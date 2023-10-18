«Детей надо забирать из школ»: что учителя и родители думают о предложении сделать бывших зеков педагогами

На этой неделе Госдума впечатлила общественность новым законопроектом. В нем депутаты предложили «исправившихся» заключенных со снятой судимостью сделать школьными педагогами. А пока авторы инициативы один за другим вымарывают свои имена из документа, мы спросили у действующих педагогов и родителей школьников, что они думают об учителях с темным прошлым.
Коротко о законопроекте
Если вкратце, документ, предлагающий внести изменения в педагогические статьи Трудового кодекса, предлагает разрешить заключенным, отсидевшим срок за тяжкие и особо тяжкие преступления (кроме убийств, изнасилований и педофилии), работать школьными учителями. Для этого у них должно быть высшее педагогическое образование, а если такого не окажется, то бывшие осужденные с тягой к знаниям могут пройти переподготовку. Но для этого у них опять же должно быть хоть какое-то высшее образование.
Законопроект в Госдуму внесли пять депутатов: фигуристка Ирина Роднина, хоккеисты Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов, телеведущий Петр Толстой и советский профсоюзный и партийный деятель Валентина Пивненко. Правда, на момент публикации число авторов законопроекта сократилось до двух. Первым вычеркнуть себя из школьно-уголовной истории попросил Петр Толстой, следом за ним потянулись Ирина Роднина и Владислав Третьяк.
Тем не менее законопроект пока числится внесенным и его не отменили. Подробнее об инициативе вы можете прочитать в нашем материале о том, из каких пород депутаты предлагают добывать новый гранит науки, а мы пока решили спросить у действующих педагогов и родителей школьников, что они думают о необычном предложении.
Что думают учителя
Педагоги оказались категорически против таких нововведений. Учитель филологии СУНЦ УрФУ Евгения Сергеева рассказала нам, что новость о законопроекте ее шокировала.
— От этой новости я была под впечатлением. Конечно, обеспокоенность вызвана тем, что судимый человек может быть допущен к детям, — заявила Евгения Сергеева.
— Своих детей я бы точно не отдала к учителю, который был судим. В этом вижу только огромную катастрофу и несоизмеримость законов на бумажке с реалиями общественной и педагогической деятельности, — вынесла вердикт учитель.
Евгения Сергеева вспомнила о том, что раньше при поступлении на работу от педагога всегда требовали справку о несудимости, чтобы доказать, что человек чист перед законом. По ее мнению, теперь эта страница в биографии учителя государство волнует не так сильно.
— Также непонятно, будут ли знать о судимости потенциального кадра среди коллег или учеников, или тюремное прошлое педагога останется в тайне? Пока что вопросов больше чем ответов, — заключила Евгения Сергеева.
Ее коллега, учитель русского языка гимназии «Корифей» Василиса Сусарина также высказалась против отсидевших педагогов. По ее мнению, судимые наставники могут навредить психике ребенка.
— В последнее время говорят, что у учителя должен быть высокий уровень эмоционального интеллекта, чтобы он мог подобрать наиболее подходящие упражнения для ребят и бережно относиться к их психическому состоянию в непростом подростковом возрасте, — рассказала нам Василиса Сусарина. — Если мы говорим про людей, которые были судимыми, то, даже если учителями станут бывшие заключенные без психических заболеваний и проблем с психикой, уровень их эмоционального интеллекта вряд ли будет высоким и ученики будут перенимать жестокость от преподавателя.
Учитель также вспомнила слова классика:
— Здесь придерживаюсь позиции Толстого про то, что перевоспитать лишением свободы человека невозможно, это только нанесет вред его психике, а работать с чужой психикой может только человек, который прочно стоит на двух ногах.
Василиса Сусарина считает, что идея дать судимым возможность преподавать — диаметрально противоположна тому, в чем нуждается современная педагогика: супервизии учителей и заботы об их моральном и эмоциональном состоянии.
— Кажется, что это решение проблемы кадрового голода с помощью абсолютно немыслимых для меня средств, — заключила Василиса Сусарина.
Учитель математики высшей категории школы «Гелиос» Людмила Марнова сказала нам, что никогда не поддержала бы такой законопроект.
А самое главное, учитель для ученика — это эталон честности и справедливости. Я своих учителей помню до сих пор, уважаю их и горжусь, что у них училась. Я бы не хотела, чтобы идеология колонии перекочевала в школы, — заключила Людмила Марнова.
Что думают родители школьников
Наши читатели, у которых мы поинтересовались мнением о новом законопроекте, тоже оказались единодушны. Их возмутила сама идея приглашать в школы бывших заключенных.
Читательница портала 63.RU Дарья Гущина считает, что таким образом государство пытается решить проблему с дефицитом кадров.
— Видимо, совсем некому работать, а у нормальных учителей судимости. Знаю точно случаи, когда учителей осудили по ложным обвинениям, а это же уголовная тяжкая статья, — написала Дарья Гущина.
Такого же мнения придерживается и читатель NN.RU под ником Dzhenny.
— Это говорит только о том, что в РФ совсем обесценили профессию учителя. Выпускники вузов не идут работать в школы. Вот и выкручиваются такими способами. Поднимите зарплату учителям, и выстроится очередь из несудимых и законы эти не придется принимать, — считает читатель.
Читательница NGS55.RU Lora Coropets собирается забирать своих детей из школы, если законопроект вступит в силу.
Читательница 116.RU Анна Ахмеджанова согласна на то, чтобы заключенные преподавали в школах, но при одном условии.
— Ну только если они будут преподавать у детей депутатов, — написала Анна Ахмаджанова.
Читатели 59.RU даже представили, как будут проходить такие уроки:
— По-моему, отличная идея. Купола будут «колоть» на рисовании, — написал читатель под ником 747 Iror, — а на химии — наркоту варить.
— И песни Круга на пении петь — продолжил читатель ATEIST, — а на русском языке — изучать блатной жаргон и культуру мата.
Читательница MSK1.RU Каролина Александровна считает, что у современных детей и так сейчас «сломанная психика», и такие учителя сделают только хуже.
— И как люди, которые видели за особо тяжкие преступления, с такой же сломанной психикой, будут учить детей? — задается вопросом Каролина Александровна.
Критика от Госдумы
О том, что думают в Госдуме насчет законопроекта, мы рассказывали в нашем предыдущем материале, но с тех пор критики стало только больше. Например, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что законопроект — «ошибка, которую нельзя допустить».
— По общему мнению, эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям, — написал Володин. — Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей — они готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией.
Сейчас в Госдуме началось очередное заседание. Законопроекта в повестке нет, но мы бы не исключали, что его судьба решится в ближайшее время.