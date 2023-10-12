Появился список релокантов, которых проверят на госизмену: в него попали Галкин*, Ургант и Гудков

Всю неделю в Госдуме обсуждали отношение к релокантам, которые негативно высказывались о России, уехав за рубеж после начала спецоперации, а затем вернулись обратно. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что местом их размещения в России мог бы стать Магадан, но затем изменил свое мнение, предложив размещать их «там, где нет лета».
— Такие поступки имеют отношение к статье 275 Уголовного кодекса «Государственная измена». Поэтому правильно надо проверить с вами, если сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны и еще финансировали вооруженные силы Украины, конечно, мы должны с вами взять и подобрать то место, куда их лучше сразу отправлять, — отметил Володин на заседании Госдумы. — Но это не Магадан. Магадан — территория развития. Это, скорее всего, как предложил Николай Харитонов (депутат Госдумы. — Прим. ред.), должны быть рудники, и территорию надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета
Также Володин высказал мнение, что уехавшим россиянам, критиковавшим страну, вообще не стоит сюда возвращаться:
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Когда говорим о релокантах, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут. <...> Мы с вами должны быть честны перед теми ребятами, которые воюют, погибают за свою страну, за безопасность наших граждан. <...> Нам они (релоканты. — Прим. ред.) не нужны, они должны это понимать, и мы со своей стороны должны сделать всё необходимое, чтобы таких не оказалось, пускай там сидят.
Позднее депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале опубликовал фото поручения Госдумы о проверке вернувшихся известных релокантов. В список попали следующие люди:
- телеведущий Иван Ургант;
- историк моды Александр Васильев;
- бизнесмен Михаил Фридман;
- телеведущий Максим Галкин;
- шоумен Александр Ревва;
- сын председателя правительства Самарской области Юрий Кудряшов;
- телеведущий Александр Гудков;
- блогер Руслан Усачев.
— В списке на проверку артисты, бизнесмены, блогеры. По моему предложению в него был включен и сын председателя правительства Самарской области Юрий Кудряшов, известный своими антироссийскими заявлениями (наряду с отцом-чиновником). Сам Кудряшов накануне отказался комментировать заявления председателя Госдумы, — написал Хинштейн.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что релоканты, занявшие ярко выраженную антироссийскую позицию, не могут быть попутчиками страны. Но, по словам Пескова, подавляющее большинство россиян «может свободно выбирать, где им жить».
— Конечно, эти люди всегда, несмотря ни на что, имеют свою родину. Эта родина — Россия, и она всегда их ждет, — заключил пресс-секретарь президента.
* Признан в РФ иностранным агентом в 2022 году.