Контрнаступление Украины объявили законченным: новости СВО за 13 октября

В Киеве объяснили, почему контрнаступление «выбилось из графика»

Контрнаступление ВСУ «выбилось из графика» из-за проблем с поставками западного вооружения. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире «24-го канала».



— Всё вышло из графика поставок, — пояснил Подоляк. — Просто партнеры тогда еще боялись признать, что нужно предоставить всё, что нужно Украине, максимально быстро.



Он также рассказал о том, что с осени прошлого года Украина вела активные переговоры с Западом о поставках техники, однако вооружение задержалось из-за проблем с логистикой и множеством согласований.

