Шолом алейхем! Едем в Биробиджан — еврейскую столицу России

Продолжаем цикл путевых «Открыток» с Дальнего Востока. Прямиком из Владивостока едем... в Биробиджан. Добраться туда можно только на поезде. История распорядилась так, что в городе с 68 тысячами жителей нет аэропорта: в советское время здесь была сильно развита малая авиация, делавшая ненужными крупные авиаперевозки. Сейчас это придает городу и области особый шарм — хранитель еврейской культуры откроется только смелым путешественникам с чистым сердцем.
Еврейская автономная область образована 7 мая 1934 года. На территории проживают
Откуда бы вы ни летели на самолете в Биробиджан, в конечном итоге ваш путь будет лежать через Хабаровск — оттуда за
Сегодня сохранение культурной идентичности — важная тема для всех поколений евреев, которые живут в городе и области. Главный раввин ЕАО Эфраим Колпак объясняет это тем, что люди на протяжении 70 лет были оторваны от своих традиций. Сейчас бэкграунд еврейских традиций одинаковый у людей 20 и 80 лет. Чтобы вернуться к своим корням, они идут в синагогу.
Синагога для евреев — это центр жизни, куда приходят по разным вопросам: для молитвы, учебы, деловых встреч, торжеств, семейных праздников. Это сердце еврейской жизни города.
В еврейских сообществах посещение синагоги — ежедневная норма. В Биробиджане сейчас около
В синагоге важное место занимает ряд табличек, которые видно, если поднять глаза. Они увековечивают годовщины смерти уважаемых членов сообщества.
Синагога существует на пожертвования частных лиц и фондов. Одна из задач раввина — собирать средства, чтобы содержать то, что уже существует, и развивать синагогу.
На входе в синагогу мужчины надевают кипу. Молятся мужчины и женщины отдельно, чтобы первые не отвлекались на мысли о женах. Мужчины в молельном зале, женщины — на балконе внутри синагоги.
Главная книга для евреев — Тора — в синагоге хранится в виде свитка в специальном шкафу, который называется арон кодеш. Чтобы можно было достать свиток для молитвы, должно присутствовать как минимум 10 мужчин.
При синагоге есть молодежный центр для малышей и подростков. Там в разных формах детям рассказывают о еврейских ценностях, традициях, культуре и иудаизме.
Еще одна важная составляющая жизни евреев — миква. Это бассейн, предназначенный для ритуального очищения. Согласно законам семейной чистоты, в микву каждый месяц должна окунаться женщина после окончания менструации. До этого ритуала несколько дней паре запрещено вступать в супружеские отношения. Одна из главных идей обряда — сохранение любви и страсти в браке на протяжении многих лет. Долгое время в Биробиджане не было миквы, и соблюдающим эту традицию женщинам приходилось ездить в Хабаровск.
Тора регламентирует все аспекты жизни человека: от общественно-политических вещей до самых интимных. Поэтому желательным считается брак, в котором оба супруга евреи. Тогда муж и жена разделяют одни и те же ценности. Например, воспитание детей в еврейской традиции — это обязанность, задача и работа обоих супругов.
К еврейским традициям приобщается и старшее поколение — в общинном центре «Фрейд» работает центр пожилого человека. Вместе пенсионеры вспоминают обычаи еврейской культуры и отмечают праздники. Такой центр становится не просто общиной, а вторым домом.
Участники общины на встречах много смеются. Когда-то они договорились, что не будут обсуждать здесь болезни.
«Меня привела Марточка. Сказала: «Тебя никто не заставляет, захочешь — останешься». С того момента я тут, а Марты уже, к сожалению, нет», — вспоминает одна из бабушек.
При общине есть библиотека. Среди еврейских библиотек Сибири и Дальнего Востока она считается лучшей по фонду — в ней есть книги на идише.
Еврейская автономная область знаменита тем, что в качестве официального языка здесь был выбран идиш — язык восточно-европейских евреев, выходцев из Германии. Идиш в мире сегодня достаточно живой язык, на нем разговаривают общины в Нью-Йорке и Израиле. В Биробиджане же бытует мнение, что идиш — это вымирающий язык, так как знают его немногие.
При этом вариант идиша в Биробиджане отличается от языка во всём мире. Его особенность — советская эстетика, узнаваемая во всем мире. В области еврейский язык был проводником коммунизма, здесь даже сохранилась советская норма написания.
