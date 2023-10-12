Релокантов предложили проверить на госизмену и отправить туда, где «нет лета»: новости СВО за 11 октября

Украина планирует открыть новый зерновой коридор

Владимир Зеленский анонсировал новый зерновой коридор, который пройдет в Румынию через Молдавию. Об этом глава Украины заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.



Зеленский отметил, что коридор заработает «уже скоро», и добавил, что обсудил с президентом Румынии возможные действия для развития региона Украины, Молдавии и Румынии.

