«Детей надо забирать из школ»: что учителя и родители думают о предложении сделать бывших зеков педагогами

Тем не менее законопроект пока числится внесенным и его не отменили. Подробнее об инициативе вы можете прочитать в нашем материале о том, из каких пород депутаты предлагают добывать новый гранит науки, а мы пока решили спросить у действующих педагогов и родителей школьников, что они думают о необычном предложении.



Что думают учителя

Педагоги оказались категорически против таких нововведений. Учитель филологии СУНЦ УрФУ Евгения Сергеева рассказала нам, что новость о законопроекте ее шокировала.



— От этой новости я была под впечатлением. Конечно, обеспокоенность вызвана тем, что судимый человек может быть допущен к детям, — заявила Евгения Сергеева.