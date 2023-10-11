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Спецоперация на УкраинеОбзор

Кому помогут США — Израилю или Украине? Новости СВО за 10 октября

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США считает, что помогать нужно обеим странам

США считает, что помогать нужно обеим странам

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 10 октября.

Зеленский выделит на военные расходы не менее 21,6% ВВП Украины

Владимир Зеленский подписал указ о выделении на военные расходы не менее 21,6% ВВП Украины. Документ опубликован на сайте главы Украины.

Согласно указу, кабинет министров должен предусмотреть в бюджете на 2024 год не менее 21,6% валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины. При этом на сектор должны выделить не менее 1,69 триллиона гривен или 46,3 млрд долларов.

Сейчас в бюджете Украины на безопасность и военные нужды предусмотрено 1,14 триллиона гривен или 31,2 млрд долларов. Это составляет 43% всех расходов страны или 18,2% ВВП, сообщает ТАСС.

В Белом доме рассказали, как израильский конфликт скажется на помощи Украине

В США прокомментировали, как помощь Израилю в конфликте на Ближнем Востоке скажется на помощи Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Америка намерена продолжать помощь Киеву.

— По нашему мнению, необходимо продолжать помогать обеим странам, — передает РИА Новости слова Кирби.

В Белом доме добавили, что администрация президента США намерена добиться выделения средств для Украины «в этот критический момент контрнаступления».

УЕФА отменил решение по допуску к соревнованиям российских сборных

Союз европейских футбольных ассоциаций решил не допускать российские сборные на международные турниры. Об этом заявил глава Шведского футбольного союза (SvFF) Карл-Эрик Нильссон, отметив, что решение было принято без голосования.

— Предложение было отозвано без обсуждения, и это означает, что линия, которой придерживаются Шведский футбольный союз и шведский спорт, продолжает существовать. Я это поддерживаю, — заявил Нильссон.

26 сентября УЕФА принял решение допустить до соревнований российских сборных среди игроков до 17 лет. Российским спортсменам разрешили играть под нейтральным флагом и без гимна. После этого решения федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили, что будут бойкотировать матчи против России.

СК закончил расследование дела об убийстве Владлена Татарского

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Дарьи Треповой, которую обвиняют в теракте в Санкт-Петербурге. По версии следствия, девушка принесла статуэтку со взрывчаткой и подарила ее военкору Владлену Татарскому.

В результате взрыва погиб Владлен Татарский и пострадали 52 человека. Следствие установило, что преступление готовилось на территории Украины.

— Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ, — заявили в СК.

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Трепову обвинили по статьям теракт, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также использование заведомо поддельного документа. Также к уголовной ответственности привлечен Дмитрий Касинцев, укрывавший Трепову. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

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