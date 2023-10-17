Ее искал весь город: история девушки, которую зарезали ради машины (убийцы прикинулись покупателями Audi)

Со дня убийства Ксении Каторгиной прошло четыре года. В 2019 году это преступление прогремело на всю страну — жительница Екатеринбурга поехала продавать свою Audi Q5 и пропала. Ксению искал весь город: друзья, добровольцы, полиция. На пятый день тело нашли в колодце. Оно было всё в ранах: девушку 14 раз ударили ножом. Кто убил ее и как нашли убийц — смотрите в коротком видео чуть выше.

