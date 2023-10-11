Мы станем свидетелями Третьей мировой? Действительно ли конфликты последних лет — предвестники большой войны

Ложные тревоги

В истории уже происходили ситуации, когда человечество стояло на грани Третьей мировой. В частности, «холодная война», разделившая мир на социалистический и капиталистический лагери, по мнению историков, могла повлечь за собой глобальный конфликт с применением оружия массового поражения. В 1950-е годы основой военной доктрины США стало массированное возмездие, подразумевающее ответный удар, превосходящий по разрушительной мощи первый.

Кульминационной точкой стал Карибский кризис 1962 года, к которому привело размещение СССР ядерных ракет на Кубе: это было ответом на аналогичные действия США в Европе и Турции вблизи советских границ. 25 октября 1962 года президент США Джон Кеннеди повысил боевую готовность командования стратегической авиации до уровня DEFCON-2 (уровень максимальной боевой готовности, объявлялся только во время Карибского кризиса и операции «Буря в пустыне» в 1991 году). Спустя два дня военные советники предложили Кеннеди начать вторжение на Кубу, но тот отказался от этой идеи.