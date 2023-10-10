«Серьезная эскалация», «бесчеловечная агрессия» и при чём здесь Украина. Как в мире отреагировали на войну в Израиле

В ночь на 10 октября в Белом доме сообщили, что США начали поставлять Израилю военную помощь и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств.

Президент Франции Эммануэль Макрон 9 октября назвал атаку ХАМАСа террористической и в телефонных переговорах с премьер-министром Израиля заявил о своем «решительном осуждении» нападения и выразил «глубокую озабоченность судьбой заложников и раненых».



Осудили палестинцев и представители Германии и Великобритании. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал действия группировок варварскими и заявил о недопустимости антиизраильских митингов в Германии. «Эти действия варварские и возмутительные. Им нет никакого оправдания», — сказал он. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что его страна всегда будет поддерживать право Израиля на оборону. О праве Израиля на защиту говорил и президент Украины Владимир Зеленский, также поддержавший Израиль в конфликте.