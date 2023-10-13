Международный олимпийский комитет отстранил Россию: новости СВО за 12 октября

МОК отстранил Олимпийский комитет России

Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления. Причина такого решения — включение в ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, которые стали его членами 5 октября.



— Решение нарушает территориальную целостность Национального олимпийского комитета Украины. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения, — объяснили свое решение в МОК.

