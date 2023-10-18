Госдума отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Коротко объясняем, что это значит

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Первым о том, что это необходимо сделать, упомянул президент Владимир Путин во время своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он допустил возможность отзыва ратификации договора, который подписали и Россия, и США. При этом Вашингтон так и не ратифицировал договор.
— Это вопрос депутатов Государственной думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно, — сказал тогда Путин. — Я сейчас не готов сказать, нужно нам или не нужно проводить испытания, но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, когда они подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали, — в принципе, повести себя зеркально с Соединенными Штатами можно.
После выступления Путина спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что нужно внести законопроект об отзыве ратификации на рассмотрение депутатам. 17 октября его приняли в первом чтении, а на следующий день — сразу во втором и третьем.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — многосторонний международный договор, по которому запрещаются испытательные взрывы ядерного оружия в гражданских и военных целях в любом месте. В соответствии со статьей I договора:
- каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв, а также запретить и предотвращать любой такой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем;
- каждое государство-участник обязуется далее воздерживаться от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любого испытательного взрыва ядерного оружия и любого другого ядерного взрыва.
На 2023 год договор подписали 187 государств, в том числе 41 государство из 44, необходимых для вступления договора в силу. Не подписали его только молодые ядерные державы — Индия, Пакистан и КНДР.
До сегодняшнего дня ратифицировали договор 178 государств, в том числе 36 государств из 44, необходимых для его вступления в силу, — помимо неподписавших ядерных держав его не ратифицировали США, КНР и Израиль.
В случае, если договор вступит в силу, будет создана одноименная международная организация со штаб-квартирой в Вене. Ей поручат контроль запрета на ядерные испытания, управление глобальной системой мониторинга ядерных испытаний и инспекцию объектов. Подготовительная комиссия организации и ее временный технический секретариат появились в 1997 году. Основная задача комиссии — создание и эксплуатация международной системы мониторинга, состоящей из 337 мониторинговых станций по всему миру. Комиссии также поручено разработать механизмы работы, в том числе для проверок на ядерно значимых объектах.
После отмены ратификации договора Россия сможет проводить ядерные испытания. Но, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, это не означает, что страна намерена их проводить. Это же подчеркнул и заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
— Мы не станем проводить ядерные испытания первыми. Ответственность за то, как будет складываться ситуация в этой области, полностью лежит на США, — отметил он в ходе своего выступления на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.