллег, «наших ребят». Тем обиднее, говорят они. Каждый был готов пожертвовать жизнью, а теперь что?
— Каждый вечер вот так собираемся и плачем. Обидно, что к нам так отнеслись. Я понимаю… Но нас называли «представители закона», «стражи закона». Какого закона? Государству самому не стыдно? Власть своих кинула.
«Я подполковник. У меня пенсия
19 990 рублей»
С экс-сотрудниками казанской полиции я встречалась вечером буднего дня — им так было удобнее. Пока говорили с одними, постепенно подходили другие. Извинялись, мол, на работе задержались.
— Мы пенсионеры, но, если работать на других работах не будем, жить будет не на что, — объясняет только-только присоединившаяся к нам жительница дома на Авангардной.
Максимальную пенсию в этом дворе получает подполковник. Говорит: ей после 20 лет службы в месяц выдают
Почему заговорили про деньги? Один из вариантов, который предлагает власть и МВД нашим героям, — взять обычную ипотеку.
— Нам предлагают взять ипотеку. А мы неплатежеспособные. Я в 45 лет возьму ипотеку и оставлю ее в наследство внукам? А жить я на что буду? И это при том, что государство должно было нам помочь. Я бесплатно работала на государство. Платили нам за 8 часов. А работали мы по 18.
Есть среди моих собеседников и тот, кто по долгу службы был на Северном Кавказе. Об этой странице в жизни ему напоминают 3 тысячи рублей, которые в качестве льготы раз в месяц падают на карту. И всё.
«Нам терять нечего. Кроме этого жилья. Мы хотим справедливости»
Что удивительно, после высказанной такой горькой обиды мои собеседники говорят: служить приходили по зову сердца, а форму хранят до сих пор, иногда смахивая с нее пыль. Будут внукам показывать.
— Почему нет? Я горжусь своей работой, мы честно отслужили, почему не гордиться? Мы не блатные, нас не посадили. Мы с рядовых постепенно поднимались, зарабатывали звание. Я очень любила свою работу. Поэтому и обидно. Душой болели за свою работу. Мы служили по призванию.
Раньше, говорят наши герои, в милицию приходили две категории людей: те, кто по призванию, и те, кто зарабатывать. Последние заработали и «хорошо живут». А те, кто по призванию, сейчас думают, как бы им с детьми не остаться без единственного жилья.
— Я считала, что я счастливый человек, я себя нашла в жизни и я любила то, чем занималась. Я расследовала уголовные дела, работала в дознании, я выкладывалась по полной. Теперь на нас плюнули и выбросили. Нам терять нечего. Кроме этого жилья. Мы не остановимся, мы хотим справедливости.
«Некомплект очень большой. Я бы сказал, он уже критический»
На фоне таких историй стоит вспомнить о том, что в МВД тотальный недобор. И если раньше об этом говорили не так открыто, то в начале августа этого года о кадровой обстановке в рядах полиции высказался сам Владимир Колокольцев. По словам министра внутренних дел России, из МВД за месяц уволились пять тысяч сотрудников.
— Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим. У нас за прошлый месяц уволились из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников. Сложная ситуация. И в Магаданской области — сложная. И следователей не хватает. Но в любом случае мы обязаны сделать всё, чтобы минимизировать эти риски. Прежде всего для того, чтобы удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством, — так говорит Колокольцев.
А что на деле? Наши коллеги из 74.RU, например, пообщались с несколькими источниками в МВД, которые рассказали, как видят ситуацию изнутри. А она действительно оказалась критической: есть отделы, отделения, подразделения, где половины личного состава фактически нет.
— Всё, безусловно, усугубляется финансовым вопросом, — уточняет источник в полиции. — Сейчас планки по зарплатам поднялись, люди просто не хотят работать в полиции, бросают за три года до пенсии, за пять лет, уходят. Многие молодые, кто приходит устраиваться, работают год, видят количество задач, уровень зарплаты… И просто уходят.
Так обстоят дела в Челябинской области. Ничем не лучше ситуация в Тюменской области. Там сотрудники полиции открыто говорят: в алкомаркете зарплата выше в 2 раза и не надо под пулями ходить. В регионе острая нехватка больше 300 сотрудников. Места вакантны и в следствии, и в дознании, и в патрульно-постовой службе.
К слову, про ППС. В Екатеринбурге отсутствует почти половина от штатного количества сотрудников, пишут наши коллеги из E1.RU.
— Мы пробили новое дно. Народ старый бежит, а новый не приходит. Никакой очереди за забором не видно. ППС нет уже почти 50% по городу, и динамика отрицательная, — говорит действующий сотрудник свердловского МВД.
Переместимся с Урала в Сибирь: в Кузбассе МВД не может набрать почти 300 тысяч сотрудников. Полицейский из Кемерова рассказал, почему убили Веру Пехтелеву, а стражи порядка, так и не приехали на вызов. А бывший красноярский полицейский вообще назвал службу в органах «артхаусным кино».
Вернемся в Татарстан. По данным 116.RU, в республиканском МВД пустуют как минимум 343 места. Больше всего нехватка полицейских ощущается в Казани — 76 вакансий не закрыты. Здесь нужны и борцы с коррупцией, и борцы с наркотиками, и дознаватели, и следователи, и криминалисты, и даже кинологи. Не хватает людей даже в дежурной части.
Несмотря на это, говорят казанские пенсионеры МВД, у них теперь уже точно нет никакого желания возвращаться на службу. Хотя такой вариант им предлагали.
«Ужасно относятся к сотрудникам»
И к действующим, и к бывшим сотрудникам МВД отношение действительно «ужасное», говорит Алексей Лобарев. Он — председатель Ассоциации профсоюзов полиции России. Проблемы есть по всей стране, говорит Лобарев в беседе с журналистом 116.RU.
— Я сам из оперативного состава, ветеран МВД, я сразу понимаю такие ситуации. Эта тема важна! У нас и нехватка кадров, и отношение к сотрудникам правоохранительных органов ужасное. И речь не только про маленькую зарплату. Мы забываем даже спасибо говорить. Они служили, защищали, рисковали жизнями. А теперь? Никто не помогает, — говорит наш собеседник.
По его словам, у рядовых сотрудников полиции зарплаты меньше, чем у курьеров, таксистов и дворников.
— Они (сотрудники полиции. — Прим. ред.), отдавая свои жизни, заступаясь за граждан, получают копейки. И мы еще им в дальнейшем говорим: «Да пошел ты». При том, что у нас недокомплект и, как говорит министр, за месяц 5 тысяч человек увольняются, — негодует Алексей Лобарев.
Он намерен вмешаться в ситуацию с пенсионерами казанского МВД, чтобы помочь в решении ситуации.
Мы следим за развитием событий.