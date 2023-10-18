Позвал Байдена на блины и похвалил Украину: о чем говорил Путин в Китае

Последние пару дней Владимир Путин провел в Пекине, где принял участие в Международном форуме «Один пояс, один путь». Здесь российский президент встретился с представителями Китая, Вьетнама, Венгрии, Таиланда, Лаоса и Монголии. А после многочисленных встреч ответил на вопросы журналистов. Вот о чем он говорил.
О ситуации на Ближнем Востоке
Одна из главных тем последних недель — конфликт Израиля и Палестины. Путин раньше уже озвучивал позицию РФ по ситуации, а на этот раз прокомментировал громкое событие минувшей ночи — удар по госпиталю в секторе Газа. Президент назвал его катастрофой и сигналом к завершению конфликта.
— Сотни убитых и сотни раненых — это катастрофа, — заявил Владимир Путин. — Я очень рассчитываю, что это будет сигналом к тому, что конфликт нужно заканчивать.
Президент подчеркнул, что после разговора с пятью лидерами на Ближнем Востоке стало понятно, что никто не хочет продолжения и развития конфликта. По мнению Владимира Путина, ни один из крупных игроков не хочет, чтобы события переросли в масштабную войну.
О поставках Украине ATACMS
17 октября Белый дом подтвердил, что США передали Украине ракеты ATACMS, максимальная дальность которых составляет около 305 км. Представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон выразила надежду на то, что это «значительно повысит возможности Украины на поле боя без риска для нашей собственной боеготовности».
Оценивая ракетную поставку, Путин отметил, что это создает дополнительные угрозы, «но не может кардинально изменить ситуацию на линии соприкосновения».
— Мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война, и, конечно, я сказал, что они не представляют угрозу, — заявил Владимир Путин. — Но что самое главное — это кардинально вообще не способно изменить ситуацию на линии соприкосновения, об этом можно точно сказать.
Также Путин заявил, что после того, как США «затащили» две авиационные группировки в Средиземное море, российские ВКС начали постоянное патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. В патруль входят самолеты, оборудованные системой «Кинжал».
О ходе СВО
Поговорил Путин и о ходе спецоперации. В частности, он отметил, что «контрнаступление Украины на Херсонском направлении идет без результата, а потери есть», и оценил начавшиеся разговоры о необходимости переговоров, назвав их «трансформацией в правильном направлении».
— За это похвалю, но этого недостаточно, — заявил Путин. — Если украинская сторона реально хочет переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а отменить запрет на переговоры.
Также Путин прокомментировал заявления о том, что Россия «проигрывает» в конфликте на Украине.
— Если война проиграна Россией, то зачем поставлять ATACMS? Пусть [Байден] забирает назад ATACMS, всё другое вооружение, садится за блины, приезжает к нам на чаепитие, — высказался президент.