Война на мирных улицах: Европу захлестнули протесты из-за израильского конфликта

Противостояние Израиля и Палестины не ограничивается одним только полем боевых действий. Израильтяне и арабы высыпали на улицы городов всего мира, чтобы отстоять свою точку зрения. Нередко доходит до серьезных столкновений. Вставшие по разные стороны баррикад, бывшие соседи эмоций теперь не скрывают.
Канада
В канадском Торонто началась шумная перепалка, когда на центральных улицах города встретились тысячи сторонников Палестины и Израиля. Израильтяне вышли на марш в поддержку своей страны, и в то же время «Движение палестинской молодежи» устроило митинг, направившись к посольству Израиля, требуя «поддержать палестинское сопротивление».
По словам полицейских, вечерняя демонстрация прошла «относительно мирно», задержали всего четырех человек.
Еще один митинг прошел в Монреале. Там сторонники Палестины скандировали призывы к «уничтожению Израиля».
Сторонники Палестины вышли на улицы многих канадских городов: Ванкувера, Виннипега, Калгари и Галифакса. Премьер-министр страны Джастин Трюдо осудил всех, кто вышел на шествие с палестинскими флагами.
— Прославление насилия никогда не является приемлемым в Канаде — ни для какой группы и в любой ситуации. Я решительно осуждаю демонстрации, которые происходили и происходят по всей стране, — написал Трюдо в своем аккаунте Twitter.
Британия
Вечером 9 октября у израильского посольства в Лондоне собрались пять тысяч сторонников Палестины. Демонстранты принесли многочисленные баннеры и плакаты с призывами «прекратить вооружать Израиль» и «освободить Палестину».
Один из участников акции Абдула Тарик в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал, что, по его мнению, обострение конфликта произошло из-за «многолетнего ущемления прав палестинцев».
— Этот конфликт нельзя решить, пока Израиль единолично контролирует Иерусалим. Мы хотим иметь доступ к мечети Аль-Акса, возможность жить на своей признанной на международном уровне территории. ХАМАС поступает жестоко, но это меры отчаяния. Мы хотим быть услышанными. Нам нужны равные права, — передает издание слова митингующего.
Акции в поддержку Палестины также прошли в Глазго, Ливерпуле и Манчестере. Кроме того, в Лондоне неизвестные напали на кошерный ресторан в еврейском районе и оставили граффити в поддержку арабских сил.
Франция
Во Франции проживает самая многочисленная в Европе еврейская община — она насчитывает порядка 600 тысяч человек. Поэтому власти страны сразу после начала конфликта на Ближнем Востоке попросили регионы усилить меры безопасности в еврейских районах и запретили пропалестинские демонстрации.
Впрочем, это не остановило антисемитские акты — израильтянам начали угрожать по телефону, на стенах появились надписи в поддержку Палестины, а в Лионе на несанкционированный митинг в поддержку Палестины вышли около 150 человек. Как сообщает News in France, собравшаяся в центре города толпа скандировала «Палестина будет жить, Палестина победит».
Полиция разогнала протест, используя слезоточивый газ. Четырех митингующих арестовали, еще восемь человек оштрафовали за «запрещенную демонстрацию».
В Париже на демонстрацию в поддержку Израиля вышли тысячи человек. Вечером Эйфелева башня окрасилась в цвета израильского флага.
Аргентина
В Аргентине крупнейшая еврейская община Латинской Америки. Она насчитывает около 300 тысяч человек.
В Буэнос-Айресе на углу улиц Государство Израиль и Государство Палестина сотни людей приняли участие в марше в поддержку Израиля. Собравшиеся взяли с собой национальные флаги, пели гимны Израиля и Аргентины.
По сообщениям МИД Аргентины, в результате конфликта на Ближнем Востоке погибло по меньшей мере семь аргентинцев, еще пятнадцать пропали без вести. По данным посольства Аргентины в Израиле, 625 латиноамериканцев попросили об эвакуации из Израиля.
США
В Нью-Йорке на Таймс-сквер столкнулись группы активистов: люди с противоположными взглядами стояли по разные стороны ограждений, выкрикивая осуждающие лозунги. Полицейские пытались удержать протестующих, но некоторым митингующим удавалось прорваться через силовиков. Как сообщает ABC7, в результате произошло несколько стычек: у одного мужчины вырвали и растоптали флаг Израиля, еще несколько человек устроили драку.
В Вашингтоне полиции также пришлось разнимать протестующих. Как сообщает NBC, сторонника Палестины повалили на землю и пытались ударить ногой по лицу. Произраильские демонстранты выкрикивали: «Вы убийцы! Вы поддерживаете убийц! Позор тебе и твоей семье!» В итоге сторонникам Палестины пришлось отступить, а произраильские демонстранты провели минуту молчания.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября. Радикалы сектора Газа нанесли удары по Израилю, проникли в 14 населенных пунктов и взяли в плен мирных жителей. В ответ Израиль объявил о начале операции по полному уничтожению ХАМАСа. Обострившуюся ситуацию называют самой кровавой на Ближнем Востоке со времен Войны Судного дня.
Министерство иностранных дел РФ призвало стороны конфликта к прекращению боевых действий.
— Мы в контакте со всеми и призываем их к прекращению огня и к тому, чтобы вернуться за стол переговоров, — говорится в сообщении МИД. — Мы за то, чтобы все вопросы решались мирным путем на основе учета взаимных интересов.
Мы рассказывали о том, как переживают ситуацию местные жители, оказавшиеся в Израиле во время войны, и спросили у экспертов о том, как конфликт скажется на наших кошельках.
Вскоре после начала конфликта многие припомнили слова Владимира Жириновского — якобы он предсказал обострение на Ближнем Востоке еще в 2019 году. И мы выяснили, как бывшему главе ЛДПР удавалось предсказывать события.