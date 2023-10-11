«Надеемся, что всё скоро закончится и мы вернемся». Россияне, которые так стремились в Крым, бегут обратно

В Севастополе почти каждый день звучит воздушная тревога. На западное побережье Крыма пытаются высадиться диверсанты. ПВО сбивает над полуостровом беспилотники и ракеты. К целебному климату, ласковому морю и изобилию фруктов добавилась постоянная тревога и неуверенность в собственной безопасности. И те, кто переехал в Крым с материка, по-новому оценивают свое решение. Многие за эти годы вросли в жизнь полуострова и другой, кроме крымской, уже не видят. Рассказываем про судьбы новых крымчан.
«Наш дом мы уже не бросим»
Лена Зотова с мужем и дочкой перебрались в Крым из Перми в 2019 году. Для жизни выбрали близкий к Севастополю поселок Сахарная Головка. Купили хатку-развалюшку и за несколько лет превратили ее в уютный дом, потратив много сил и почти все средства.
— Этот дом — наш второй ребенок, — говорит Лена Зотова. — Мы его «растили» три года: проводили воду, газ, перестраивали комнаты. Сейчас он нам наконец-то нравится, хотя дел по дому и участку — конца не видно.
За четыре года в Крыму у семьи уральцев даже изменилась «самопрезентация» — теперь они называют себя семьей севастопольцев. И менять дислокацию не намерены.
— И дело не только в том, что в Перми у нас нет ни квартиры, ни работы. Наш дом мы уже не бросим — всё в него вложили. Да и прижились здесь. От Севастополя наш поселок не очень далеко, но защищен. А где сейчас безопасно?
Похожая позиция и у семьи новых крымчан из Екатеринбурга. Татьяна Котовская с мужем и дочкой живут в Крыму с 2016 года. Для жизни выбрали окрестности Судака, где купили домик с небольшим участком. Дочка Вера нашла работу в одном из судакских отелей, пока родители-пенсионеры ведут приусадебное хозяйство.
— Мы решились на переезд сразу — идея пожить в тепле у моря зрела давно, а присоединение Крыма сделало ее реальностью, — рассказывает Татьяна. — Из городских жителей превратились в сельских — даже кур завели. Не ожидали, что жара будет такой долгой, но постепенно к ней приспособились. А красота природы и море всё компенсируют.
Возвращаться на материк семья не собирается — считают, что со стороны всё выглядит страшнее.
— Наши друзья в Екатеринбурге больше пугаются, чем мы, звонят, паникуют, — рассказывает Татьяна Котовская. — Когда начитаешься новостей, кажется, что тут у нас ужас, что творится. А мы живем совсем другим заботами: вот инжир надо собрать, за виноградом съездить, в горы уже можно идти — жара закончилась. До Судака за это время ничего не долетело, так зачем нам куда-то уезжать? Наша жизнь теперь в Крыму.
Сложнее всех сейчас жителям Севастополя — именно на него направлено большинство воздушных и морских атак. После попадания в Штаб Черноморского флота, в городе теперь звучат сирены, предупреждая жителей о возможной воздушной атаке.
— Несколько лет назад мне снилось, что я иду по городу, а его бомбят. А в прошлом году, когда над Севастополем всё время кружили истребители, это очень четко вспомнилось, потому что было вообще непонятно, что делать, если это начнется? Сейчас хотя бы есть порядок действий при воздушной тревоге, — рассуждает Яна Вешкина.
Яна приехала в Севастополь весной 2020 года в разгар пандемии. Уезжать не планирует, хотя ее ничего не держит — жилье не купила, снимает квартиру.
— Я сейчас переехала подальше от центра, сильно давит на психику этот вой, — говорит Яна. — Живу, работаю, как и раньше — есть внутри меня уверенность, что ничего плохого со мной не случится, что меня оберегают небеса.
«Кто уехал сразу в феврале, кто после взрыва моста»
Но уверенностью в собственной неуязвимости обладают далеко не все переселенцы в Крым.
— Виллы второй сезон стоят пустые — хозяева так и не возвращаются, — рассказывает Олег Жданов — его частная бригада обслуживает системы вентиляции и кондиционирования в южнобережных поместьях зажиточных россиян.
Среди тех, кто купил загородные дома и виллы в Крыму — успешные бизнесмены, есть и участники списка «Форбс». Но сейчас их роскошная недвижимость пустует — на территории живет охрана и обслуживающий персонал. За виноградниками и винзаводами следят управляющие.
— Мы и так их нечасто видели, а в последние два года хозяева вообще не появляются — это же не последний их дом, поэтому выбрали места, где жизнь поспокойней, — рассуждает Олег Жданов.
Действительно, тем, для кого крымская недвижимость — не единственное жилье, сменить дислокацию оказалось довольно легко.
— Многие апартаменты и частные дома на побережье стоят закрытыми — хозяева вернулись на материк, — рассказывает частный риелтор Светлана Федотова. — А в прошлом году был просто всплеск на рынке долгосрочной аренды — часть владельцев решила сдавать квартиры и дома, чтобы оправдать расходы на их содержание. Такая же тенденция и в нынешнем году — продавать недвижимость не спешат, хотя цены на квадратные метры не падают.
Решение просто закрыть дом и вернуться на материк легко принимать тем, кому есть куда возвращаться. И совсем другое дело, когда Крым стал единственным домом, а жить в нем страшно.
— Живем в Ялте, у мужа хорошая работа, дочки в садике, всё устраивает, кроме страха за детей и себя, — делится Инга, переехавшая на полуостров из Новосибирска. — Как будут развиваться события, не знаю, но хочу вернуться домой. Решиться на переезд тяжело, потому что придется ехать в никуда — дома нет работы и жилья. Пока думаем. А многие знакомы приезжие уже уехали — кто сразу в феврале, кто после объявления мобилизации, кто после взрыва на мосту… Есть и те, кто остался, как мы, но на чемоданах, готовые сразу уезжать.
Проще уезжать тем, у кого на материке осталась хотя бы родня. Вот что пишет в интернет-чате Светлана:
— Мы перевезли свекровь из Крыма на Урал. Ей пришлось уволиться. Квартиру не продали — плохо продается. Что живешь в прифронтовой зоне, чувствуется — сами пожили там всё лето. Надеюсь, скоро всё разрешится как-то, тогда обратно в Крым и вернемся.
Напомним, в последние дни в Крыму стало неспокойно. На днях в Минобороны рассказали, что на полуостров попыталась проникнуть группа украинских диверсантов. Российские самолеты «пресекли попытку проникновения». По версии силовиков, в Крыму диверсанты планировали сделать несколько фото и видео с развернутым флагом Украины. Все новости о спецоперации на Украине — в отдельном сюжете.