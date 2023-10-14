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Спецоперация на УкраинеОбзор

Контрнаступление Украины объявили законченным: новости СВО за 13 октября

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Контрнаступление Украины началось летом 2023 года

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 13 октября.

В Киеве объяснили, почему контрнаступление «выбилось из графика»

Контрнаступление ВСУ «выбилось из графика» из-за проблем с поставками западного вооружения. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире «24-го канала».

— Всё вышло из графика поставок, — пояснил Подоляк. — Просто партнеры тогда еще боялись признать, что нужно предоставить всё, что нужно Украине, максимально быстро.

Он также рассказал о том, что с осени прошлого года Украина вела активные переговоры с Западом о поставках техники, однако вооружение задержалось из-за проблем с логистикой и множеством согласований.

Контрнаступление Украины объявили законченным

Украинское контрнаступление закончено, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, инициативу перехватила Российская армия.

— ВС РФ уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям практически по всему фронту, украинское контрнаступление закончено, — заявил Небензя.

Контрнаступление Украины продолжается с начала лета. В Минобороны России неоднократно заявляли, что Российская армия отражает все атаки ВСУ.

Беспилотники атаковали Белгородскую и Брянскую области

Беспилотники самолетного типа атаковали регионы России. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что атака произошла около 13:15 мск. Силами ПВО были сбиты БПЛА над Белгородской и Брянской областями.

Ситуацию также прокомментировал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он заявил, что в результате атаки была повреждена линия электропередачи, пострадавших нет.

На сайте Генпрокуратуры появился раздел для участников СВО

Генеральная прокуратура России открыла на своем сайте раздел для участников СВО и их семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Раздел был открыт по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова. В новом разделе граждане смогут обратиться по вопросам оказания медицинской помощи, разрешения исполнительных производств и работы военных комиссаров.

Владимир Путин прокомментировал продажу вооружения Украиной на Ближний Восток

Владимир Путин заявил, что у него есть данные о продаже украинского вооружения на Ближний Восток. Президент рассказал об этом на пресс-конференции по итогам саммита СНГ.

— Есть данные о продажах вооружения Украиной, в том числе на Ближний Восток, но то, что это делается на уровне руководства в Киеве, — сомневаюсь, — отметил Владимир Путин.

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Ранее Владимир Путин заявлял, что Москва выступает за исполнение решений ООН и создание палестинского государства. По словам президента, необходимость создания независимого государства «понимают политики и эксперты как в США, так и в Израиле», но вместо дипломатии они «выбирают путь насилия».

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