«Надеемся, что всё скоро закончится и мы вернемся». Россияне, которые так стремились в Крым, бегут обратно

За четыре года в Крыму у семьи уральцев даже изменилась «самопрезентация» — теперь они называют себя семьей севастопольцев. И менять дислокацию не намерены.



— И дело не только в том, что в Перми у нас нет ни квартиры, ни работы. Наш дом мы уже не бросим — всё в него вложили. Да и прижились здесь. От Севастополя наш поселок не очень далеко, но защищен. А где сейчас безопасно?



Похожая позиция и у семьи новых крымчан из Екатеринбурга. Татьяна Котовская с мужем и дочкой живут в Крыму с 2016 года. Для жизни выбрали окрестности Судака, где купили домик с небольшим участком. Дочка Вера нашла работу в одном из судакских отелей, пока родители-пенсионеры ведут приусадебное хозяйство.

