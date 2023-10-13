В ООН рассказали о сотнях погибших детей на Ближнем Востоке: главное о конфликте за 13 октября

Утром 7 октября радикалы сектора Газа нанесли ракетные удары по южной и центральной частям Израиля. Это крупнейшая за последние годы эскалация израильско-палестинского конфликта, произошедшая на следующий день после 50-й годовщины Войны Судного дня.
После массированного обстрела со стороны палестинцев в Израиле ввели чрезвычайное положение, а также «особое положение в области безопасности». Армия наносит ответные удары по территории сектора Газа, операция получила название «Железные мечи». МИД Палестины назвал причиной эскалации «ежедневные провокации» Израиля и бездействие международного сообщества в ответ на них. Рассказываем о том, что произошло сегодня, 13 октября.
Репатриантов из России мобилизуют
В Израиле могут мобилизовать репатриантов из России. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви, передает RTVI.
— Конечно, их могут призывать, если это граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины, — заявил посол.
По его словам, если россиянин переехал в Израиль и получил паспорт страны, то он становится гражданином государства и на него распространяются те же правила, что и на коренных жителей.
Александр Бен Цви также заявил, что в Израиле не ведут статистику по репатриантам из России, однако, по данным агентства «Сохнут», в 2022 году в Израиль из России репатриировались более 37 тысяч человек.
9 октября пресс-секретарь обороны Израиля заявил, что за два дня после нападения ХАМАС 300 тысяч израильтян были мобилизованы. Призывной возраст в Израиле для мужчин — 18–29 лет, для женщин — 18–26 лет.
Израиль атаковал здания группировки ХАМАС
Истребители Армии обороны Израиля атаковали пять зданий, которые использовались группировкой ХАМАС, говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ, опубликованном в ее Telegram-канале.
Согласно заявлению, в числе атакованных объектов была штаб-квартира военно-морского командования ХАМАС, а также дом, в котором, предположительно, находился брат лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.
Палестинцев призвали эвакуироваться из сектора Газа
Израиль проинформировал ООН, что 1,1 миллиона палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Об этом сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
— ООН считает, что такое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий, — подчеркивается в его заявлении.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас предупредил о гуманитарной катастрофе в секторе Газа в связи с приостановкой работы социальных служб и призвал к немедленному открытию гуманитарных коридоров в прибрежный анклав. С такими словами палестинский лидер выступил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Иордании.
В секторе Газа во время израильских ударов погибли заложники
13 заложников погибли во время израильских ударов по Газе, среди них есть иностранные граждане, сообщили в боевом крыле ХАМАС. Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила ТАСС, что российская сторона не располагает данными о жертвах среди граждан РФ в секторе Газа.
Она также отметила, что представительство РФ в Рамалле угроз не получало и работает штатно.
В посольстве РФ рассказали, сколько россиян числятся пропавшими без вести
По меньшей мере 12 граждан России по-прежнему числятся пропавшими без вести из-за обострения вооруженного конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом говорится в заявлении посольства РФ.
— С прискорбием сообщаем, что, согласно поступающим от израильской стороны данным, число погибших граждан Российской Федерации продолжает расти. В настоящее время консульский отдел посольства России проводит необходимую проверку, — добавили в посольстве.
В российской дипмиссии подчеркнули, что все еще настоятельно рекомендуют гражданам РФ покинуть Израиль как российскими регулярными авиарейсами, так и рейсами других компаний.
Как сообщает АТОР, все остающиеся в Израиле организованные туристы из России вернутся на родину к воскресенью. В авиакомпании Red Wings сообщили ТАСС, что увеличат количество рейсов между аэропортами юга России (Махачкала и Сочи) и Тель-Авивом.
Город на севере Израиля объявили запретной военной зоной
Армия обороны Израиля объявила северный город Метула запретной военной зоной, сообщила газета Yedioth Ahronoth. По ее данным, жителям соседних населенных пунктов рекомендуют воздержаться от поездок в город и его окрестности. Местные власти находятся в постоянном контакте с военными.
Позднее представитель ЦАХАЛ подтвердил, что Метула объявлена запретной военной зоной.
Сколько человек погибло и пострадало с обеих сторон
Число погибших при израильских обстрелах в секторе Газа с начала эскалации достигло 1 799 человек, 6 388 человек ранены, сообщает Минздрав Палестины. В Детском фонде ООН отметили, что при израильских ударах в секторе Газа погибли 447 детей, и с каждым часом «жертв всё больше».
Обновленных данных о количестве жертв среди израильтян пока не поступало, накануне вечером сообщалось о 1,3 тысячи погибших и более 3,3 тысячи пострадавших.