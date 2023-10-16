«Произвол против участников СВО»: боец «Вагнера» попал под суд, несмотря на участие в спецоперации

«Сосед звонит в полицию, если я сажусь за руль»

Дмитрию 45 лет, он имеет несколько судимостей — за грабеж, совершенный в молодости, и пьяную езду. В январе 2021-го за нетрезвое вождение его на полгода отправили в колонию и лишили прав на 2,5 года . Но через год он снова сел за руль. Говорит, что был в этот момент трезвым.

— Я купил машину. Мне нужно было ее проверить на подъемнике, и я угнал ее в автосервис, в котором работал. Я был с продавцом этого автомобиля. А как я пойму, что это за машина, если не сяду за руль? — объясняет Дмитрий. — От своего двора я отъехал буквально на метр, и приехали сотрудники полиции. У нас есть добросовестный сосед, который всегда звонит в полицию, если я сажусь за руль.