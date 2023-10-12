Израиль ударил по аэропортам Сирии: главное о ситуации на Ближнем Востоке за 12 октября

Позднее стало известно, что аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя.

Армия Израиля ликвидировала высокопоставленного члена ХАМАС

Подразделения Армии обороны Израиля ликвидировали еще одного высокопоставленного члена ХАМАС Мухаммада Абу Шамалу, а также нанесли удары по командным центрам подразделений, вторгшихся в еврейское государство 7 октября, сообщила армейская пресс-служба.



Кроме того, один из главарей радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» (деятельность запрещена на территории РФ) Абдель Рахман Шехаб погиб в секторе Газа при обстреле со стороны Израиля. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera. По его сведениям, Шехаб погиб вместе с семьей после удара по городу Джабалия.