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Конфликт Израиля и ПалестиныПодробности

Россиян в Израиле могут мобилизовать по общим правилам

Это касается и мужчин, и женщин

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Всего за два дня с начала атаки ХАМАС в Израиле мобилизовали 300 тысяч человек

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В Израиле могут мобилизовать репатриантов из России. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, передает RTVI.

— Конечно, их могут призывать, если это граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины, — заявил посол.

По его словам, если россиянин переехал в Израиль и получил паспорт страны, то он становится гражданином государства и на него распространяются те же правила, что и на коренных жителей.

Александр Бен Цви также заявил, что в Израиле не ведут статистику по репатриантам из России, однако, по данным агентства «Сохнут», в 2022 году в Израиль из России репатриировались более 37 тысяч человек.

9 октября пресс-секретарь обороны Израиля заявил, что за два дня после нападения ХАМАС 300 тысяч израильтян были мобилизованы. Призывной возраст в Израиле для мужчин — 18–29 лет, для женщин — 18–26 лет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября. ХАМАС из сектора Газа провел атаку на территорию Израиля. Израиль объявил о готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.

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