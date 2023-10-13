Россиян в Израиле могут мобилизовать по общим правилам

В Израиле могут мобилизовать репатриантов из России. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, передает RTVI.
— Конечно, их могут призывать, если это граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины, — заявил посол.
По его словам, если россиянин переехал в Израиль и получил паспорт страны, то он становится гражданином государства и на него распространяются те же правила, что и на коренных жителей.
Александр Бен Цви также заявил, что в Израиле не ведут статистику по репатриантам из России, однако, по данным агентства «Сохнут», в 2022 году в Израиль из России репатриировались более 37 тысяч человек.
9 октября пресс-секретарь обороны Израиля заявил, что за два дня после нападения ХАМАС 300 тысяч израильтян были мобилизованы. Призывной возраст в Израиле для мужчин — 18–29 лет, для женщин — 18–26 лет.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября. ХАМАС из сектора Газа провел атаку на территорию Израиля. Израиль объявил о готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.