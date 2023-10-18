Массовый исход россиян из Турции: куда теперь поедут релоканты

В конце 2022 года правительство Турции приготовило понаехавшим из России неприятный сюрприз — им перестали выдавать туристический ВНЖ. После чего легально остаться в республике стало гораздо труднее. В итоге многие россияне были вынуждены принять непростое решение — снова собрать чемоданы и искать другие страны, чтобы обосноваться.
Послушали обсуждения соотечественников в Турции и узнали у релокантов, куда они собираются переезжать дальше.
Из Турции в Сербию: история Данилы
Данила работал в России зубным техником. В Турции он прожил год, после чего вместе с супругой принял решение перебраться в Сербию. Молодой человек объяснил, с чем связан его выбор:
— Где-то в период ковида я начал задумываться о переезде более серьезно — смотреть, какие есть программы и в каких странах. По профессии я медик, и это и плюс, и минус в этом плане.
Сначала переехали в Белоруссию, постепенно продавая бизнес и всё остальное, что оставили. Поняли, что в Турции сможем относительно дешево и просто получить легальный статус пребывания и сохранить деньги, пока настраиваем новые источники дохода. В целом от Турции ничего, кроме этого, и не ждали, поэтому ожидания было несложно оправдать.
Из плюсов Турции — доступность вещей и жилья, приветливость отдельных людей, красивая природа. Из минусов — отдельные люди могут врать в глаза, не краснея, грязь на улицах и отсутствие неприязни у местных жителей к мусору. В России я жил в Нижнем Новгороде и Москве. В этих городах гораздо чище и в целом сортируют мусор хоть как-то. Но это плохая выборка, так как круг общения в России был сформирован, и я знал, чего ждать от людей.
Мы успели получить ВНЖ — мой икамет (удостоверение личности иностранца, проживающего в Турции. — Прим. ред.) пришел 31 декабря. После поняли, что нам не хочется жить в Турции: страна и люди не плохие, просто другие, нам показалось это неблизким.
Выбрали Сербию сейчас исходя из доходов и простоты легализации, эта страна по первым впечатлениям нам ближе. Пока могу поделиться только общим впечатлением — тут нам больше по вкусу. Тем более что я очень люблю хорошее вино с выдержкой, вкусное пиво, рульку и ребра. В целом тут планируем легализовать доход, платить налоги и, вполне возможно, получить паспорт, но также в планах переехать. Германия, Ирландия, Швеция пока в фаворитах.
Придется уезжать: история Максима
Максим обосновался в самом европеизированном городе Турции и успел получить годовой ВНЖ. Молодой человек рассказал, что ему нравится жить в этой стране и он не хотел бы уезжать, но, возможно, придется:
— Туристический ВНЖ заканчивается через две недели. В Измире никому не продлевают этот тип ВНЖ, поэтому в этой провинции я даже не буду пытаться его продлевать. Очень хотелось бы остаться в Турции, но в голову пока ничего не приходит, каким способом это сделать. Пытать силы буду в другой провинции, так как кое-где даже дают туристический ВНЖ до сих пор. Но не всем, а к кому благосклонен бог турецкого рандома в день рандеву.
После окончания срока ВНЖ у меня будет еще 90 дней свободного проживания в Турции, главное — успеть выехать до окончания этого срока из страны и въехать обратно, иначе у меня будет превышение пребывания, и я должен буду заплатить штраф при следующем выезде.
Остаться в Турции на 10 лет: история Виктории
Виктория Брессем часто ездила на отдых в Турцию, поэтому для релокации выбрала эту страну. Семья обосновалась в Анталье, обзавелась жильем, сейчас две дочери получают образование в турецких учебных заведениях. Виктории, ее мужу и детям удалось получить ВНЖ по владению недвижимостью, и проблем с продлением не возникает.
— Решение переехать принималось исключительно эмоционально и исходя из несогласия с позицией государства. В семье есть конфликт, но мое решение все поддержали. Одним из факторов выбора Турции и Антальи было то, что тут можно жить и не ассимилироваться.
Мы не заметили какого-то негативного отношения к понаехавшим. А только за 2022 год в Турции ВНЖ получили более 100 тысяч россиян. Все, с кем мы сталкивались тут, старались нам помочь, были очень вежливы.
Старшая дочь поступила в университет, младшая ходит в местную школу и общается в том числе с турецкими детьми. Но, безусловно, общение у нас только с русскоязычными жителями Антальи. Остальное общение с носителями языка строится по возможности и по необходимости. Пока так, как будет дальше, мы не знаем.
В своих решениях мы в первую очередь ориентируемся на потребности детей. Алина будет оканчивать университет в Турции и дальше принимать самостоятельное решение о том, где ей лучше жить. Мы понимаем, что Ане нужна стабильность, и таскать ее по разным странам не собираемся. Как минимум до окончания школы, то есть ближайшие 10 лет мы остаемся в Турции. А дальше будем смотреть по обстоятельствам.
Насчет гражданства мы пока не думали, так как это слишком далекая перспектива — минимум 7 лет. А горизонт планирования у нас сейчас короткий. Поэтому главная задача сейчас, чтобы младший ребенок уже тут окончил школу, еще раз куда-то ее дергать я считаю нереальным и невозможным. А мы пока решаем бытовые вопросы, денег нам хватает, так как запросы и потребности у нас не так велики.
В Чили или Камбоджу
Обсуждают переезд живущие в Турции россияне и в соцсетях. Наиболее часто среди мест для релокации упоминаются Сербия, страны Европы и Латинской Америки. Люди обсуждают плюсы и минусы, делятся опытом.
— В Германию хорошо ехать с офером на местную зарплату. На внешний небольшой доход там можно загнуться — сильно дороже всяких Испаний и Португалий. И холодней. И немцы — народ, с которыми русскому может быть тяжеловато. Хотя, конечно, если есть офер — надо всё бросать и ехать, одно из наиболее интересных мест в Европе, имхо, — рассуждает Михаил.
— Сербия нам вообще не близка. Особенно достает, как они там курят, говорят, хуже турок многократно, я сразу задохнусь, кашель начинается. Мы Сербию не рассматриваем, чтобы осесть, а на время вообще нет смысла ехать, менять Турцию на Сербию. Я бы выбрала Корею, чтобы там есть, есть и есть, курочку, рамены, корн-доги, хот-поты, кимпабы, — считает Анна.
— В ноябре поеду. Пока резервный план — Грузия. Но смотрю другие варианты. В Латам (Латинская Америка. — Прим. ред.) что-то пока не хочется ехать, далековато, — делится мнением Владимир.
— Рассмотрите Чили, там через 3 года гражданство, но зато с чилийским паспортом въезд в США без визы. С аргентинским — виза на 10 лет, что тоже неплохо, — советует Владимир.
— Более бедный релокант скорее поедет в Камбоджу (там тоже есть море и легко получить годичную визу, а также продлять) и на Филиппины (та же история, простейшие визы), чем в Бишкек, — полагает Алина.
Ранее мы писали о том, куда уезжают россияне, которые не смогли получить ВНЖ в Турции, публиковали советы эксперта по релокации и рассказывали историю девушки, переехавшей после отказа в ВНЖ из Стамбула на Шри-Ланку. Москвичка делилась с нами тяжелыми и смешными воспоминаниями о релокации в Турцию. Узнайте, каково приходится детям россиян в турецких школах. Еще одна девушка, переехавшая в Турцию, рассказала нам о недовольстве местных жителей и властей потоком релокантов.