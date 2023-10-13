Шолом алейхем! Едем в Биробиджан — еврейскую столицу России

Еврейская автономная область образована 7 мая 1934 года. На территории проживают 147,5 тысячи человек, представители более 83 национальностей. Официально около 1% жителей — евреи. Статистику переписи сами евреи не признают, говоря, что их родословная традиционно ведется по материнской линии, поэтому всех евреев пересчитать невозможно — их не выдаст ни отчество, ни фамилия.

Откуда бы вы ни летели на самолете в Биробиджан, в конечном итоге ваш путь будет лежать через Хабаровск — оттуда за 2,5 часа на поезде вы попадете в нужный город. На привокзальной площади прибывших встречает менора — подсвечник на семь свечей, один из древнейших символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов.