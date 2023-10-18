В больницу в секторе Газа попала ракета. Погибли более 500 человек

В баптистскую больницу в секторе Газа попала ракета. По последним данным, погибли около 500 человек, пострадали — более 300. Все они — мирные жители, сообщает Минздрав палестинского анклава.
Собрали всё, что известно о ЧП к этому часу.
Версии произошедшего
Враждующие стороны обменялись взаимными обвинениями. Палестинское движение ХАМАС обратилось к мировому сообществу, арабским и исламским странам с требованием «взять на себя ответственность и незамедлительно вмешаться», чтобы остановить действия израильских властей и привлечь их к ответственности.
— [Атака на больницу в Газе], в результате которой погибли сотни человек, большинство из которых — члены перемещенных семей, женщины и дети, является преступлением геноцида, — цитирует заявление движения ТАСС.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в стране трехдневный траур. Политик должен был встретиться с президентом США Джо Байденом завтра, 19 октября, в столице Иордании, однако покинул Амман и срочно вернулся в Палестину. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
Армия обороны Израиля, в свою очередь, заявила, что взрыв — не их вина. По информации Израиля, причина трагедии — неудачный пуск ракеты со стороны сектора Газа, и ответственность за это несет организация «Исламский джихад»*.
— Весь мир должен знать: больницу в секторе Газа атаковали варвары-террористы из Газы, а не Армия обороны Израиля. Тот, кто с жестокостью убил наших детей, убивает и своих, — сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Совет национальной безопасности страны призвал израильтян покинуть Турцию из-за угрозы терактов.
Международная реакция
Россия и ОАЭ запросили срочное проведение заседания Совбеза ООН на 18 октября.
В городах Турции, Ирана и Иордана начались массовые протесты. На кадрах, опубликованных в соцсетях, люди выходят на площади рядом с израильскими посольствами, жгут флаги и выкрикивают антиизраильские лозунги. О задержаниях не сообщается.
Заявления других стран:
- США призывают Израиль следовать правилам ведения войны, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх;
- президент Турции призвал международное сообщество остановить «невиданную жестокость»;
- МИД Саудовской Аравии осудил удар по общественной больнице в Газе, назвав его «отвратительным преступлением» Израиля;
- глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал происшествие «ужасающим преступлением» и призвал привлечь виновных к ответственности;
- Сирия возложила ответственность за атаку в Газе на Запад.
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* Террористическая организация, деятельность запрещена в РФ.