Израиль ударил по аэропортам Сирии: главное о ситуации на Ближнем Востоке за 12 октября

Утром 7 октября радикалы сектора Газа нанесли ракетные удары по южной и центральной частям Израиля. Это крупнейшая за последние годы эскалация израильско-палестинского конфликта, произошедшая на следующий день после 50-й годовщины Войны Судного дня.
После массированного обстрела со стороны палестинцев в Израиле ввели чрезвычайное положение, а также «особое положение в области безопасности». Армия наносит ответные удары по территории сектора Газа, операция получила название «Железные мечи». МИД Палестины назвал причиной эскалации «ежедневные провокации» Израиля и бездействие международного сообщества в ответ на них. Рассказываем о том, что произошло сегодня, 12 октября.
Израиль ударил по аэропортам Сирии
По предварительным данным, Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо, сообщила газета Al Watan. Как указывает газета, в окрестностях международного аэропорта Дамаска работает ПВО. Сирийское телевидение, в свою очередь, подтвердило факт нанесения ударов.
Позднее стало известно, что аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя.
Армия Израиля ликвидировала высокопоставленного члена ХАМАС
Подразделения Армии обороны Израиля ликвидировали еще одного высокопоставленного члена ХАМАС Мухаммада Абу Шамалу, а также нанесли удары по командным центрам подразделений, вторгшихся в еврейское государство 7 октября, сообщила армейская пресс-служба.
Кроме того, один из главарей радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» (деятельность запрещена на территории РФ) Абдель Рахман Шехаб погиб в секторе Газа при обстреле со стороны Израиля. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera. По его сведениям, Шехаб погиб вместе с семьей после удара по городу Джабалия.
Еврокомиссия не осудила блокаду сектора Газа
Еврокомиссия не может осуждать полную блокаду Израилем сектора Газа, включая прекращение поставок воды, электричества и топлива всем жителям анкалава, и лишь призывает Тель-Авив «соблюдать международное право». Об этом заявил представитель ЕК Эрик Мамер, отвечая на вопросы европейских журналистов на брифинге в Брюсселе.
На брифинге итальянский журналист напомнил, что в октябре 2022 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в ударах по инфраструктуре Украины, квалифицировав эти действия как «военные преступления». После чего последовал вопрос, готова ли Еврокомиссия назвать «актом чистого террора решение отрезать от воды, электричества и топлива женщин и детей сектора Газа». На это Мамер ответил, что заявление фон дер Ляйен было сделано «в очень специфическом контексте».
Сколько погибших и пострадавших с обеих сторон
Ранним утром израильские ВВС нанесли серию ударов по населенным пунктам сектора Газа. Как сообщает телеканал Al Mayadeen, атакам подверглись 450 наземных целей в городе Газа, Джебалии и Хан-Юнисе. По данным медицинских источников, число погибших после этих ударов с полуночи выросло до 51 человека, в больницы доставлен 281 пострадавший.
Общее число палестинцев, погибших в секторе Газа, возросло до 1417 человек, пострадали 6286 человек, заявил Минздрав сектора Газа. При этом министр здравоохранения Израиля Моше Арбель отдал распоряжение о запрете лечения раненых боевиков ХАМАС в государственных больницах. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.
В Израиле, по последним данным, в результате конфликта погибло свыше 1,3 тысячи человек. Число пострадавших израильтян после нападения ХАМАС возросло до 3297 человек. По данным Минздрава Израиля, 335 пострадавших получили тяжелые ранения, еще 581 человек получил ранения средней тяжести.
Сколько россиян хотят покинуть сектор Газа
Число изъявивших желание покинуть сектор Газа превысило 550, из них около 400 россиян, сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. Она уточнила, что в российском списке также граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Палестины.