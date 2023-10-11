Кому помогут США — Израилю или Украине? Новости СВО за 10 октября

Сейчас в бюджете Украины на безопасность и военные нужды предусмотрено 1,14 триллиона гривен или 31,2 млрд долларов. Это составляет 43% всех расходов страны или 18,2% ВВП, сообщает ТАСС.



В Белом доме рассказали, как израильский конфликт скажется на помощи Украине

В США прокомментировали, как помощь Израилю в конфликте на Ближнем Востоке скажется на помощи Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Америка намерена продолжать помощь Киеву.



— По нашему мнению, необходимо продолжать помогать обеим странам, — передает РИА Новости слова Кирби.

