«Мы честные нормальные менты»: история пенсионеров МВД, которых выкинули на улицу как «отработанный материал»

Почему заговорили про деньги? Один из вариантов, который предлагает власть и МВД нашим героям, — взять обычную ипотеку.



— Нам предлагают взять ипотеку. А мы неплатежеспособные. Я в 45 лет возьму ипотеку и оставлю ее в наследство внукам? А жить я на что буду? И это при том, что государство должно было нам помочь. Я бесплатно работала на государство. Платили нам за 8 часов. А работали мы по 18.



Есть среди моих собеседников и тот, кто по долгу службы был на Северном Кавказе. Об этой странице в жизни ему напоминают 3 тысячи рублей, которые в качестве льготы раз в месяц падают на карту. И всё.



«Нам терять нечего. Кроме этого жилья. Мы хотим справедливости»

Что удивительно, после высказанной такой горькой обиды мои собеседники говорят: служить приходили по зову сердца, а форму хранят до сих пор, иногда смахивая с нее пыль. Будут внукам показывать.

— Почему нет? Я горжусь своей работой, мы честно отслужили, почему не гордиться? Мы не блатные, нас не посадили. Мы с рядовых постепенно поднимались, зарабатывали звание. Я очень любила свою работу. Поэтому и обидно. Душой болели за свою работу. Мы служили по призванию.

