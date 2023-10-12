Появился список релокантов, которых проверят на госизмену: в него попали Галкин*, Ургант и Гудков

— Такие поступки имеют отношение к статье 275 Уголовного кодекса «Государственная измена». Поэтому правильно надо проверить с вами, если сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны и еще финансировали вооруженные силы Украины, конечно, мы должны с вами взять и подобрать то место, куда их лучше сразу отправлять, — отметил Володин на заседании Госдумы. — Но это не Магадан. Магадан — территория развития. Это, скорее всего, как предложил Николай Харитонов (депутат Госдумы. — Прим. ред.), должны быть рудники, и территорию надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета