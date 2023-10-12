В Аргентине любитель кофе на костре устроил сильнейший лесной пожар. Потребовалась эвакуация людей

Сильные лесные пожары бушуют в центральной части Аргентины. Причинами называют сухую и ветреную погоду, а еще человеческий фактор. Так, один из пожаров, вплотную подобравшийся к курортному городу Вилья-Карлос-Пас в провинции Кордова, возник из-за любителя кофе.
По информации аргентинских СМИ, 27-летний Улисес Харате признался, что, несмотря на запрет разведения огня, решил приготовить в лесу кофе на костре. Порывом ветра пламя перебросило на растения, мужчина не смог сам потушить начавшийся пожар, и огонь распространился на десятки километров.
Из-за сильного задымления и угрозы возгорания жителям пришлось оставить свои дома. Больше суток с огнем боролись сотни пожарных и волонтеров.
Ущерб от пожара еще предстоит оценить. В пострадавший район направили машины с питьевой водой, продуктами, матрасами и одеялами.
Любителю кофе предъявили обвинение в поджоге.