Госдума отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Коротко объясняем, что это значит

— Это вопрос депутатов Государственной думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно, — сказал тогда Путин. — Я сейчас не готов сказать, нужно нам или не нужно проводить испытания, но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, когда они подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали, — в принципе, повести себя зеркально с Соединенными Штатами можно.

После выступления Путина спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что нужно внести законопроект об отзыве ратификации на рассмотрение депутатам. 17 октября его приняли в первом чтении, а на следующий день — сразу во втором и третьем.