Мы станем свидетелями Третьей мировой? Действительно ли конфликты последних лет — предвестники большой войны

За последние два года в мире всё чаще происходят серьезные вооруженные конфликты. Россия ведет спецоперацию на Украине, Азербайджан организовал антитеррористическую операцию в Карабахе (после которой тот прекратил существование как независимая единица), а на днях Израиль объявил о войне после обстрелов со стороны сектора Газа.
Каждое новое противостояние невольно воспринимается как начало чего-то более масштабного. Да и прогнозов о вероятном начале Третьей мировой войны звучало достаточно. Например, Владимир Жириновский в 2019 году заявил, что к этому приведут события на Ближнем Востоке, а британское издание The Critic предсказывало, что масштабный мировой конфликт начнется в 2029 году.
Кроме того, в истории были и так называемые «ложные тревоги» — события, которые ставили планету на порог войны, но в итоге так и не дошедшие до этого. А что насчет сегодняшних конфликтов? Можем ли мы утверждать, что являемся свидетелями начала Третьей мировой? Разобрались в этом вместе с экспертами.
Ложные тревоги
В истории уже происходили ситуации, когда человечество стояло на грани Третьей мировой. В частности, «холодная война», разделившая мир на социалистический и капиталистический лагери, по мнению историков, могла повлечь за собой глобальный конфликт с применением оружия массового поражения. В
Кульминационной точкой стал Карибский кризис 1962 года, к которому привело размещение СССР ядерных ракет на Кубе: это было ответом на аналогичные действия США в Европе и Турции вблизи советских границ. 25 октября 1962 года президент США Джон Кеннеди повысил боевую готовность командования стратегической авиации до уровня DEFCON-2 (уровень максимальной боевой готовности, объявлялся только во время Карибского кризиса и операции «Буря в пустыне» в 1991 году). Спустя два дня военные советники предложили Кеннеди начать вторжение на Кубу, но тот отказался от этой идеи.
— Во время Карибского кризиса всё было поставлено на грань. Когда СССР стал завозить ракетное оружие на Кубу, события приняли очень серьезный оборот. Тогда удалось всё предотвратить, и слово «мир» в риторике стало звучать чаще и чаще — все поняли, что могло произойти, — отметил политолог Константин Киселёв.
Константин Киселёв — политолог, депутат гордумы Екатеринбурга.
В 70–80-е годы XX века в противоракетной обороне США и советской системе предупреждения было несколько случаев, которые могли перерасти в крупномасштабный конфликт. Один из наиболее опасных случаев произошел в ночь с 25 на 26 сентября 1983 года, когда советская система предупреждения о ракетном нападении зафиксировала запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен» с территории США. Тревога оказалась ложной.
— Когда страны начинают бряцать ядерным оружием, это очень плохо, — считает Константин Киселёв. — Это подтягивает те страны, которые находятся на грани изготовления, к тому, чтобы быстрее осуществлять эти разработки. Это тревожно: чем больше ядерного оружия, тем больше шансов, что его когда-то используют. Этого допустить нельзя.
Прогнозы
Конспирологических теорий о начале Третьей мировой войны было множество. Например, сразу после того, как только начался конфликт в Израиле, нашлось видео, на котором Владимир Жириновский говорил, что к концу 2023 года внимание мировой общественности переключится с Украины на Ближний Восток.
— Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет к Третьей мировой войне, — заявлял Жириновский в 2019 году в эфире канала «Россия 1». — Иран — это не Вьетнам и не Северная Корея. И не Косово. Здесь будут самые страшные события.
Британское издание The Critic писало о том, что причиной мировой войны может стать развитие военного конфликта между Вашингтоном и Пекином из-за позиции властей Тайваня, которым к 2029 году жестко ответят КНР, считающей остров своей территорией. Автор расписал череду событий, которые в итоге приведут к тому, что Китай применит ядерное оружие в отношении США, из-за чего и развяжется полномасштабная мировая война.
