Как обычный сибиряк стал начальником Госкино СССР — при нем сняли шедевры «Москва слезам не верит», «Афоня», «Мимино» и другие

В сентябре 2023 года исполнилось бы
Давайте вспомним это наследие и окунемся в историю советского кино, которое называли периодом стагнации, а на самом деле — рассвета, оскароносных фильмов и других побед. Далее — в материале обозревателя Дмитрия Косенко.
Профессий много, но прекрасней всех — кино!
В самом кино, к слову, тоже множество профессий, разумеется, его снимают режиссеры при помощи актеров, операторов, художников и других участников процесса. Но есть такая профессия — босс кинематографии (по нынешнему — продюсер) — он дает деньги на это весьма недешевое искусство, считает убытки или прибыль, направляет неуемную художественную фантазию авторов в нужное русло. Филипп Ермаш был председателем Государственного комитета СССР по кинематографии в
Будущий глава Госкино родился в 1923 году в сибирской глубинке, в маленькой деревне Каинского уезда, это ныне Куйбышевский район Новосибирской области. Во время ВОВ с
Интервью с Ермашом сохранилось совсем немного, стоит выделить фильм «Документальное расследование» телекомпании «Совершенно секретно», который сейчас можно посмотреть на «Ютубе». Там Ермаш, разговор с которым записан в 1993 году, рассказывает об истории создания некоторых фильмов, о режиссерах, о конце советской эпохи. Вот как журналист Артем Боровик, бравший интервью, представлял своего героя:
— От настроения этого человека совсем недавно зависели судьбы сотен людей, в том числе и тех, чьи имена составляют золотой фонд нашего кино. Талантища мировой величины гнули спину при одном его виде.
Филипп Ермаш, который в 1993 году был уже на пенсии, сокрушался, что экраны в то время захлестнула «чернуха»:
— Кино я всегда любил, с детских лет, как все мальчишки. В мое время где-то в глубоком маленьком сибирском городишке, где, собственно, вся культура-то была — это кино. Но вы знаете, у меня нет интереса к той чернухе, к тому отсутствию морального самоконтроля художников над собой. Свобода это хорошо, но ведь свободой надо пользоваться уметь.
Глава Госкино вспоминает, как в
— Если смотреть наш состав режиссеров в то время, писателей, драматургов, актеров, то мы нисколько не уступали американскому кино и это, кстати, подтверждали сами американцы. Мы стали подходить к тому, чтобы делать боевики серьезного плана. Могу вспомнить один из фильмов — «Экипаж». Мы специально тогда добились через Совет министров СССР решения о создании сложнопостановочных фильмов. Там было больше миллиона рублей (бюджет).
— В начале
Ермашу удавалось лавировать между художественной ценностью, зрительским успехом и вторыми смыслами, намеками на антисоветчину. Вот что он вспоминает о могущественном Юрии Андропове, который тогда был председателем КГБ, членом Политбюро ЦК КПСС, а затем стал главой СССР. Андропова поначалу смутил фильм «Сибириада» Андрея Кончаловского, который повествовал о тяжелых судьбах людей в глубинке в начале революции и в последующие годы.
— И вот он когда посмотрел, он мне позвонил. И таким довольно строгим голосом говорит: слушай, ну это же антисоветская картина? Я говорю, Юрий Владимирович, побойтесь бога, почему антисоветская картина? Я говорю — я сам сибиряк, я всё это видел, я это знаю, это так и было. Уже много людей посмотрело, никто не подал ни одного голоса в том смысле, как вы говорите. — Никто?! — Нет, никто. — Ну ладно, тогда я тоже тебе не говорил ничего.
— Если ему картина нравилась, он обязательно позвонит, скажет, что ему картина нравится. Вот я помню, показал я ему «Гараж» Рязанова, он мне позвонил, сказал: «Спасибо, я с удовольствием посмотрел, но имей в виду, тебя будут ругать, но ты держись».
Или вот «Полеты во сне и наяву» с Олегом Янковским, сложная философская картина о человеческом кризисе, переосмыслении бытия. Главу Госкино начали критиковать:
— Одна из картин — «Полеты во сне и наяву». Я помню, как меня в академии общественных наук секретари обкомов партии прижали: что это такое, где это вы нашли такого героя? Я им отвечал: «Если вы не видите, что такие герои ходят по нашим улицам и живут, значит грош цена нам всем».
— Он (Ермаш) сам человек нехамоватый, не долболом какой-то, насмотренный, любящий сложный кинематограф. Он идеально пришелся в пору этой так сказать хитрожопой эпохе. Где говорили одно, думали другое, делали третье, а кино превратилось в притчу, в кинематограф аллюзийный, кинематограф с фигами в кармане, пусть и зрительский. Здесь как раз идея слоеных пирогов, — говорит Александр Шпагин.
Филипп Ермаш отмечал, что старался находить общий язык с режиссерами, которые не были покладистыми, чего-то требовали, возмущались. Его ругали за то, что он выжил Андрея Тарковского из СССР и тот уехал в Италию снимать свою «Ностальгию». Но именно при Ермаше Тарковский выпустил три своих значимых фильма — «Солярис», «Зеркало», «Сталкер» с крупными бюджетами, кстати, вот что вспоминает глава Госкино:
— Обвинять меня в том, что выселил Тарковского из Советского Союза — большей нелепости придумать нельзя. Кто этим хочет заняться, пусть проверит, сколько я сделал для того чтобы он выехал снимать эту картину, которую он хотел снять. Он же два года мучился над этим, даже в Италии. Конечно, в наших отношениях были всякие узлы, это неизбежно, но сказать, что Тарковскому я не давал делать то, что он хотел, по меньшей мере странно. Тарковский это крупный художник.
— Такого рода художники — Никита Михалков, Глеб Панфилов, Вадим Абдрашитов, Андрон Михалков-Кончаловский, Элем Климов — это были люди со своими убеждениями. И они боролись, если им чего-то навязывали не так. И мне это импонировало.
Никита Михалков в
— Первой ласточкой был фильм «Свой среди чужих», вообще в 1974 году подъем бешеный начался, всплеск такой произошел, фейерверк. А в
Прошли годы, в
По мнению автора этих строк, последним годом старого доброго кино стал
Но, как говорит Александр Шпагин, после
— В
Многое было создано за эти 30 несоветских лет — и стыдного, и приличного. Но люди по привычке обожают кино СССР и ругают всё свежее, хотя, может быть, современные картины и правда становятся выше уровнем. Но это еще придется принять, в том числе и со сменой поколений. Оскаров, правда, пока нынешнее кино не получает, но бывают попадания в номинацию на получение этой награды — последним был «Левиафан» 2015 года.
— Это всё идет на волне ностальгии, что вот демократы развалили Советский Союз. Совок покрылся таким удивительно приятным лирическим флером. Именно на волне этого флера все эти картины смотрятся, о них снимаются фильмы, делаются передачи. Но, конечно, уже молодежь их не смотрит, и мы сейчас наблюдаем такой последний путь советского кинематографа
Глава Госкино СССР Филипп Ермаш после отставки был на пенсии, скончался в 2002 году, похоронен в Москве на Домодедовском кладбище. Вот что он говорил как зритель:
— Честно могу сказать, что были фильмы, которые просто оставили такую защеминку в сердце, которая до сих пор еще есть...
Почитайте еще тест на память: хорошо ли вы запомнили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?