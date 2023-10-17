«Автомобили тут стоят открытые, а товар на ночь не убирают с улиц»: эмигрировавший россиянин рассказал о жизни в Узбекистане

Житель Ярославля Сергей (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.) переехал в Узбекистан прошлой осенью. Он рассказал нашим коллегам из 76.RU о том, сколько денег нужно, чтобы с комфортом жить в восточной стране, и легко ли там найти работу.
«Многое тут решает общение»
Сергею 38 лет. В России он занимался менеджментом продаж, сотрудничал с различными фирмами. После переезда пришлось оперативно искать новую работу. Но он не потерялся и быстро нашел себе место в Ташкенте: стал бизнес-консультантом и помогал в открытии производственного цеха на местном заводе.
— Работы хорошей вне сферы IT немного. Бывает кумовство. Но это среди местных компаний. Есть работа и без всего этого. Если ты квалифицированный сотрудник в своей сфере, то себе работу найдешь, — объясняет Сергей. — Многое тут решает общение. Но всё нужно контролировать на каждом этапе, так как восток — дело тонкое, иногда хотят немного обмануть, иногда не хотят работать или хотят лишний раз отдохнуть.
Узбекистан приятно удивил Сергея.
— С плюсами этой страны столкнулся сразу: хорошие традиции, семейные ценности. Они любят жить все вместе, большой семьей. Очень чистоплотны и трудолюбивы. Русских любят, в политику они стараются не лезть. Страна продвинутая, очень чисто на улицах, хоть не все и богаты, но на улице нет нищих, — рассказывает переехавший.
Поначалу россиянину показались необычными особенности поведения местных — чрезмерное гостеприимство.
— Местные очень гостеприимны. Это даже было сложно принять после жизни в России в ЦФО. Несколько раз меня с улицы забирали пить чай в дом в старых махалля (частный сектор), просто услышав русскую речь. Уговаривали остаться спать. Еле уезжал. Гость тут — это святое. Страна безопасна, нет краж. Автомобили могут стоять открытыми, иногда с ключом в зажигании. Часто на ресепшене в кафе могут лежать телефоны персонала. На ночь часть товара не убирают внутрь. Днем большие витрины с едой стоят на улице, и никто ничего не берет. Грубо никто вообще не относился ко мне, — поделился Сергей.
На жизнь хватит 50 тысяч
Цены на жизнь в Узбекистане сильно изменились после массового притока эмигрантов. Особенно ощутимы были изменения в стоимости аренды жилья.
— Большая статья расходов — это аренда. Но жилье есть на любой кошелек. От 100 до 500 долларов стоит в регионах (по курсу на 12 октября — примерно от 10 до 48 тысяч рублей. — Прим. ред.). От 300 долларов и выше — в столице. Год назад был бум, и дешевых вариантов было мало. Я тогда снял за 500 долларов квартиру в Ташкенте. Мне повезло. Потом переехал по работе в другой город. Там квартиры были от 150 долларов. Снял хорошую за 250 долларов (по курсу на 12 октября — примерно 25 тысяч рублей. — Прим. ред.). Хотя некоторые сняли дороже, — поясняет ярославец.
Как отметил Сергей, минимально на жизнь в Ташкенте нужно 1000 долларов в месяц (по курсу на 12 октября — 97 тысяч рублей. — Прим. ред.). В регионах расходы в два раза меньше — около 500 долларов в месяц.
— Зарплата в столице 300–2000 долларов (примерно по курсу на 12 октября — от 29 до 193 тысяч рублей. — Прим. ред.), в регионах обычно это 200–700 долларов (примерно от 19 до 26 тысяч рублей. — Прим. ред.). Молоко и яйца дороже, чем в России. Местные продукты, кроме риса, дешевле были в рублях. При покупке можно и нужно торговаться — это часть Шелкового пути, тут так принято. Интернет стоит дороже, но связь дешевле, а звонки безлимитные. Такси дешевле: в столице это 2–3 доллара, а в регионах еще меньше — 0,5–2 доллара, — рассказал Сергей.
Еще одним плюсом для нашего героя оказался язык. Узбекистан входил в состав СССР, поэтому основное население страны свободно говорит на русском языке.
— Узбекский учить не начал. Так как не интегрировался в местный рынок труда. Я говорю здесь на русском. Понимают в столице все. В регионах — две трети населения.
Какие документы нужны, чтобы легально жить в Узбекистане
Для жизни в Узбекистане достаточно иметь регистрацию. Ее могут поставить на год, а по истечении этого срока продлить. Для этого не нужно выезжать из страны и въезжать обратно.
— Я удивился, что вопрос легального нахождения в стране не вызывает проблем. Снимаешь жилье, делаешь временную регистрацию до года, и всё. Даже выезжать не нужно. При наличии не нужно выезжать даже на день. Кто оформил самозанятого, даже налоги платят, но это по желанию, и налог там тоже смешной, — рассказал Сергей.
После года жизни в Узбекистане Сергей решил попробовать пожить в Европе. В октябре этого года переехал в Испанию. Почему выбрал для переезда именно эту страну, объяснил так:
— Из-за их социальной политики и наличия моря. Хочу там остаться. Тут бесплатное образование в школах, а в вузах от 1500 евро, есть бесплатная медицина. Пенсию можно просчитать заранее. Много пенсионеров на улице, в кафе. Недорогая недвижимость, если не нужна вилла. Одним словом, социальные гарантии, — оценил европейскую жизнь Сергей.
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