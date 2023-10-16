Путин оценил контрнаступление Украины и ход спецоперации: новости СВО за 15 октября

Заявления Путина

Владимир Путин дал интервью на телеканале «Россия-1» о спецоперации на Украине. Собрали главное из его заявлений:

О рекомендации комиссии конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем

— Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира, готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира.