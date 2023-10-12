freedom
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 0/10
usd 99.93
eur 105.69
СрочноВ Новосибирске фура сбила двух пешеходов
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеОбзор

Релокантов предложили проверить на госизмену и отправить туда, где «нет лета»: новости СВО за 11 октября

Главные новости последних суток

31

С начала спецоперации из России релоцировались тысячи человек

Поделиться

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 11 октября.

Украина планирует открыть новый зерновой коридор

Владимир Зеленский анонсировал новый зерновой коридор, который пройдет в Румынию через Молдавию. Об этом глава Украины заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Зеленский отметил, что коридор заработает «уже скоро», и добавил, что обсудил с президентом Румынии возможные действия для развития региона Украины, Молдавии и Румынии.

— В треугольнике Украина — Румыния — Молдавия мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы, — заявил Зеленский. — Прежде всего это экономическое развитие — мы уже достигли хороших результатов в развитии логистики в этом треугольнике.

Володин предложил проверить релокантов на госизмену

Выступая на закрытой части пленарного заседания Госдумы, ее спикер Вячеслав Володин заявил, что считает необходимым проверить релокантов по статье «Госизмена». В первую очередь это касается тех, кто поддерживал киевский режим и финансировал ВСУ, а теперь хочет вернуться в Россию.

— Сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявления против страны и еще финансировали Вооруженные силы Украины, — приводит пресс-служба Госдумы слова Володина. — Такие поступки имеют отношение к статье 275 Уголовного кодекса (государственная измена). Поэтому правильно [их] проверить.

Спикер Госдумы также предложил депутатам продумать вопрос о том, где размещать таких граждан РФ.

В последние дни в Госдуме активно обсуждают вопросы, посвященные релокантам. Среди прочих Володин упоминал, что тем, кто уехал из страны и поддержал киевский режим, по возвращении «обеспечен Магадан». В ответ на это губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что Магадан — это «территория развития», и Колыме нужны не релоканты, а «трудолюбивые и талантливые граждане». После этого заявления Володин предложил отправлять поддержавших Украину релокантов туда, где «нет лета».

— Это скорее всего, должны быть рудники, и территорию надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета, — заявил Володин.

Беспилотники атаковали Брянскую и Белгородскую области

Два беспилотника атаковали Суражский район Брянской области. О сбитых БПЛА написал в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

— Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ, — написал Богомаз.

Он также добавил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Позже информацию подтвердили в Минобороны России.

Еще один беспилотник атаковал Белгородскую область. По словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, БПЛА сбили в воздухе, но при падении он сдетонировал, выбив окна в частном доме и повредив забор. Пострадавших нет.

ФСБ задержала шпиона в Херсонской области

Силовики задержали жителя Херсонской области, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ФСБ.

По версии сотрудников правоохранительных органов, задержанный передавал Украине сведения о военной инфраструктуре России в зоне СВО. На мужчину завели уголовное дело по статье «Шпионаж», ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Зеленский рассказал, в каком случае не будет баллотироваться на второй срок

Владимир Зеленский заявил, что Украина находится в «последнем, сложнейшем периоде» военного конфликта. Об этом он рассказал в интервью на румынском телеканале Digi24.

— Я думаю, что мы на последней стадии военного конфликта. У нас много страхов относительно денег, оружия, но мы в последней, самой сложной части, — подчеркнул Зеленский.

Предполагаемые сроки окончания конфликта Владимир Зеленский не назвал.

Он также отметил, что станет баллотироваться на второй срок, если боевые действия будут продолжаться. В ином случае претендовать на пост он больше не будет.

Бельгия отправит Украине старые истребители

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Правительство Бельгии решило направить Украине снятые с вооружения самолеты F-16. Как рассказала во время эфира на телеканале RTL министр обороны Бельгии Людвин Дедондер, самолеты будут направлены к 2025 году.

— Правительство Бельгии приняло решение поставить Украине самолеты F-16 к 2025 году, — заявила Дедондер.

В Минобороны Бельгии не уточнили, о каком количестве самолетов идет речь.

По теме

СВОСпецоперацияСпециальная военная операцияУкраинаРоссияДиверсантыУкраинские диверсанты
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter