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В Аргентине любитель кофе на костре устроил сильнейший лесной пожар. Потребовалась эвакуация людей

Огонь подобрался вплотную к городу

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Видео: Городские порталы

Сильные лесные пожары бушуют в центральной части Аргентины. Причинами называют сухую и ветреную погоду, а еще человеческий фактор. Так, один из пожаров, вплотную подобравшийся к курортному городу Вилья-Карлос-Пас в провинции Кордова, возник из-за любителя кофе.

По информации аргентинских СМИ, 27-летний Улисес Харате признался, что, несмотря на запрет разведения огня, решил приготовить в лесу кофе на костре. Порывом ветра пламя перебросило на растения, мужчина не смог сам потушить начавшийся пожар, и огонь распространился на десятки километров.

Из-за сильного задымления и угрозы возгорания жителям пришлось оставить свои дома. Больше суток с огнем боролись сотни пожарных и волонтеров.

Ущерб от пожара еще предстоит оценить. В пострадавший район направили машины с питьевой водой, продуктами, матрасами и одеялами.

Любителю кофе предъявили обвинение в поджоге.

ПожарАргентина
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