В ООН рассказали о сотнях погибших детей на Ближнем Востоке: главное о конфликте за 13 октября

— Конечно, их могут призывать, если это граждане Израиля. Каждый гражданин Израиля обязан служить в армии, когда ему исполняется 18 лет. Это и мужчины, и женщины, — заявил посол.



По его словам, если россиянин переехал в Израиль и получил паспорт страны, то он становится гражданином государства и на него распространяются те же правила, что и на коренных жителей.



Александр Бен Цви также заявил, что в Израиле не ведут статистику по репатриантам из России, однако, по данным агентства «Сохнут», в 2022 году в Израиль из России репатриировались более 37 тысяч человек.

