«Произвол против участников СВО»: боец «Вагнера» попал под суд, несмотря на участие в спецоперации

Дмитрия Макшанова из Челябинска два с половиной года назад осудили за пьяную езду, а потом снова поймали нетрезвым за рулем. На него завели очередное уголовное дело и запретили покидать город. Но он ослушался и отправился на специальную военную операцию как боец ЧВК «Вагнер». Дмитрий говорит, что преследовал две цели — «защищал интересы России» и «очищал себя от грязи». Сейчас он дома и искренне не понимает, почему с него не сняты обвинения, ведь есть закон. Но, по словам юристов, всё не так просто. Подробности — в материале 74.RU.
«Сосед звонит в полицию, если я сажусь за руль»
Дмитрию 45 лет, он имеет несколько судимостей — за грабеж, совершенный в молодости, и пьяную езду. В январе
— Я купил машину. Мне нужно было ее проверить на подъемнике, и я угнал ее в автосервис, в котором работал. Я был с продавцом этого автомобиля. А как я пойму, что это за машина, если не сяду за руль? — объясняет Дмитрий. — От своего двора я отъехал буквально на метр, и приехали сотрудники полиции. У нас есть добросовестный сосед, который всегда звонит в полицию, если я сажусь за руль.
После этого случая на Макшанова завели дело за повторное управление машиной в нетрезвом виде (по части 2 статьи 264.1 УК РФ).
— До этого я отправлял заявку на вступление в ряды ЧВК «Вагнер». 24 января 2023 года, через два дня после того, как меня поймали полицейские, я уехал в зону СВО. В тот момент у меня был надзор, я не имел права покидать город. Но я поехал защищать интересы России.
По ч. 2 ст. 264.1 УК РФ за повторное управление машиной в нетрезвом виде предусмотрены разные варианты наказания — от штрафа 300–500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет. За уклонение от административного надзора (ст. 314.1 УК РФ) предусмотрено наказание от обязательных работ до лишения свободы на один год.
«Говорят, что я пошел зарабатывать деньги»
Дмитрий утверждает, что участвовал в боях за Бахмут и Соледар. В зоне СВО он пробыл до 1 августа, а после мятежа Пригожина вернулся в Челябинск и узнал, что объявлен в розыск. Он был уверен, что его дело закроют после того, как в июне Госдума приняла закон об освобождении судимых участников СВО от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. Но этого не произошло.
— Я переосмыслил свои цели в жизни, свои взгляды пересмотрел. Я и поехал туда с этой целью, чтобы очистить себя от грязи и всего остального, от этих уголовных дел, чтобы в моих детей пальцем не тыкали, — объясняет вагнеровец. — Я приехал оттуда, с меня должны были снять все эти судебные преследования! А что на данный момент происходит? Закон не работает! Закон работает против нас, военнослужащих, которые приехали с СВО! Происходит произвол против участников СВО, которые защищали интересы России.
Дмитрий опасается, что, несмотря на боевые награды, он получит срок в колонии.
— Я услышал от судьи и прокурора (уголовное дело рассматривают с августа 2023 года в Ленинском районном суде Челябинска. — Прим. ред.), что не готовы меня освободить от уголовного преследования и хотят назначить наказание в виде реального срока, потому что я туда пошел якобы зарабатывать деньги. А я выполнял задачи ценой своей жизни, ценой жизни своих детей, ценой жизни ребят, которые там остались! Это справедливо? — сердится Дмитрий. — Я награжден орденами, у меня есть запись в военном билете (есть в распоряжении редакции), что я находился в зоне СВО в тот период, когда меня объявили в розыск. Я недоволен органами следствия. Это уголовное дело должны были закрыть в связи с тем, что есть закон. Но, кажется, закон действует только не в судах Челябинской области.
Макшанов снова хочет поехать в зону СВО, он попробовал заключить контракт с Министерством обороны РФ, но пока его попытки тщетны.
— Сейчас «Вагнер» заключил контракт с Росгвардией Донецка, и наши туда обратно выезжают, но я не могу пересечь границу из-за надзора, — объяснил Дмитрий. — Я готов туда поехать, приносить пользу своим ребятам, с которыми служил, другим людям, нуждающимся в нашей помощи, дальше представлять интересы РФ. Но суд так не считает и отказывает мне в снятии всех нарушений, которые были раньше, до поездки в зону СВО.
«Закон на ЧВК не распространяется»
Журналисты обратились за консультацией к трем адвокатам. Все они заметили, что закон, на который ссылается Дмитрий, касается лишь мобилизованных и заключивших контракт с Министерством обороны РФ. Гарантии бойцам других военных формирований не предусмотрено.
— Такой возможности [освобождения от уголовного преследования], к сожалению, у него нет, — считает адвокат Военной коллегии адвокатов Павел Малютин. — Статья 1 указанного закона прямо предусматривает, что упомянутый ФЗ устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации или в военное время в ВС РФ, заключающих (заключивших) контракт о прохождении военной службы в ВС РФ либо проходящих военную службу в ВС РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.
— В данном контексте можно предполагать, что на граждан, не имеющих прямых юридических отношений с ВС РФ, данный закон не распространяется, — соглашается председатель коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Илья Филатов.
По словам адвоката адвокатской конторы «Логард» Георгия Краснова, единственное, на что может рассчитывать Дмитрий, это смягчение наказания. Но уголовную ответственность с него никто снимать не будет.
— Все госнаграды и справки нужно нести в суд, чтобы их учли как характеристику личности. Возможно, их примут в качестве смягчающих обстоятельств и даже могут назначить наказание «ниже низшего» в соответствии со статьей 64 УК РФ, — посоветовал Георгий Краснов. — Но все эти обстоятельства не освобождают от уголовной ответственности.
Придется дожидаться решения суда
Редакция 74.RU направила запрос в челябинский пункт отбора на военную службу по контракту с просьбой уточнить, имеет ли право Минобороны заключать контракт с теми, кто находится под уголовным преследованием и с уже осужденными.
— По федеральному закону, мы можем заключать контракты с осужденными, — ответил начальник челябинского пункта отбора на военную службу по контракту Андрей Козлов. — Их условно можно разделить на две категории: осужденные с лишением свободы и без лишения. Вторые могут самостоятельно прибыть в военный комиссариат либо в пункт отбора и подать заявление на заключение контракта. А к заключенным мы приезжаем по согласованию с начальником колонии, выявляем желающих заключить контракт. Всё абсолютно добровольно. Но есть критерии: здоровье, возраст.
Подполковник подчеркнул, что в их пункт приходит много писем от заключенных, желающих подписать контракт. Но берут не всех.
— В колонии мы ездим по графику. Писем у нас очень много от осужденных с вопросом, когда мы к ним приедем, — рассказал Андрей Козлов. — Однако есть нюансы, которые они не указывают: вирусные и инфекционные заболевания (ВИЧ, СПИД, гепатит). Таких мы категорически не берем, а они хотят.
Контракты также не заключают с осужденными по тяжким статьям, например, за госизмену, шпионаж, терроризм или преступления против половой неприкосновенности детей.
По словам Андрея Козлова, Министерство обороны может заключать контракты и с фигурантами уголовных дел, которых еще не осудили. Но пока этого не делают — прорабатывают правовую основу и документы. Он предположил, что в ситуации Дмитрия Макшанова придется дожидаться решения суда.
— Если он сейчас напишет заявление, что готов пойти на контракт, и в суде выскажет это желание, то, может, судья немного смягчит приговор, выпишет штраф. И тогда ему ничего не помешает заключить контракт и пойти служить, — заключил Андрей Козлов.
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