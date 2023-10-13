Что сейчас происходит в Израиле и как страна переживает конфликт с ХАМАС — рассказы переехавших россиян

Утром 7 октября радикалы из сектора Газа начали ракетную атаку на Израиль. По сообщениям СМИ, было выпущено 2500 ракет. Начавшуюся в Израиле войну встретило немало россиян, переехавших туда в разное время.
Где застала их эскалация израильско-палестинского конфликта, что происходит в разных городах страны сейчас — в рассказах россиян на видео выше.
Даже недавно переехавшие люди признаются, что к вою сирен уже привыкли и точно знают, куда идти и где укрыться.
— Мы не были особо напуганы, потому что ракетные обстрелы случаются. Мы привыкшие к этому люди, — рассказала жительница города Беэр-Шева Ая Шафран. — Потом мы уже поняли, что происходит что-то плохое.
Люди стараются без надобности не выходить на улицу, всех жителей страны попросили запастись едой, водой и медикаментами.
Как сообщает посольство РФ, после атаки ХАМАС погибли четверо россиян, еще шесть человек числятся пропавшими без вести.