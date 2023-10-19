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Люди отдают сотни тысяч рублей блогеру, которая учит «денежному мышлению». Кто она такая?

Александра Белякова продает свои медитации и устраивает масштабные шоу

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Александра говорит, что деньги — это энергия

Видео: Елена Вахрушева

Блогера SASHA BELAIR, создавшую собственное приложение по медитациям и обучающую людей «мыслить на богатом», знают многие. Но не все догадываются, что девушка, которую на деле зовут Александра Белякова, родилась и выросла в провинциальном Рыбинске в Ярославской области.

С детства Саша была одержима мыслью стать богатой и знаменитой, и, следует признать, ей это удалось. Ее профили в социальных сетях насчитывают десятки тысяч подписчиков, Александра выкладывает видео, где демонстрирует роскошную жизнь, в профиле ее избранника — Сергея Косенко — красуется видео того, как он выводит Сашу из вертолета по ступенькам из денег.

Сейчас Александра зарабатывает миллионы, поет и оценивает свои практики дороже, чем королева марафонов Елена Блиновская. Как ей это удается и почему люди несут ей свои деньги — смотрите в коротком видео чуть выше.

Недавно Александра собрала полный концертный зал «Крокус Сити Холл» на свое шоу-медитацию. Там зрителей обещали обучить практике самопрограммирования, «благодаря которой SASHA BELAIR построила жизнь мечты». Стоимость билетов на выступление коуча доходила до 333 тысяч 333 рублей. В описании говорилось, что Александра зарабатывает больше 5 миллионов долларов «в легкости и наслаждении» (примерно 498,9 миллиона рублей).

Наши коллеги из 76.RU публиковали большой текст про то, как Александра из провинциальной девчушки превратилась в одного из титанов российского инфобизнеса.

Напомним, в России началась череда преследований блогеров, разбогатевших на инфобизнесе. Под арест попала автор курсов личностного роста из Ярославля Елена Блиновская, возбудили дело на чету Чекалиных о неуплате налогов на 300 миллионов рублей. В неуплате налогов обвинили и блогера-миллионника Сашу Митрошину.

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БлогерSASHA BELAIRКоуч
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