«Автомобили тут стоят открытые, а товар на ночь не убирают с улиц»: эмигрировавший россиянин рассказал о жизни в Узбекистане

На жизнь хватит 50 тысяч

Цены на жизнь в Узбекистане сильно изменились после массового притока эмигрантов. Особенно ощутимы были изменения в стоимости аренды жилья.



— Большая статья расходов — это аренда. Но жилье есть на любой кошелек. От 100 до 500 долларов стоит в регионах (по курсу на 12 октября — примерно от 10 до 48 тысяч рублей. — Прим. ред.). От 300 долларов и выше — в столице. Год назад был бум, и дешевых вариантов было мало. Я тогда снял за 500 долларов квартиру в Ташкенте. Мне повезло. Потом переехал по работе в другой город. Там квартиры были от 150 долларов. Снял хорошую за 250 долларов (по курсу на 12 октября — примерно 25 тысяч рублей. — Прим. ред.). Хотя некоторые сняли дороже, — поясняет ярославец.