В марте 2023 года американский политик Джеффри Янг написал, что Третью мировую войну может спровоцировать ввод военного контингента НАТО на территорию Украины. Стоит отметить, что некоторые прогнозы уже устарели — например, в 2011 году астролог Павел Глоба предрек, что Третья мировая начнется в марте 2014 года.
Ждать ли Третью мировую
Эксперты уверены в том, что конфликты последних лет не являются предвестниками или стартовым этапом грядущей мировой войны. По словам политолога Константина Киселёва, в мировом конфликте всегда есть два четких лагеря:
— Если брать Вторую мировую, это нацистская Германия с ее союзниками и весь остальной мир. При этом локальные войны не выделяются отдельно, а входят в состав мировой. Сейчас же четких двух сторон я не вижу. Север — Юг? Очевидно, нет. Говорить о том, что это противостояние религий, тоже нельзя. Например, в СВО конфликтуют страны с общей основной религией.
По словам политолога, прогнозы о грядущей войне обычно звучат слишком преувеличенно:
— Например, Жириновский в принципе стремился эпатировать, его прогнозы звучат ярко, но содержательности в них нет. О мировой войне я говорить бы не стал, но то, что вырос уровень насилия — это факт.
Не верят в прогнозы о Третьей мировой и эксперты по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин и Андрей Чупрыгин.
— Разных заявлений, как такие, полно. Конечно, в рамках теории вероятности такое может быть. Но не стоит думать, что это заявление точно сбудется. По поводу того, может ли Израиль применить ядерное оружие, то я не вижу, как это может случиться, если только при открытом столкновении с Ираном, но иранские власти уже заявили о своей непричастности. Я не думаю, что этот конфликт приведет к ядерной войне, — уверен Александр Каргин.
— Честно говоря, я сейчас не вижу большой войны на Ближнем Востоке. Нет признаков, — отметил Андрей Чупрыгин. — Сейчас время такое, что интересы тех акторов, которые могли бы вступить в такую войну, несколько в другой плоскости лежат. Но Израиль не применит ядерное оружие. <..> Сегодня никакой экзистенциальной угрозы Израилю не существует. <...> В другом вопрос — существует такое предположение, что Израиль начнет наземную операцию. Если он начнет, то движение ХАМАС в том виде, в котором существует, прекратит свое существование. Это совершенно очевидно. Но у нее будут последствия определенные, которые пока еще просчитать невозможно, потому что мы не знаем, какой будет реакция окружающих.
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассмотрел возможность начала мирового конфликта с экономической точки зрения. По его словам, понятие «мировой войны» больше свойственно для XX века, сейчас же люди стараются свести дело к мирным переговорам. Сами конфликты же в основном локальные и краткосрочные, в отличие от многолетних мировых войн с многомиллионными армиями.
— Конфликты местного значения не приносят такой убыток людям, от них нет демографических перекосов, — считает Георгий Остапкович. — Одно из главных негативных последствий войн XX века, помимо убийства людей, — возникновение демографических проблем, которые потом отражались на росте экономики.
Впрочем, по словам эксперта, мировые войны могут отражаться на экономике и позитивно:
— Например, знаменитая Великая депрессия в
Георгий Остапкович обратил внимание на то, что очаговые локальные конфликты миру допускать не стоит даже несмотря на то, что они не носят глобального масштаба.
— Это может достигнуть точки бифуркации: когда у вас постоянные локальные конфликты, мировая экономика начинает ухудшаться, — отметил эксперт. — Экономику создают люди, а в период локальных войн меняется логистика и создается дискомфорт. Если он будет во многих точках, то однажды достигнет своего предела, и этот объём локальных конфликтов может повлиять на мировую экономику отрицательно.
— Я бы не стал говорить о грядущей мировой войне, апокалипсисе. Просто разные страны находятся в разных стадиях развития. Но дорога у всех одна, и всем рано или поздно придется пройти через становление нации, установление общепринятых норм и требований, — резюмировал Константин Киселёв.
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