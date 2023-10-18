Позвал Байдена на блины и похвалил Украину: о чем говорил Путин в Китае

Президент подчеркнул, что после разговора с пятью лидерами на Ближнем Востоке стало понятно, что никто не хочет продолжения и развития конфликта. По мнению Владимира Путина, ни один из крупных игроков не хочет, чтобы события переросли в масштабную войну.

О поставках Украине ATACMS

17 октября Белый дом подтвердил, что США передали Украине ракеты ATACMS, максимальная дальность которых составляет около 305 км. Представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон выразила надежду на то, что это «значительно повысит возможности Украины на поле боя без риска для нашей собственной боеготовности».