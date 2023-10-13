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Конфликт Израиля и Палестины

Что сейчас происходит в Израиле и как страна переживает конфликт с ХАМАС — рассказы переехавших россиян

Люди в панике, но знают, куда бежать в случае атаки и где укрыться

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Видео: Дмитрий Толстошеев, Владислав Шитюк / Городские порталы

Утром 7 октября радикалы из сектора Газа начали ракетную атаку на Израиль. По сообщениям СМИ, было выпущено 2500 ракет. Начавшуюся в Израиле войну встретило немало россиян, переехавших туда в разное время.

Где застала их эскалация израильско-палестинского конфликта, что происходит в разных городах страны сейчас — в рассказах россиян на видео выше.

Даже недавно переехавшие люди признаются, что к вою сирен уже привыкли и точно знают, куда идти и где укрыться.

— Мы не были особо напуганы, потому что ракетные обстрелы случаются. Мы привыкшие к этому люди, — рассказала жительница города Беэр-Шева Ая Шафран. — Потом мы уже поняли, что происходит что-то плохое.

Люди стараются без надобности не выходить на улицу, всех жителей страны попросили запастись едой, водой и медикаментами.

Как сообщает посольство РФ, после атаки ХАМАС погибли четверо россиян, еще шесть человек числятся пропавшими без вести.

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