Ее искал весь город: история девушки, которую зарезали ради машины (убийцы прикинулись покупателями Audi)

Со дня убийства Ксении Каторгиной прошло четыре года. В 2019 году это преступление прогремело на всю страну — жительница Екатеринбурга поехала продавать свою Audi Q5 и пропала. Ксению искал весь город: друзья, добровольцы, полиция. На пятый день тело нашли в колодце. Оно было всё в ранах: девушку 14 раз ударили ножом. Кто убил ее и как нашли убийц — смотрите в коротком видео чуть выше.
— В первый год вот это всё навалилось враз, конечно. Может, на самом деле, не совсем всё это осознавалось. Сейчас вот просто чувствую, как ее не хватает, — рассказывает мама убитой Ксении. — Тяжело, конечно, очень тяжело. Понять, что это всё вообще насовсем.
Убийц Ксении Каторгиной задержали в Челябинске. Оказалось, они расправились с ней ради машины. Audi поехали продавать в соседний регион и выручили за авто всего
На допросе один из убийц признался, что оставлять Ксению в живых они не планировали. И заранее открыли крышку колодца, куда скинули ее тело. На суде задержанные вели себя по-хамски и совершенно не раскаивались. За убийство Ксении Екатерина Меньшикова получила 16 лет лишения свободы, Марат Ахметвалиев — 19 с половиной лет, Михаил Федорович — 20 лет. Теперь они просят пересмотреть дело. Их письма из колонии адвокаты пересылают маме убитой девушки.
— И там все их слезы, что они все невиновны. Что там всё случайно, они не хотели, — говорит Римма Каторгина. — Как не хотели? Так не хотеть — это невозможно. Чтоб так сделать — и не хотеть.
У Ксении осталась дочка, сейчас ей тринадцать лет. Она унаследовала от мамы внешность и талант к рисованию. И очень тоскует по ней.