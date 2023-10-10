В ХАМАС назвали цели военных действий: главное о конфликте на Ближнем Востоке за 10 октября

— У нас нет намерения отправлять свои войска, — заявил Кирби во время спецбрифинга.



В то же время США намерены продолжить поддерживать Израиль. Джон Кирби во время брифинга анонсировал новую военную помощь стране настолько быстро, насколько это возможно.



Владимир Путин высказался об израильском конфликте

Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил о том, что обострение на Ближнем Востоке — результат провала американской политики. Президент также отметил, что конфликт разгорелся из-за игнорирования решения Совбеза ООН.

