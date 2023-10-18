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Конфликт Израиля и Палестины

В больницу в секторе Газа попала ракета. Погибли более 500 человек

Под завалами остаются раненые

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В Палестине объявили трехдневный траур

Видео: МИД Палестины

В баптистскую больницу в секторе Газа попала ракета. По последним данным, погибли около 500 человек, пострадали — более 300. Все они — мирные жители, сообщает Минздрав палестинского анклава.

Собрали всё, что известно о ЧП к этому часу.

Версии произошедшего

Враждующие стороны обменялись взаимными обвинениями. Палестинское движение ХАМАС обратилось к мировому сообществу, арабским и исламским странам с требованием «взять на себя ответственность и незамедлительно вмешаться», чтобы остановить действия израильских властей и привлечь их к ответственности.

— [Атака на больницу в Газе], в результате которой погибли сотни человек, большинство из которых — члены перемещенных семей, женщины и дети, является преступлением геноцида, — цитирует заявление движения ТАСС.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в стране трехдневный траур. Политик должен был встретиться с президентом США Джо Байденом завтра, 19 октября, в столице Иордании, однако покинул Амман и срочно вернулся в Палестину. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

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Здание больницы полностью уничтожено

Видео: SHOT / T.me

Армия обороны Израиля, в свою очередь, заявила, что взрыв — не их вина. По информации Израиля, причина трагедии — неудачный пуск ракеты со стороны сектора Газа, и ответственность за это несет организация «Исламский джихад»*.

— Весь мир должен знать: больницу в секторе Газа атаковали варвары-террористы из Газы, а не Армия обороны Израиля. Тот, кто с жестокостью убил наших детей, убивает и своих, — сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Совет национальной безопасности страны призвал израильтян покинуть Турцию из-за угрозы терактов.

Международная реакция

Россия и ОАЭ запросили срочное проведение заседания Совбеза ООН на 18 октября.

В городах Турции, Ирана и Иордана начались массовые протесты. На кадрах, опубликованных в соцсетях, люди выходят на площади рядом с израильскими посольствами, жгут флаги и выкрикивают антиизраильские лозунги. О задержаниях не сообщается.

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Протестующие около израильского посольства в Анкаре и Стамбуле

Видео: SHOT / T.me

Заявления других стран:

  • США призывают Израиль следовать правилам ведения войны, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх;
  • президент Турции призвал международное сообщество остановить «невиданную жестокость»;
  • МИД Саудовской Аравии осудил удар по общественной больнице в Газе, назвав его «отвратительным преступлением» Израиля;
  • глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал происшествие «ужасающим преступлением» и призвал привлечь виновных к ответственности;
  • Сирия возложила ответственность за атаку в Газе на Запад.

Всю информацию о конфликте Израиля и Палестины мы собираем в специальном разделе.

* Террористическая организация, деятельность запрещена в РФ.

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