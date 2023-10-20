Верховная Рада приняла закон, запрещающий Украинскую православную церковь: новости СВО за 19 октября

Житель Владивостока задержан по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока. Мужчину подозревают в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.



ФСБ считает, что задержанный сам связался с украинскими спецслужбами и предложил свою помощь. По заданию кураторов мужчина собирал и передавал Украине сведения о военных объектах и военных предприятиях региона.



На задержанного завели уголовное дело по статье «Государственная измена». Мужчина заключен под стражу.

