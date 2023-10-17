Мужчину в Эстонии оштрафовали за георгиевскую ленточку: новости СВО за 16 октября

Дамба Каховской ГЭС обрушилась в июне 2023 года. Обстрелы уничтожили задвижки дамбы, после чего вода начала неконтролируемо сбрасываться из водохранилища.



Покинувших Россию адвокатов могут лишить статуса

Комиссия правительства по законодательной деятельности предложила лишать адвокатов их статуса, если они уезжают за границу на постоянное место жительства или на срок более одного года, сообщает «Коммерсантъ».



Соответствующую поправку предлагают внести в закон «Об адвокатуре». Авторы поправки считают, что в некоторых случаях адвокаты уезжают из России и продолжают оттуда свою деятельность, которая направлена на «подрыв доверия к институту адвокатуры».