Один из главных энтузиастов популяризации идиша в области — главный редактор газеты «Биробиджанер штерн» Елена Сарашевская. Эта газета выходила на идише с 1930 года для переселенцев, с 1992 года стала публиковаться на двух языках, а сейчас осталась единственной в мире светской газетой на идише.
Публикации газеты также загружаются на сайт. При этом прочтений на идише обычно намного больше, чем у публикаций на русском языке. Статьи на идише читают из Америки, Израиля и Германии.
Выпускает редакция и художественные книги — например, переводит с идиша на русский произведения еврейских авторов.
Уже 27 лет в газете художественным редактором работает художник Владислав Цап. Идиш он слышал с детства, но когда начал работать с языком, ему пришлось заново изучать его письменный вариант и изобретать свои шрифты.
Часть рубрик и заголовков оформлялась художником вручную — за всё время работы Владислав Цап создал около 7 тысяч газетных рисунков. На создание некоторых уходило 2–3 часа, на другие — пять минут.
Также на счету художника около тысячи картин, по большей части гуашью. Он — член Союза художников России. Сам автор называет свои работы ироническим полупримитивизмом. В них мастер отражает еврейские традиции: быт, религию, историю, праздники.
Самое сложное для художника сейчас — придумать сюжет: «В детстве читал про какого-то художника о том, что он мучился над сюжетом. Я думал: «Мама дорогая, да что вы мне лапшу вешаете, мучился. Да если бы я мог так нарисовать, я бы вам сюжетов придумал за 5 минут». А сейчас для меня, действительно, придумать сюжет сложнее. Поэтому я к одному сюжету несколько раз возвращаюсь».
Одна из газетных рубрик Владислава Цапа стала брендом на футболках, созданных силами синагоги. На них на идише размещена надпись «У нас на Дальнем Востоке».
Зеленые улочки Биробиджана
Смело можно сказать, что Биробиджан — это город для прогулок. Компактный и уютный, он сразу позовет вас на свидание по тенистым зеленым улочкам. Одно из мест притяжения — набережная. Пройдетесь вы и по площади Ленина, заглянете в городской парк.
В городе, конечно, есть и православные храмы: на центральной улице крепко стоит Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы, в парке в тени деревьев расположилась часовня во имя Державной иконы Божией Матери.
Один из минусов в городе — недостаток уличного освещения. Поэтому особенно выделяется территория около обувной фабрики «Росток» — ее недавно благоустроили общественники.
Александр Романов, основатель фонда «Территория комфорта», который занимался проектом, рассказал, что вместе объединились предприниматели города, которые хотят сделать город удобнее и красивее прежде всего для себя.
Вместе они устанавливают лавочки на аллеях, где гуляют их дети, наносят граффити со знаменитостями на серые стены городских зданий, вешают картины на фасады жилых домов. В следующем году около пространства с качелями и гирляндами, рядом с обувной фабрикой, планируют поставить фонтаны, на набережной — киоски для удобной торговли.
Расставил фонд по городу и самокаты, которые здесь стали не просто развлечением, а третьей веткой транспорта: их берут, чтобы доехать от остановки до работы или добраться до магазина.
Сам Романов приехал в Биробиджан в 2014 году и полюбил город: «Он маленький — за 15 минут можно добраться до любой точки. Быстро оброс знакомыми, решить все вопросы получается очень быстро — всё держится на человеческом отношении. Сейчас родители сами закладывают в детей мысль, что Биробиджан — это плохо. И мы получили ходящую по городу, бубнящую себе под нос массу, которая говорит, что отсюда нужно уезжать. У нас цель же показать плюсы города».
Шницель по-биробиджански и форшмак
Еда в путешествиях — отдельная радость. В Биробиджане можно попробовать сразу и израильскую, и еврейскую кухню.
Кухня Израиля — это микс блюд разных народов. Большинство рецептов славятся необычными сочетаниями и изобилием пряных специй. Многие стали считать еврейскими арабские блюда фалафель, хумус и питу. Они, действительно, плотно укоренились у евреев.
Считается, что местная еврейская кухня зародилась как кухня бедных. Например, согласно легенде, форшмак — блюдо из перемолотой селедки, яблока и яйца — появился из-за того, что у еврейской хозяйки было недостаточно продуктов, и она сделала такой паштет, чтобы мазать на хлеб и кормить семью.
