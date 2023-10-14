Как обычный сибиряк стал начальником Госкино СССР — при нем сняли шедевры «Москва слезам не верит», «Афоня», «Мимино» и другие

— От настроения этого человека совсем недавно зависели судьбы сотен людей, в том числе и тех, чьи имена составляют золотой фонд нашего кино. Талантища мировой величины гнули спину при одном его виде.

Филипп Ермаш, который в 1993 году был уже на пенсии, сокрушался, что экраны в то время захлестнула «чернуха»:

— Кино я всегда любил, с детских лет, как все мальчишки. В мое время где-то в глубоком маленьком сибирском городишке, где, собственно, вся культура-то была — это кино. Но вы знаете, у меня нет интереса к той чернухе, к тому отсутствию морального самоконтроля художников над собой. Свобода это хорошо, но ведь свободой надо пользоваться уметь.