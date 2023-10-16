Путин оценил контрнаступление Украины и ход спецоперации: новости СВО за 15 октября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 15 октября.
Заявления Путина
Владимир Путин дал интервью на телеканале «Россия-1» о спецоперации на Украине. Собрали главное из его заявлений:
О рекомендации комиссии конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем
— Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира, готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира.
О контрнаступлении Украины
— Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью.
О ходе спецоперации
— То, что происходит сейчас на всем протяжении [линии] соприкосновения, это называется «активная оборона». И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве. Это касается и купянского направления, это касается и запорожского направления, это касается авдеевского направления.
Атаки ВСУ
За последние сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область около 95 раз, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Помимо этого, с помощью БПЛА на область сбросили 10 боеприпасов. Обошлось без серьезных последствий.
Также этой ночью, 15 октября, силы ПВО перехватили 18 беспилотников над Курской областью. Разрушений и пострадавших нет.
Спорт
Почти все международные федерации по летним индивидуальным видам спорта готовы вернуть жителей России и Белоруссии на свои соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщил спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнелл.
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— Причем они не просто выразили приверженность, но и перешли к практическому воплощению процесса их возвращения. Некоторые готовятся сделать это до конца года, другие — в первые месяцы следующего года, — передает слова Макконнелл ТАСС.
Он отметил, что спортсменов в нейтральном статусе допустили уже семь международных федераций по олимпийским видам спорта.