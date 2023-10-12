«Цель операции одна — жить в мире с Газой». Израильский дипломат — о начавшейся войне

— Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны переходит к небывалой массированной атаке, подобной которой еще не было. В чем конечная цель этой атаки?



— Цель операции очень проста: мы хотим жить в мире с Газой и жить бок о бок с будущим палестинским государством. Сейчас в Газе у власти находится террористическая организация, объявленная таковой в Европе, в США и во многих других странах. Но дело даже не в формальном признании ХАМАС террористами, а в том, что они делают. Есть видео и фотосвидетельства их преступлений в отношении мирных жителей Израиля, посетителей музыкального фестиваля. У этих посетителей и в мыслях не было нападать на кого-то, они просто хотели хорошо провести время. И их зверски убили, а некоторых похитили. И в этом мы видим прямое сходство между ХАМАС и «Исламским государством»* (запрещенная на территории РФ террористическая организация. — Прим. ред.), чьи представители отрезали головы похищенным мирным людям и снимали это на видео. Боевики ХАМАС похитили в Израиле женщин, детей и стариков. Среди угнанных в Газу — 85-летняя женщина. Сложно поверить, что люди сегодня могут так по-варварски себя вести. У меня есть друг, который живет в кибуце. Я позвонил ему, чтобы узнать, всё ли у него в порядке, и он ответил, что его мать похитили. Я знаю его мать, это очень пожилая женщина. И теперь она где-то в Газе, и ее мучают эти варвары.

