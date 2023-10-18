Массовый исход россиян из Турции: куда теперь поедут релоканты

Из Турции в Сербию: история Данилы

Данила работал в России зубным техником. В Турции он прожил год, после чего вместе с супругой принял решение перебраться в Сербию. Молодой человек объяснил, с чем связан его выбор:



— Где-то в период ковида я начал задумываться о переезде более серьезно — смотреть, какие есть программы и в каких странах. По профессии я медик, и это и плюс, и минус в этом плане.