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Конфликт Израиля и Палестины

Протесты и акции памяти: как мир отреагировал на удар по больнице в Газе и гибель более 500 человек

Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга

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Видео: Городские порталы

Вечером 17 октября по больнице «Аль-Ахли» в Газе был нанесен ракетный удар. По информации местного Минздрава, погибли не менее 500 человек, сотни пострадали — все они мирные жители, а большинство из них — женщины и дети.

Палестинцы и израильтяне возложили вину за эту атаку друг на друга.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в стране трехдневный траур по жертвам, а ливанская «Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» против Израиля. МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а ХАМАС назвало нападение «военным преступлением». Израиль свою вину отрицает и утверждает, что взрыв в больнице произошел из-за неудачного запуска ракеты со стороны сектора Газа, а ответственной за него назвал палестинскую организацию «Исламский джихад»*.

Всю ночь в Иерусалиме шли столкновения, а по миру прокатилась волна протестов.

Как отреагировали страны на удар по больнице в Газе — смотрите в видео выше.

* Террористическая организация, деятельность запрещена в РФ.

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ИзраильХАМАСБольницаРакетный удар
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