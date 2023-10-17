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Ее искал весь город: история девушки, которую зарезали ради машины (убийцы прикинулись покупателями Audi)

Рассказываем, как живет сейчас семья жестоко убитой Ксении Каторгиной и как наказали преступников

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Видео: Артем Чудинов / Городские порталы

Со дня убийства Ксении Каторгиной прошло четыре года. В 2019 году это преступление прогремело на всю страну — жительница Екатеринбурга поехала продавать свою Audi Q5 и пропала. Ксению искал весь город: друзья, добровольцы, полиция. На пятый день тело нашли в колодце. Оно было всё в ранах: девушку 14 раз ударили ножом. Кто убил ее и как нашли убийц — смотрите в коротком видео чуть выше.

В первый год вот это всё навалилось враз, конечно. Может, на самом деле, не совсем всё это осознавалось. Сейчас вот просто чувствую, как ее не хватает, — рассказывает мама убитой Ксении. — Тяжело, конечно, очень тяжело. Понять, что это всё вообще насовсем.

Убийц Ксении Каторгиной задержали в Челябинске. Оказалось, они расправились с ней ради машины. Audi поехали продавать в соседний регион и выручили за авто всего 350 тысяч рублей. Перекупщика это насторожило, и он записал сделку на видео. Эти кадры и помогли найти банду. Все трое на тот момент уже были в розыске за другие преступления. В том числе — за угон автомобиля.

На допросе один из убийц признался, что оставлять Ксению в живых они не планировали. И заранее открыли крышку колодца, куда скинули ее тело. На суде задержанные вели себя по-хамски и совершенно не раскаивались. За убийство Ксении Екатерина Меньшикова получила 16 лет лишения свободы, Марат Ахметвалиев — 19 с половиной лет, Михаил Федорович — 20 лет. Теперь они просят пересмотреть дело. Их письма из колонии адвокаты пересылают маме убитой девушки.

— И там все их слезы, что они все невиновны. Что там всё случайно, они не хотели, — говорит Римма Каторгина. — Как не хотели? Так не хотеть — это невозможно. Чтоб так сделать — и не хотеть.

У Ксении осталась дочка, сейчас ей тринадцать лет. Она унаследовала от мамы внешность и талант к рисованию. И очень тоскует по ней.

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