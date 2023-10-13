Показываем грибы, за сбор которых россиянам грозит уголовная статья

В России ввели уголовное наказание за сбор, уничтожение и повреждение краснокнижных грибов и растений. Нововведение вступило в силу
Комитет лесного хозяйства Московской области составил перечень «запретных» грибов. Среди них есть как съедобные, так и несъедобные экземпляры.
А если вы не заядлый грибник, но любите иногда поживиться дикоросами, наши коллеги из «Фонтанки» сделали для вас подборку фотографий тех самых грибов, которые теперь ни в коем случае нельзя собирать.
Почитайте, что о новом законе рассказали «Фонтанке» юристы и коснется ли он обычных грибников.