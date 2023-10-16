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Спецоперация на УкраинеОбзор

Путин оценил контрнаступление Украины и ход спецоперации: новости СВО за 15 октября

Главное, что случилось за последние сутки

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Владимир Путин заявил, что контрнаступление Киева «провалилось полностью»

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 15 октября.

Заявления Путина

Владимир Путин дал интервью на телеканале «Россия-1» о спецоперации на Украине. Собрали главное из его заявлений:

О рекомендации комиссии конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем

— Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира, готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира.

О контрнаступлении Украины

— Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью.

О ходе спецоперации

— То, что происходит сейчас на всем протяжении [линии] соприкосновения, это называется «активная оборона». И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве. Это касается и купянского направления, это касается и запорожского направления, это касается авдеевского направления.

Атаки ВСУ

За последние сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область около 95 раз, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Помимо этого, с помощью БПЛА на область сбросили 10 боеприпасов. Обошлось без серьезных последствий.

Также этой ночью, 15 октября, силы ПВО перехватили 18 беспилотников над Курской областью. Разрушений и пострадавших нет.

Спорт


Почти все международные федерации по летним индивидуальным видам спорта готовы вернуть жителей России и Белоруссии на свои соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщил спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнелл.

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— Причем они не просто выразили приверженность, но и перешли к практическому воплощению процесса их возвращения. Некоторые готовятся сделать это до конца года, другие — в первые месяцы следующего года, — передает слова Макконнелл ТАСС.

Он отметил, что спортсменов в нейтральном статусе допустили уже семь международных федераций по олимпийским видам спорта.

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