Подобную историю рассказывают в Биробиджане и про жаркое с пирожками: когда было недостаточно говядины, в блюда добавляли пирожки с картошкой.
Местные жители обязательно посоветуют вам сходить в ресторан «Бурекас», который держат супруги Елена и Дмитрий Слоним, несколько лет прожившие в Израиле. Заведение передает национальный колорит, оно семейное и очень душевное. Елена любит экспериментировать и создавать новые блюда.
Одно из популярных еврейских блюд здесь — меурав иерушальми, в переводе — иерусалимская смесь. Это приготовленные в семи специях потрошки: куриные печень, сердце и филе. Оно приходится по вкусу даже тем, кто считает, что не любит печень. Подается с хумусом.
Недавно рестораторы города запатентовали особое блюдо — шницель по-биробиджански. Впервые его приготовили в 1936 году. Это сочная говяжья начинка, со всех сторон покрытая яичной оболочкой, подобно отбивным. Гарантированно вы будете вспоминать этот шницель с большой теплотой и даже грустью по съеденному — чтобы снова отведать его, нужно будет ехать в Биробиджан.
Сытным и сладким дополнением станет десерт цимес. Это обязательный компонент меню на еврейский Новый год — смесь ягод, орехов, цукатов и меда.
В Биробиджане есть единственный ресторан кошерной кухни — «Симха kosher». Правила и ограничения в еде евреям предписывает Тора. Поэтому соблюдающим традиции евреям важно, чтобы в городе было такое заведение.
Еще одно важное место города — рынок. Осенью дачницы предлагают выращенный домашний виноград и множество ягод — малину, калину, клюкву, бруснику, лимонник.
Еврейская машинка «Зингер», картины и кошерное вино
В Биробиджане три самобытных и богатых музея. При синагоге открыт музей иудаики. Посетить его стоит ради знакомства с харизматичным и веселым хранителем музея, кандидатом географических наук Борисом Голубем. Экскурсия затронет и саму синагогу, вам расскажут про основные традиции и правила иудаизма.
После экскурсии вас угостят мацой и предложат написать отзыв в особой книге.
В краеведческом музее ходить можно несколько часов — там вы узнаете всё об истории, природе, животных и быте области.
Музей современного искусства занимает один зал в Доме культуры. Из-за нехватки места редкие фонды выставляются нечасто, чаще всего посетители видят передвижные выставки. Так, например, сейчас экспозиция музея — работы художников Дальнего Востока.
Возрождение хоккея
Жизнь области держится на сильных и вдохновленных людях. Важная ее часть — спорт. В Биробиджане есть две спортивные школы: областная и городская. Первую построили с крытым катком «Победа» в 2020 году по просьбе детей — для этого они обратились к президенту страны Владимиру Путину.
Традиционный вид спорта в ЕАО — хоккей с мячом. Из-за того, что долгое время в области не было крытого катка, дети теряли 7 месяцев в году, что сильно сказывалось на результатах игры. После строительства крытого катка дети с 3,5 лет снова смогли постоянно заниматься хоккеем, а тренеры — растить из них спортсменов, которые займут место во взрослой профессиональной команде.
Тренируются на катке и взрослые команды. Он был настолько нужен городу и области, что на катке нет ни одного свободного часа, а последний человек со льда уходит в 23:15.
Природа и туризм
Для тех, кто любит активный отдых и прогулки на природе, в окрестностях Биробиджана есть несколько вариантов для досуга.
В заповеднике «Бастак» в 15 километрах от города проводят экскурсии по экологическим тропам. Вместе с сотрудником заповедника вы пройдетесь вдоль реки и поднимитесь на смотровые площадки.
На водохранилище в областном заказнике Ульдуры в 50 километрах от города со второй половины июля до середины августа цветут лотосы. Их посеяли в 2017 году, с тех пор они ежегодно радуют своей красотой.
Для самых активных на реке Бира организовывают сплавы — иногда с остановками и ночевками. А в 32 километрах от Биробиджана находится камень Монах — природный памятник, жерло бывшего вулкана.
В этом же районе расположена пещера известнякового происхождения Старый медведь. Ехать туда лучше в феврале — тогда получится увидеть самые красивые своды.
Путешествие в Еврейскую автономную область расширит и обогатит представление о жизни в разных уголках нашей большой страны. В таких далеких от туристических троп районах все построено на человеческом отношении, доверии и любви. Приобщиться к этому и увезти частичку душевного тепла — достойная причина для путешествия.