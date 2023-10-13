Россиян в Израиле могут мобилизовать по общим правилам

В Израиле могут мобилизовать репатриантов из России. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, передает RTVI.



— Конечно, их могут призывать, если это граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины, — заявил посол.

