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Показываем грибы, за сбор которых россиянам грозит уголовная статья

Нововведение вступило в силу 12 октября

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Прежде чем сорвать гриб, нужно хорошенько подумать

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В России ввели уголовное наказание за сбор, уничтожение и повреждение краснокнижных грибов и растений. Нововведение вступило в силу 12 октября. Максимальная санкция за нарушение закона — лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом до 3 миллионов рублей.

Комитет лесного хозяйства Московской области составил перечень «запретных» грибов. Среди них есть как съедобные, так и несъедобные экземпляры.

А если вы не заядлый грибник, но любите иногда поживиться дикоросами, наши коллеги из «Фонтанки» сделали для вас подборку фотографий тех самых грибов, которые теперь ни в коем случае нельзя собирать.

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Почитайте, что о новом законе рассказали «Фонтанке» юристы и коснется ли он обычных грибников.

ГрибыНовый законУголовное делоСрок
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