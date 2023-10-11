Кому помогут США — Израилю или Украине? Новости СВО за 10 октября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 10 октября.
Зеленский выделит на военные расходы не менее 21,6% ВВП Украины
Владимир Зеленский подписал указ о выделении на военные расходы не менее 21,6% ВВП Украины. Документ опубликован на сайте главы Украины.
Согласно указу, кабинет министров должен предусмотреть в бюджете на 2024 год не менее 21,6% валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины. При этом на сектор должны выделить не менее 1,69 триллиона гривен или 46,3 млрд долларов.
Сейчас в бюджете Украины на безопасность и военные нужды предусмотрено 1,14 триллиона гривен или 31,2 млрд долларов. Это составляет 43% всех расходов страны или 18,2% ВВП, сообщает ТАСС.
В Белом доме рассказали, как израильский конфликт скажется на помощи Украине
В США прокомментировали, как помощь Израилю в конфликте на Ближнем Востоке скажется на помощи Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Америка намерена продолжать помощь Киеву.
— По нашему мнению, необходимо продолжать помогать обеим странам, — передает РИА Новости слова Кирби.
В Белом доме добавили, что администрация президента США намерена добиться выделения средств для Украины «в этот критический момент контрнаступления».
УЕФА отменил решение по допуску к соревнованиям российских сборных
Союз европейских футбольных ассоциаций решил не допускать российские сборные на международные турниры. Об этом заявил глава Шведского футбольного союза (SvFF) Карл-Эрик Нильссон, отметив, что решение было принято без голосования.
— Предложение было отозвано без обсуждения, и это означает, что линия, которой придерживаются Шведский футбольный союз и шведский спорт, продолжает существовать. Я это поддерживаю, — заявил Нильссон.
26 сентября УЕФА принял решение допустить до соревнований российских сборных среди игроков до 17 лет. Российским спортсменам разрешили играть под нейтральным флагом и без гимна. После этого решения федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили, что будут бойкотировать матчи против России.
СК закончил расследование дела об убийстве Владлена Татарского
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Дарьи Треповой, которую обвиняют в теракте в Санкт-Петербурге. По версии следствия, девушка принесла статуэтку со взрывчаткой и подарила ее военкору Владлену Татарскому.
В результате взрыва погиб Владлен Татарский и пострадали 52 человека. Следствие установило, что преступление готовилось на территории Украины.
— Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ, — заявили в СК.
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Трепову обвинили по статьям теракт, незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также использование заведомо поддельного документа. Также к уголовной ответственности привлечен Дмитрий Касинцев, укрывавший Трепову. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.