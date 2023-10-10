Война на мирных улицах: Европу захлестнули протесты из-за израильского конфликта

Британия

Вечером 9 октября у израильского посольства в Лондоне собрались пять тысяч сторонников Палестины. Демонстранты принесли многочисленные баннеры и плакаты с призывами «прекратить вооружать Израиль» и «освободить Палестину».

Один из участников акции Абдула Тарик в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал, что, по его мнению, обострение конфликта произошло из-за «многолетнего ущемления прав палестинцев».

