Люди отдают сотни тысяч рублей блогеру, которая учит «денежному мышлению». Кто она такая?

С детства Саша была одержима мыслью стать богатой и знаменитой, и, следует признать, ей это удалось. Ее профили в социальных сетях насчитывают десятки тысяч подписчиков, Александра выкладывает видео, где демонстрирует роскошную жизнь, в профиле ее избранника — Сергея Косенко — красуется видео того, как он выводит Сашу из вертолета по ступенькам из денег.